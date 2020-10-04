Свитолина вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос, разгромив Гарсию

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает победную серию на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В четвертом круге одиночного разряда украинка разобралась с Каролин Гарсией из Франции (№45 WTA).
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:1, 6:3
Матч прошел при очень сильном ветре, который, конечно же, мешал обеим теннисисткам, но более атакующей Гарсии приспособиться к таким условиям оказалось намного сложнее. Француженка откровенно провалила начало первого сета, а Элина выглядела более собранной и готовой в каждом розыгрыше сделать на один удар больше.
Все это вылилось в комфортное лидерство Свитолиной и злость на лице соперницы. Ближе к концу партии украинка уже откровенно издевалась над француженкой, забрасывая ее ударами различных вращений, не давая вообще никак приспособиться к темпу игры. Более того, Элина еще и практически не ошибалась, чего мы не видели в предыдущих матчах. Неужели это была такая стратегическая задумка перед началом соревнований? Возможно, раньше не было той мотивации. На Гарсию она точно была, в этом никто не сомневался.
Начало второго сета продолжило картину первой партии, но уровень игры обеих теннисисток поднялся. Гарсия немного приспособилась к ветру и стала играть острее, Свитолиной в ответ тоже пришлось подымать свой уровень. Но все равно француженка не могла поставить нерешаемых задач перед украинкой, иногда ей удавалось провести несколько хороших розыгрышей, но на этом все заканчивалось.
Ближе к концу матча Элина немного смягчила игру. Она попыталась сыграть более надежно, это могло дать Гарсии небольшой шанс на камбэк, но сегодня был наш день.
Благодаря этой победе Свитолина обходит Каролину Плишкову в мировой классификации, опередить украинку теперь могут только София Кенин (нужен выход в полуфинал) и Петра Квитова (нужна победа).
В 1/4 финала Свитолина сразится против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q).
Отметим, что Элина до этого матча проиграла француженке три очные встречи подряд.
Это будет третий четвертьфинал украинки на Ролан Гаррос. Ранее она проиграла обе встречи данного раунда (Ане Иванович в 2015-м и Симоне Халеп в 2017-м).
Источник — Sport.ua
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Бажаю Еліні добре відпочити та гарно підготуватися до наступної гри.
Недооцінки наступної суперниці не повинно бути!!
Вперед і тільки вперед !!
А зараз порадіємо за Еліну і її вихід в 1/4 Ролан Гарросу !!!
Еліна БРАВО !!!
Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
Еля, порадуй для початку нас новим півфіналом шлему...
Дедушка и бабушка Нади Подорски со славянскими корнями, а точнее из восточных славян (русские, украинцы, белорусы, русины),
Предки жили (под поляками (кстати к этому и сейчас идёт)) на территории современной Беларуси, наверное где то в районе г. Подороск.
В интервью разговор был с ней о знании/незнании русского языка. Она его не знает и не понимает.
А знает ли она украинский или белорусский непонятно.
И вообще как ОНА их может различать?
Можете мінусувати, кидатися чим завгодно, але всі дівчата верхньої половини сітки заслуговують принаймні фіналу. І Надя, і Мартіна (той ще подарунок, Гауфф - Саккарі - Бертенс), і, безумовно, Іга (там в доробку крім Халеп ще й Вондрушова, не забуваймо). Шкода, що з чотирьох залишиться лише одна.
Ну й на останок: дві з чотирьох чвертьфіналісток пройшли кваліфікацію. Тобто, "Марта, на цьому місці могла бути твоя реклама"
Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
Пора Эле титул брать. Если не сейчас, то никогда.
Дякую Еля!Сьогодні ти подарувала нам цілий букет позитивних емоцій!
Здается дедушка и бабушка Нади
были из
г. Подороск (белор. Падароск) — агрогородок в Волковысском районе Гродненской области Белоруссии, центр Подоросского сельсовета. Население 602 человека.
Первое письменное упоминание о Подороске датируется 1522 годом, в перечне костёлов Виленской епархии упоминается местный костёл. В 1660 король и великий князь Ян Казимир даровал городку магдебургское право.
По Рижскому мирному договору (1921 года) Подороск попал в состав межвоенной Польской Республики, был центром гмины Волковысского повета Белостокского воеводства.
В 1939 году Подороск вошёл в состав БССР, с 12 октября 1940 года — центр сельсовета.
Спасибо Эля большое!!!
Уверенная победа и реванш!!!
Ура 1/4 финала !!!
Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
Еля, порадуй для початку нас новим півфіналом шлему...
Чекаю, чекаю і нема: перша подача летить, друга доганяє, тягне всьо, коли треба атакує. Останній раз я таке бачив таку концентрацію в одній восьмій здається проти Кіз.
Розібрала по дошках сьогодні Ґарсію! З заслуженою перемогою!
Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
Еля, порадуй для початку нас новим півфіналом шлему...
Дякую Еля!Сьогодні ти подарувала нам цілий букет позитивних емоцій!
Спасибо Эля большое!!!
Уверенная победа и реванш!!!
Ура 1/4 финала !!!
Можете мінусувати, кидатися чим завгодно, але всі дівчата верхньої половини сітки заслуговують принаймні фіналу. І Надя, і Мартіна (той ще подарунок, Гауфф - Саккарі - Бертенс), і, безумовно, Іга (там в доробку крім Халеп ще й Вондрушова, не забуваймо). Шкода, що з чотирьох залишиться лише одна.
Ну й на останок: дві з чотирьох чвертьфіналісток пройшли кваліфікацію. Тобто, "Марта, на цьому місці могла бути твоя реклама"
Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
Пора Эле титул брать. Если не сейчас, то никогда.
Бажаю Еліні добре відпочити та гарно підготуватися до наступної гри.
Недооцінки наступної суперниці не повинно бути!!
Вперед і тільки вперед !!
А зараз порадіємо за Еліну і її вихід в 1/4 Ролан Гарросу !!!
Еліна БРАВО !!!
Тільки-но Подороска перемогла Крейчикову і стала суперницею Еліни. Головним завданням на чвертьфінал буде не розслаблятися, бо, ясна річ, різниця в класі між суперницями просто шалена.
Відзначаю, що Еліна виходить на поточне четверте місце в рейтингу, але там можливі подальші зміни.
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