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  4. Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу Синнера
ATP
06 октября 2024, 03:37 |
81
1

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу Синнера

Стороны обмениваются письменными материалами, формируется арбитражная коллегия

06 октября 2024, 03:37 |
81
1
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу Синнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию, которую Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало на решение независимого трибунала Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу первого номера рейтинга АТР Янника Синнера (Италия):

«После этого коллегия даст указания, касающиеся следующего этапа процесса, включая проведение слушаний. После слушаний коллегия посовещается и вынесет арбитражное постановление, включающее само решение и его основания. На данный момент невозможно назвать сроки вынесения решения», – говорится в пресс-релизе CAS.

CAS уже начал арбитражное производство и вместе с WADA обменивается письменными материалами. Дело будет рассматривать арбитражная коллегия. Ее начали формировать.

В марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста, но в результате был признан невиновным ITIA.

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WADA Спортивный арбитражный суд (CAS) ITIA Янник Синнер
Даниил Агарков Источник
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Ron Noiill
На років 5 забаньте допінгову суку і його кацапську шльондру. 
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