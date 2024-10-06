Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу Синнера
Стороны обмениваются письменными материалами, формируется арбитражная коллегия
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию, которую Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало на решение независимого трибунала Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу первого номера рейтинга АТР Янника Синнера (Италия):
«После этого коллегия даст указания, касающиеся следующего этапа процесса, включая проведение слушаний. После слушаний коллегия посовещается и вынесет арбитражное постановление, включающее само решение и его основания. На данный момент невозможно назвать сроки вынесения решения», – говорится в пресс-релизе CAS.
CAS уже начал арбитражное производство и вместе с WADA обменивается письменными материалами. Дело будет рассматривать арбитражная коллегия. Ее начали формировать.
В марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста, но в результате был признан невиновным ITIA.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразилец Андре Фелипе в футбол уже наигрался…
Марта в первом раунде соревнований WTA 1000 встретится с Элиной Аванесян