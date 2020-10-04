Свитолина вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос, разгромив Гарсию

Убедительный реванш за три подряд поражения в очных матчах взят

  • 04.10.2020 17:01
  • 8199 просмотров
  • 27 комментариев
Свитолина вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос, разгромив Гарсию
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает победную серию на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В четвертом круге одиночного разряда украинка разобралась с Каролин Гарсией из Франции (№45 WTA).
 
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:1, 6:3

Матч прошел при очень сильном ветре, который, конечно же, мешал обеим теннисисткам, но более атакующей Гарсии приспособиться к таким условиям оказалось намного сложнее. Француженка откровенно провалила начало первого сета, а Элина выглядела более собранной и готовой в каждом розыгрыше сделать на один удар больше.
 
Все это вылилось в комфортное лидерство Свитолиной и злость на лице соперницы. Ближе к концу партии украинка уже откровенно издевалась над француженкой, забрасывая ее ударами различных вращений, не давая вообще никак приспособиться к темпу игры. Более того, Элина еще и практически не ошибалась, чего мы не видели в предыдущих матчах. Неужели это была такая стратегическая задумка перед началом соревнований? Возможно, раньше не было той мотивации. На Гарсию она точно была, в этом никто не сомневался.
 
Начало второго сета продолжило картину первой партии, но уровень игры обеих теннисисток поднялся. Гарсия немного приспособилась к ветру и стала играть острее, Свитолиной в ответ тоже пришлось подымать свой уровень. Но все равно француженка не могла поставить нерешаемых задач перед украинкой, иногда ей удавалось провести несколько хороших розыгрышей, но на этом все заканчивалось.
 
Ближе к концу матча Элина немного смягчила игру. Она попыталась сыграть более надежно, это могло дать Гарсии небольшой шанс на камбэк, но сегодня был наш день.
 
Благодаря этой победе Свитолина обходит Каролину Плишкову в мировой классификации, опередить украинку теперь могут только София Кенин (нужен выход в полуфинал) и Петра Квитова (нужна победа).
 
В 1/4 финала Свитолина сразится против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q).

Отметим, что Элина до этого матча проиграла француженке три очные встречи подряд.
 
Это будет третий четвертьфинал украинки на Ролан Гаррос. Ранее она проиграла обе встречи данного раунда (Ане Иванович в 2015-м и Симоне Халеп в 2017-м). 

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Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
    serega-2019
      serega-2019, 04.10.2020 18:13
    +1
    Яскрава гра від Еліни та чудова перемога!!!
    Бажаю Еліні добре відпочити та гарно підготуватися до наступної гри.
    Недооцінки наступної суперниці не повинно бути!!
    Вперед і тільки вперед !!
    А зараз порадіємо за Еліну і її вихід в 1/4 Ролан Гарросу !!!
    Еліна БРАВО !!!
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 04.10.2020 18:05
    0
    Stanislav Matusevych, 04.10.2020 17:12
    Скільки я вчора писав про нюанси майбутнього матчу, і все розбилося об один-єдиний факт сильного вітру. Всю тактику потрібно було перелаштовувати під вітер. І тут Еліна показала себе справжнім топом, майже одразу до нього пристосувавшись. А Гарсія всю гру не могла збагнути, як до м'яча підходити, щоб той не летів куди завгодно. Ну, це її проблеми. Для нас важливо, що перемога вийшла впевненою, і реванш за попередні поразки було взято. До речі, дуже непогано в Еліни виходило змінювати ритм у розіграшах, що для неї нетипово. Більше те було вимушеним кроком, бо розрахувати відскок сьогодні через вітер виходило не завжди.
    Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
    Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
    Еліна сьогодні просто додала, я говорив про запас "прочності" в Еліни, але степ бай степ... (особливість підкидки Гарсії ви ж не замічали)) сьогодні гра дуже солідна))
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    yuryan
    online
      yuryan, 04.10.2020 17:57
    +1
    Stanislav Matusevych, 04.10.2020 17:12
    Скільки я вчора писав про нюанси майбутнього матчу, і все розбилося об один-єдиний факт сильного вітру. Всю тактику потрібно було перелаштовувати під вітер. І тут Еліна показала себе справжнім топом, майже одразу до нього пристосувавшись. А Гарсія всю гру не могла збагнути, як до м'яча підходити, щоб той не летів куди завгодно. Ну, це її проблеми. Для нас важливо, що перемога вийшла впевненою, і реванш за попередні поразки було взято. До речі, дуже непогано в Еліни виходило змінювати ритм у розіграшах, що для неї нетипово. Більше те було вимушеним кроком, бо розрахувати відскок сьогодні через вітер виходило не завжди.
    Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
    Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
    Хіба не на 3 місце?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.10.2020 17:51
    -6
    vital, 04.10.2020 17:12
    Можна сказати що українське дербі в 1/4 фіналу РГ: Світоліна проти аргентинки з українськими коріннями Наді Подороски.
    Еля, порадуй для початку нас новим півфіналом шлему...
    С чего ты это взял? А вот славянское дерби - это да!
    Дедушка и бабушка Нади Подорски со славянскими корнями, а точнее из восточных славян (русские, украинцы, белорусы, русины),
    Предки жили (под поляками (кстати к этому и сейчас идёт)) на территории современной Беларуси, наверное где то в районе г. Подороск.
    В интервью разговор был с ней о знании/незнании русского языка. Она его не знает и не понимает.
    А знает ли она украинский или белорусский непонятно.
    И вообще как ОНА их может различать?
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 04.10.2020 17:50
    +5
    Трохи охолоньте, сьогоднішня якісна гра не гарантує ще абсолютно нічого. Абсолютно. Ну хто позавчора, як Халеп вщент рознесла Анісімову, міг передбачити, що сьогодні з Симони зроблять улюблену страву французів - жаб'ячі лапки
    Можете мінусувати, кидатися чим завгодно, але всі дівчата верхньої половини сітки заслуговують принаймні фіналу. І Надя, і Мартіна (той ще подарунок, Гауфф - Саккарі - Бертенс), і, безумовно, Іга (там в доробку крім Халеп ще й Вондрушова, не забуваймо). Шкода, що з чотирьох залишиться лише одна.
    Ну й на останок: дві з чотирьох чвертьфіналісток пройшли кваліфікацію. Тобто, "Марта, на цьому місці могла бути твоя реклама"
    Ссылка
    Sergei_Voicehovskii
      Sergei_Voicehovskii, 04.10.2020 17:44
    -12
    Все наши тенисистки дно, кроме Свитолиной.
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 04.10.2020 17:31
    +4
    Умничка Елинка!!!
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 04.10.2020 17:28
    +3
    Stanislav Matusevych, 04.10.2020 17:12
    Скільки я вчора писав про нюанси майбутнього матчу, і все розбилося об один-єдиний факт сильного вітру. Всю тактику потрібно було перелаштовувати під вітер. І тут Еліна показала себе справжнім топом, майже одразу до нього пристосувавшись. А Гарсія всю гру не могла збагнути, як до м'яча підходити, щоб той не летів куди завгодно. Ну, це її проблеми. Для нас важливо, що перемога вийшла впевненою, і реванш за попередні поразки було взято. До речі, дуже непогано в Еліни виходило змінювати ритм у розіграшах, що для неї нетипово. Більше те було вимушеним кроком, бо розрахувати відскок сьогодні через вітер виходило не завжди.
    Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
    Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
    Если Элина прошла Гарсию (неудобную девочку) - она обязана Подороску даже не заметить. Нет, ну как всегда - три сета. Или два но в напряжонке.
    Пора Эле титул брать. Если не сейчас, то никогда.
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 04.10.2020 17:22
    -8
    viktor112007, 04.10.2020 17:08
    дуже легко перемогла, як кажуть, навіть не спітніла
    Тебе интересно посмотреть на потную Элю?
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 04.10.2020 17:22
    -4
    хтось крім мене вчора вірив у впевнену перемогу Еліни в двох сетах?
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    olegg1261
    online
      olegg1261, 04.10.2020 17:20
    +7
    Ну і хто там казав що Світоліна не вміє додавати по ходу турніра?Сьогодні Еліна була супер!!! Спокійна сконцентрована,тільки погляньте на кількість невимушених помилок. Використала майже весь свій технічний арсенал за виключенням укорочених,що в таку вітряну погоду було ризиковано.А всі її вінерси були не тільки ефективними а і ефектними!
    Дякую Еля!Сьогодні ти подарувала нам цілий букет позитивних емоцій!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.10.2020 17:19
    0
    Кстати, что-то есть польское в фамилии Подороска.
    Здается дедушка и бабушка Нади
    были из
    г. Подороск (белор. Падароск) — агрогородок в Волковысском районе Гродненской области Белоруссии, центр Подоросского сельсовета. Население 602 человека.
    Первое письменное упоминание о Подороске датируется 1522 годом, в перечне костёлов Виленской епархии упоминается местный костёл. В 1660 король и великий князь Ян Казимир даровал городку магдебургское право.
    По Рижскому мирному договору (1921 года) Подороск попал в состав межвоенной Польской Республики, был центром гмины Волковысского повета Белостокского воеводства.
    В 1939 году Подороск вошёл в состав БССР, с 12 октября 1940 года — центр сельсовета.
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 04.10.2020 17:16
    +12
    Складно щось аналізувати, дуже чиста перемога. Єдине важливе, що можна виснувати, цього разу з Беттлзом добре розібрали нинішню Гарсію. Очевидно, всі крім Елі до останнього чекали камбеку від француженки, а вона тим часом тримала її на короткому повідку. Сьогодні перемога особливо солодка з чим я вас всіх і вітаю
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 04.10.2020 17:13
    +6
    Неужели сегодня без лишних нервов?!
    Спасибо Эля большое!!!
    Уверенная победа и реванш!!!
    Ура 1/4 финала !!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.10.2020 17:12
    +15
    Скільки я вчора писав про нюанси майбутнього матчу, і все розбилося об один-єдиний факт сильного вітру. Всю тактику потрібно було перелаштовувати під вітер. І тут Еліна показала себе справжнім топом, майже одразу до нього пристосувавшись. А Гарсія всю гру не могла збагнути, як до м'яча підходити, щоб той не летів куди завгодно. Ну, це її проблеми. Для нас важливо, що перемога вийшла впевненою, і реванш за попередні поразки було взято. До речі, дуже непогано в Еліни виходило змінювати ритм у розіграшах, що для неї нетипово. Більше те було вимушеним кроком, бо розрахувати відскок сьогодні через вітер виходило не завжди.
    Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
    Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 04.10.2020 17:12
    +9
    Можна сказати що українське дербі в 1/4 фіналу РГ: Світоліна проти аргентинки з українськими коріннями Наді Подороски.
    Еля, порадуй для початку нас новим півфіналом шлему...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 17:09
    +1
    Молодецццц,ждём в финале
    Ссылка
    andrijoooo
      andrijoooo, 04.10.2020 17:09
    +6
    Подороска буде
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 17:08
    +6
    дуже легко перемогла, як кажуть, навіть не спітніла
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 04.10.2020 17:08
    +6
    Не получилось у меня посмотреть. Но я глянул на результаты. Ох как там весело всё...
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 04.10.2020 17:04
    +20
    Это было мега круто Эля! Держим дальше кулаки
    Ссылка
    Andrian Harandzha
      Andrian Harandzha, 04.10.2020 17:07
    +19
    Слухайте, я так грішно переживав: зараз в Світоліної почнеться спад..
    Чекаю, чекаю і нема: перша подача летить, друга доганяє, тягне всьо, коли треба атакує. Останній раз я таке бачив таку концентрацію в одній восьмій здається проти Кіз.
    Розібрала по дошках сьогодні Ґарсію! З заслуженою перемогою!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 04.10.2020 17:04
    +17
    Умничка Эля, без нервов
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.10.2020 17:12
    +15
    Скільки я вчора писав про нюанси майбутнього матчу, і все розбилося об один-єдиний факт сильного вітру. Всю тактику потрібно було перелаштовувати під вітер. І тут Еліна показала себе справжнім топом, майже одразу до нього пристосувавшись. А Гарсія всю гру не могла збагнути, як до м'яча підходити, щоб той не летів куди завгодно. Ну, це її проблеми. Для нас важливо, що перемога вийшла впевненою, і реванш за попередні поразки було взято. До речі, дуже непогано в Еліни виходило змінювати ритм у розіграшах, що для неї нетипово. Більше те було вимушеним кроком, бо розрахувати відскок сьогодні через вітер виходило не завжди.
    Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
    Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 04.10.2020 17:16
    +12
    Складно щось аналізувати, дуже чиста перемога. Єдине важливе, що можна виснувати, цього разу з Беттлзом добре розібрали нинішню Гарсію. Очевидно, всі крім Елі до останнього чекали камбеку від француженки, а вона тим часом тримала її на короткому повідку. Сьогодні перемога особливо солодка з чим я вас всіх і вітаю
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.10.2020 17:05
    +12
    Мастер класс от Свитолиной для 45 ракетки мира,правда опять смягчила игру в конце второго сета,в целом молодчинка,великолепная победа,нужно в таком стиле доходить до финала,а там посмотрим
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 04.10.2020 17:04
    +12
    молодець спокийно і впевнено!Слава Україні!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 04.10.2020 17:06
    +10
    За час уработала Гарсию браво!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 04.10.2020 17:12
    +9
    Можна сказати що українське дербі в 1/4 фіналу РГ: Світоліна проти аргентинки з українськими коріннями Наді Подороски.
    Еля, порадуй для початку нас новим півфіналом шлему...
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 04.10.2020 17:20
    +7
    Ну і хто там казав що Світоліна не вміє додавати по ходу турніра?Сьогодні Еліна була супер!!! Спокійна сконцентрована,тільки погляньте на кількість невимушених помилок. Використала майже весь свій технічний арсенал за виключенням укорочених,що в таку вітряну погоду було ризиковано.А всі її вінерси були не тільки ефективними а і ефектними!
    Дякую Еля!Сьогодні ти подарувала нам цілий букет позитивних емоцій!
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 04.10.2020 17:13
    +6
    Неужели сегодня без лишних нервов?!
    Спасибо Эля большое!!!
    Уверенная победа и реванш!!!
    Ура 1/4 финала !!!
    Ссылка
    andrijoooo
      andrijoooo, 04.10.2020 17:09
    +6
    Подороска буде
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 17:08
    +6
    дуже легко перемогла, як кажуть, навіть не спітніла
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 04.10.2020 17:08
    +6
    Не получилось у меня посмотреть. Но я глянул на результаты. Ох как там весело всё...
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 04.10.2020 17:06
    +6
    Молодчага Эля, в 1/4 соперница будет полегче, должна в полуфинал на одном дыхании входить!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 04.10.2020 17:50
    +5
    Трохи охолоньте, сьогоднішня якісна гра не гарантує ще абсолютно нічого. Абсолютно. Ну хто позавчора, як Халеп вщент рознесла Анісімову, міг передбачити, що сьогодні з Симони зроблять улюблену страву французів - жаб'ячі лапки
    Можете мінусувати, кидатися чим завгодно, але всі дівчата верхньої половини сітки заслуговують принаймні фіналу. І Надя, і Мартіна (той ще подарунок, Гауфф - Саккарі - Бертенс), і, безумовно, Іга (там в доробку крім Халеп ще й Вондрушова, не забуваймо). Шкода, що з чотирьох залишиться лише одна.
    Ну й на останок: дві з чотирьох чвертьфіналісток пройшли кваліфікацію. Тобто, "Марта, на цьому місці могла бути твоя реклама"
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 04.10.2020 17:31
    +4
    Умничка Елинка!!!
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 04.10.2020 17:28
    +3
    Stanislav Matusevych, 04.10.2020 17:12
    Скільки я вчора писав про нюанси майбутнього матчу, і все розбилося об один-єдиний факт сильного вітру. Всю тактику потрібно було перелаштовувати під вітер. І тут Еліна показала себе справжнім топом, майже одразу до нього пристосувавшись. А Гарсія всю гру не могла збагнути, як до м'яча підходити, щоб той не летів куди завгодно. Ну, це її проблеми. Для нас важливо, що перемога вийшла впевненою, і реванш за попередні поразки було взято. До речі, дуже непогано в Еліни виходило змінювати ритм у розіграшах, що для неї нетипово. Більше те було вимушеним кроком, бо розрахувати відскок сьогодні через вітер виходило не завжди.
    Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
    Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
    Если Элина прошла Гарсию (неудобную девочку) - она обязана Подороску даже не заметить. Нет, ну как всегда - три сета. Или два но в напряжонке.
    Пора Эле титул брать. Если не сейчас, то никогда.
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 04.10.2020 18:13
    +1
    Яскрава гра від Еліни та чудова перемога!!!
    Бажаю Еліні добре відпочити та гарно підготуватися до наступної гри.
    Недооцінки наступної суперниці не повинно бути!!
    Вперед і тільки вперед !!
    А зараз порадіємо за Еліну і її вихід в 1/4 Ролан Гарросу !!!
    Еліна БРАВО !!!
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.10.2020 17:57
    +1
    Stanislav Matusevych, 04.10.2020 17:12
    Скільки я вчора писав про нюанси майбутнього матчу, і все розбилося об один-єдиний факт сильного вітру. Всю тактику потрібно було перелаштовувати під вітер. І тут Еліна показала себе справжнім топом, майже одразу до нього пристосувавшись. А Гарсія всю гру не могла збагнути, як до м'яча підходити, щоб той не летів куди завгодно. Ну, це її проблеми. Для нас важливо, що перемога вийшла впевненою, і реванш за попередні поразки було взято. До речі, дуже непогано в Еліни виходило змінювати ритм у розіграшах, що для неї нетипово. Більше те було вимушеним кроком, бо розрахувати відскок сьогодні через вітер виходило не завжди.
    Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
    Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
    Хіба не на 3 місце?
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