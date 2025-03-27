Саудовская Аравия27 марта 2025, 20:49 | Обновлено 27 марта 2025, 20:53
1879
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Уникальный шанс. Роналду может сменить команду ради большого турнира
Игрок думает над тем, чтобы сыграть на Клубном чемпионате мира
27 марта 2025, 20:49 | Обновлено 27 марта 2025, 20:53
1879
1
По информации СМИ, есть шанс, что форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду сменит команду, чтобы сыграть на первом после реорганизации Клубном чемпионате мира, который летом пройдет в США.
Для 40-летнего игрока это, скорее всего, будет последний шанс сыграть на турнире, который ФИФА пытается сделать престижным, превратив его в ЧМ с участием 32-х клубов.
Следующий Клубный ЧМ запланирован на 2029 год.
Контракт Роналду с Аль-Насром истекает по итогам нынешнего сезона.
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Комментарии 1
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Не знаю чи хтось захоче Роналду в його теперішній формі, йому б краще лишитися в Аль-Наср, добити позначку в 1000 голів та піти на пенсію)
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