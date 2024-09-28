ОФИЦИАЛЬНО. WADA подало в суд по делу Синнера

Всемирное антидопинговое агентство уведомило о том, что оно подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд о нарушении антидопинговых правил итальянским теннисистом Янником Синнером.

«WADA считает, что вывод об «отсутствии вины или непреднамеренности» не был правильным в соответствии с применимыми правилами. WADA требует отстранения на срок от одного до двух лет. WADA не требует аннулирования каких-либо результатов, за исключением тех решений, которые уже были вынесены трибуналом первой инстанции», – говорится в релизе Всемирного антидопингового агентства.

Как известно, в марте этого года Синнер сдал два положительных допинг-теста, но в результате был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA).