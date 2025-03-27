Уникальный шанс. Роналду может сменить команду ради большого турнира

По информации СМИ, есть шанс, что форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду сменит команду, чтобы сыграть на первом после реорганизации Клубном чемпионате мира, который летом пройдет в США.

Для 40-летнего игрока это, скорее всего, будет последний шанс сыграть на турнире, который ФИФА пытается сделать престижным, превратив его в ЧМ с участием 32-х клубов.

Следующий Клубный ЧМ запланирован на 2029 год.

Контракт Роналду с Аль-Насром истекает по итогам нынешнего сезона.