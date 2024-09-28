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  4. ОФИЦИАЛЬНО. WADA подало в суд по делу Синнера
ATP
28 сентября 2024, 11:16 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:23
344
3

ОФИЦИАЛЬНО. WADA подало в суд по делу Синнера

Всемирное антидопинговое агентство хочет справедливости

28 сентября 2024, 11:16 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:23
344
3
ОФИЦИАЛЬНО. WADA подало в суд по делу Синнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Всемирное антидопинговое агентство уведомило о том, что оно подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд о нарушении антидопинговых правил итальянским теннисистом Янником Синнером.

«WADA считает, что вывод об «отсутствии вины или непреднамеренности» не был правильным в соответствии с применимыми правилами. WADA требует отстранения на срок от одного до двух лет. WADA не требует аннулирования каких-либо результатов, за исключением тех решений, которые уже были вынесены трибуналом первой инстанции», – говорится в релизе Всемирного антидопингового агентства.

Как известно, в марте этого года Синнер сдал два положительных допинг-теста, но в результате был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA).

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Янник Синнер WADA
Юрій Остроумов Источник: WADA
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Ivan456
Це палка з двома кінцями.
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Saar
Кончені! Комусь мішає, що він-перша ракетка.
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-1
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