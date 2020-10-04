Свитолина вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос, разгромив Гарсию

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает победную серию на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В четвертом круге одиночного разряда украинка разобралась с Каролин Гарсией из Франции (№45 WTA).



Ролан Гаррос. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:1, 6:3

Матч прошел при очень сильном ветре, который, конечно же, мешал обеим теннисисткам, но более атакующей Гарсии приспособиться к таким условиям оказалось намного сложнее. Француженка откровенно провалила начало первого сета, а Элина выглядела более собранной и готовой в каждом розыгрыше сделать на один удар больше.



Все это вылилось в комфортное лидерство Свитолиной и злость на лице соперницы. Ближе к концу партии украинка уже откровенно издевалась над француженкой, забрасывая ее ударами различных вращений, не давая вообще никак приспособиться к темпу игры. Более того, Элина еще и практически не ошибалась, чего мы не видели в предыдущих матчах. Неужели это была такая стратегическая задумка перед началом соревнований? Возможно, раньше не было той мотивации. На Гарсию она точно была, в этом никто не сомневался.



Начало второго сета продолжило картину первой партии, но уровень игры обеих теннисисток поднялся. Гарсия немного приспособилась к ветру и стала играть острее, Свитолиной в ответ тоже пришлось подымать свой уровень. Но все равно француженка не могла поставить нерешаемых задач перед украинкой, иногда ей удавалось провести несколько хороших розыгрышей, но на этом все заканчивалось.



Ближе к концу матча Элина немного смягчила игру. Она попыталась сыграть более надежно, это могло дать Гарсии небольшой шанс на камбэк, но сегодня был наш день.



Благодаря этой победе Свитолина обходит Каролину Плишкову в мировой классификации, опередить украинку теперь могут только София Кенин (нужен выход в полуфинал) и Петра Квитова (нужна победа).



В 1/4 финала Свитолина сразится против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q).

Отметим, что Элина до этого матча проиграла француженке три очные встречи подряд.



Это будет третий четвертьфинал украинки на Ролан Гаррос. Ранее она проиграла обе встречи данного раунда (Ане Иванович в 2015-м и Симоне Халеп в 2017-м).