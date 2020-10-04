Колос вырвал победу у Мариуполя в компенсированное время

Когда команды выходили на поле стадиона «Колос», они уже знали о том, что победитель этого матча выйдет на чистое третье место в турнирной таблице. Возможно такая информация каким-то негативным образом сказалась на действиях футболистов в первом тайме, потому что до 44-й минуте и зрители на трибунах, и телезрители откровенно скучали. Из острых моментов можно было вспомнить разве что удар Даниила Сикана с близкого расстояния, но Евгений Волынец мяч отбил.

А вот в самом конце тайма команды обменялись опасными моментами. Сперва Денис Костышин слева ворвался в штрафную площадь соперников и сильно пробил в ближний угол, где находился Евгений Гальчук. Мяч попал во вратаря и вылетел на угловой. После его подачи Владимир Лысенко нанес удар головой, но мяч пролетел мимо ворот.

И уже в компенсированное арбитром время Петр Стасюк слева отдал острую передачу в центр вратарской площадки, где находился Сикан, однако Даниил пробил мимо ворот.

Зато во втором тайме игра пошла значительно веселее и особенно благодаря игрокам «Колоса». С самых первых минут они обрушили на ворота «Мариуполя» просто шквал атак и некоторые из них должны были завершаться голом. Так, на 49-й минуте Владимир Лысенко не доходя до линии штрафной площади, сильно пробил левой ногой и мяч попал в перекладину. Буквально тут же издали нанес прицельный удар Анрей Богданов, однако Евгений Гальчук сыграл надежно и отбил мяч в поле. А на 51-й минуте тот же Лысенко был головой из пределов штрафной площади и снова Гальсук оказался на месте.

«Колос» продолжал атаковать большими стлами и на 68-й минуте Владимир Лысенко после ошибки защитников прорвался по левому флангу и сделал прострел вдоль линии ворот, но Андрей Богданов не сумел как следует ударить по воротам. И тут же после углового Кирилл Петров головой сильно пробил с близкого расстояния, но мяч снова попал в перекладину.

Что касается «Мариуполя», то за весь второй тайм можно вспомнить разве что проход Петра Стасюка по левому флангу на 77-й минуте, который завершился ударом в дальний угол, но мяч пролетел мимо.

В концовке матча «Колос» приложил максимум усилий, чтобы вырвать победу. Так, на 90-й минуте мяч в третий раз в этом тайме попал в перекладину после того, как Андрей Богданов закрутил его со штрафного прямо в ворота и только благодаря Евгению Гальчуку гол не состоялся.

И когда уже, казалось, что хозяева поля так и не добьются положительного результата, на 90+5 минуте арбитр Виктор Копиевский поставил в ворота «Мариуполя» очень сомнительный пенальти. Дело в том, что защитник гостей Даниил Сагуткин сбил Олега Ильина, который мчался к воротам соперников за пределами штрафной площади. Это было видно даже невооруженным глазом, не говоря уже о повторах. Тем не менее судья был неумолим. Пенальти четко реализовал Павел Ореховский, который развел мяч и голкипера в разные стороны.

Вот так «Колос» вырвал победу, которую он, конечно, заслужил, но получил благодаря неоднозначному решению арбитра.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

Колос - Мариуполь - 1:0

Ореховский (90+6, с пенальти)

Петров (30) - Чех (40)

«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш (Черноморец, 46), Петров, Новак (Ореховский, 24), Емец, Богданов, Милько, Смирный (Костышин, 18), Антюх (Ильин, 7), Лысенко

«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Быков (Сагуткин, 79), Кирюханцев, Чех, Топалов, Мишнев, Бондаренко, Горбунов, Сикан (Кулаков, 59)

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Колос»

КОЛОС - МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА