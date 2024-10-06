Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу Синнера

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию, которую Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало на решение независимого трибунала Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу первого номера рейтинга АТР Янника Синнера (Италия):

«После этого коллегия даст указания, касающиеся следующего этапа процесса, включая проведение слушаний. После слушаний коллегия посовещается и вынесет арбитражное постановление, включающее само решение и его основания. На данный момент невозможно назвать сроки вынесения решения», – говорится в пресс-релизе CAS.

CAS уже начал арбитражное производство и вместе с WADA обменивается письменными материалами. Дело будет рассматривать арбитражная коллегия. Ее начали формировать.

В марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста, но в результате был признан невиновным ITIA.