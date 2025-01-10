Стало известно, когда CAS рассмотрит апелляцию WADA по допинг-делу Синнера

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию всемирного антидопингового агентства (WADA) по допинг-делу первого номера рейтинга АТР Янника Синнера 16–17 апреля 2025 года.

Такая информация появилась на официальном сайте CAS. Издание Super Tennis утверждает, что слушания пройдут в закрытом формате, поскольку ни одна из сторон не запросила, чтобы они были публичными.

В марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста во время турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллсе, в обоих случаях была зафиксирована низкая концентрация клостебола в организме. Но в результате был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA).

Расследование выявило, что вещество попало в организм по вине одного из членов команды Синнера. Тот обрабатывал свои раны спреем, в состав которого входил клостебол, и делал Синнеру массаж. Это привело к неосознанному трансдермальному заражению итальянского теннисиста. WADA подало апелляцию в CAS на решение оправдать итальянца и требует отстранения теннисиста на период от одного до двух лет.

Синнер на следующей неделе начнет выступления на Australian Open 2025, где ему предстоит защита титула. В 1-м раунде он сыграет против Николаса Харри (Чили, ATP 34).