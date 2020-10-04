5-й тур
Колос К
1:0
Мариуполь
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Колос вырвал победу у Мариуполя в компенсированное время

Победный гол был забит с сомнительного пенальти

  • 04.10.2020 21:30
  • 3207 просмотров
  • 27 комментариев
Колос вырвал победу у Мариуполя в компенсированное время
© ФК Колос

Когда команды выходили на поле стадиона «Колос», они уже знали о том, что победитель этого матча выйдет на чистое третье место в турнирной таблице. Возможно такая информация каким-то негативным образом сказалась на действиях футболистов в первом тайме, потому что до 44-й минуте и зрители на трибунах, и телезрители откровенно скучали. Из острых моментов можно было вспомнить разве что удар Даниила Сикана с близкого расстояния, но Евгений Волынец мяч отбил. 

А вот в самом конце тайма команды обменялись опасными моментами. Сперва Денис Костышин слева ворвался в штрафную площадь соперников и сильно пробил в ближний угол, где находился Евгений Гальчук. Мяч попал во вратаря и вылетел на угловой. После его подачи Владимир Лысенко нанес удар головой, но мяч пролетел мимо ворот. 

И уже в компенсированное арбитром время Петр Стасюк слева отдал острую передачу в центр вратарской площадки, где находился Сикан, однако Даниил пробил мимо ворот. 

Зато во втором тайме игра пошла значительно веселее и особенно благодаря игрокам «Колоса». С самых первых минут они обрушили на ворота «Мариуполя» просто шквал атак и некоторые из них должны были завершаться голом. Так, на 49-й минуте Владимир Лысенко не доходя до линии штрафной площади, сильно пробил левой ногой и мяч попал в перекладину. Буквально тут же издали нанес прицельный удар Анрей Богданов, однако Евгений Гальчук сыграл надежно и отбил мяч в поле. А на 51-й минуте тот же Лысенко был головой из пределов штрафной площади и снова Гальсук оказался на месте. 

«Колос» продолжал атаковать большими стлами и на 68-й минуте Владимир Лысенко после ошибки защитников прорвался по левому флангу и сделал прострел вдоль линии ворот, но Андрей Богданов не сумел как следует ударить по воротам. И тут же после углового Кирилл Петров головой сильно пробил с близкого расстояния, но мяч снова попал в перекладину. 

Что касается «Мариуполя», то за весь второй тайм можно вспомнить разве что проход Петра Стасюка по левому флангу на 77-й минуте, который завершился ударом в дальний угол, но мяч пролетел мимо. 

В концовке матча «Колос» приложил максимум усилий, чтобы вырвать победу. Так, на 90-й минуте мяч в третий раз в этом тайме попал в перекладину после того, как Андрей Богданов закрутил его со штрафного прямо в ворота и только благодаря Евгению Гальчуку гол не состоялся.

И когда уже, казалось, что хозяева поля так и не добьются положительного результата, на 90+5 минуте арбитр Виктор Копиевский поставил в ворота «Мариуполя» очень сомнительный пенальти. Дело в том, что защитник гостей Даниил Сагуткин сбил Олега Ильина, который мчался к воротам соперников за пределами штрафной площади. Это было видно даже невооруженным глазом, не говоря уже о повторах. Тем не менее судья был неумолим. Пенальти четко реализовал Павел Ореховский, который развел мяч и  голкипера в разные стороны. 

Вот так «Колос» вырвал победу, которую он, конечно, заслужил, но получил благодаря неоднозначному решению арбитра. 

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

Колос - Мариуполь - 1:0

 Ореховский (90+6, с пенальти)

Петров (30) - Чех (40)

«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш (Черноморец, 46), Петров, Новак (Ореховский, 24), Емец, Богданов, Милько, Смирный (Костышин, 18), Антюх (Ильин, 7), Лысенко

«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Быков (Сагуткин, 79), Кирюханцев, Чех, Топалов, Мишнев, Бондаренко, Горбунов, Сикан (Кулаков, 59)

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Колос»

КОЛОС - МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Иван Верещагин
    online
      Иван Верещагин, 04.10.2020 22:29
    0
    Да уж... судейка помог... в добавленное время... красавец...
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 04.10.2020 22:24
    0
    roman75zpr, 04.10.2020 22:05
    Вообще, Костышин - молодец, боевую команду состряпал, хоть и сам молодой тренер. Пенальти- был
    не был- это забудется, у кого их не было, левых. А Колос у нас уже не на глиняных ногах...
    Согласен. Были левые пенали у всех команд, сегодня фартонуло Колосу ⚽
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.10.2020 22:18
    +1
    Шахтер на четвертом месте
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 04.10.2020 22:17
    0
    Georgii Kovalenko, 04.10.2020 22:04
    Ганебна пермога колгоспників
    По всей игре игре можно сказать что заслужили победу, а арбитра расстрелять🔫 и в🚽
    Ссылка
    Georgii Kovalenko
      Georgii Kovalenko, 04.10.2020 22:06
    0
    Александр Шевченко, 04.10.2020 21:35
    Двойное комбо) Марик и Шлак донецкий загнали в будку. Браво - гордость Киевщины.
    колхоз на свалку
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 04.10.2020 22:05
    0
    Вообще, Костышин - молодец, боевую команду состряпал, хоть и сам молодой тренер. Пенальти- был
    не был- это забудется, у кого их не было, левых. А Колос у нас уже не на глиняных ногах...
    Ссылка
    Georgii Kovalenko
      Georgii Kovalenko, 04.10.2020 22:04
    -1
    Игорь Авто, 04.10.2020 21:42
    Поздравляю Колос Заслужили
    Ганебна пермога колгоспників
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 22:04
    -2
    Zport., 04.10.2020 21:49
    Вот и всплыли те три пенальти в ворота Колоса,в матче с колорадами
    Ты тупой??? МанСити дома поставили 3 пенальти с Лестером. Так это всплыло в игре Лестер - Вест Хэм 0:3? пцдз с твоей логикой.
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 04.10.2020 22:02
    +2
    Ось чому коррупціонер Павелко не вводить ВАР, щоб ця скотина, якак все прекрасно бачить призначала пенальті просто так, ніяк не нажруться грошей сукі
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.10.2020 21:58
    0
    Судейка домой со сметаной поедет. Мало того что нарушение левейшее, так еще и на метр до штрафной
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 04.10.2020 21:55
    0
    Десна и Колос в этом сезоне показывают отличные результаты, Зоря ещё подтянется, в этом можно не сомневаться так что легко не будет никому
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.10.2020 21:52
    -1
    У мене одне питання до захисників плямистих сов-куди ви тепер власну "адекватність" засунете з таким позорним пенальті,якого не було?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.10.2020 21:50
    -7
    Днонамівські!!! Вимагайте негайного закінчення чемпа,бо ближче до Нового року ситуація буде геть інша!!! Дно буде на дні а Шахта там де і має бути,на першому місці!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.10.2020 21:49
    -1
    Вот и всплыли те три пенальти в ворота Колоса,в матче с колорадами
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 04.10.2020 21:45
    0
    у дырявых ботов праздник, марик наконец-то проиграл
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 21:45
    -1
    Игорь Авто, 04.10.2020 21:40
    Колос в тройке Шахтер теряет очки капец
    Худший старт Шахтёра в УПЛ за последние 5 лет. 5 игр — 9 очков. В последний раз такое было в сезоне 2014/15.
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 04.10.2020 21:44
    +5
    Победа такая пахнет дерьмом, тот кто упал мог бы подсказать слепому судье, а костышин прыгал будто ЛЧ выиграл,стыдоба мягко сказано
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.10.2020 21:43
    -2
    Поздравляю днонецких . Теперь вы в жопе!!!!
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 04.10.2020 21:42
    -1
    Поздравляю Колос Заслужили
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 04.10.2020 21:40
    0
    Колос в тройке Шахтер теряет очки капец
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 04.10.2020 21:44
    +5
    Победа такая пахнет дерьмом, тот кто упал мог бы подсказать слепому судье, а костышин прыгал будто ЛЧ выиграл,стыдоба мягко сказано
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 21:35
    +4
    Двойное комбо) Марик и Шлак донецкий загнали в будку. Браво - гордость Киевщины.
    Ссылка
    franik
      franik, 04.10.2020 21:36
    +3
    Шоо опять?!!
    Прикарпаття передає привіт Маріуполю, передали естафету на 90 хвилинах пропустити пеналь від Колоса)))
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 04.10.2020 22:02
    +2
    Ось чому коррупціонер Павелко не вводить ВАР, щоб ця скотина, якак все прекрасно бачить призначала пенальті просто так, ніяк не нажруться грошей сукі
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.10.2020 22:18
    +1
    Шахтер на четвертом месте
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.10.2020 21:37
    +1
    1 тур аукнулся фарму Шахтаря за старших братьев
    Ссылка
    Ukrainian_football
      Ukrainian_football, 04.10.2020 21:36
    +1
    Тренер забыл сказать ребятам: Матч длится до свистка судьи, а не по секундомеру
    Выхватите!
    Ссылка
    Иван Верещагин
    online
      Иван Верещагин, 04.10.2020 22:29
    0
    Да уж... судейка помог... в добавленное время... красавец...
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 04.10.2020 22:24
    0
    roman75zpr, 04.10.2020 22:05
    Вообще, Костышин - молодец, боевую команду состряпал, хоть и сам молодой тренер. Пенальти- был
    не был- это забудется, у кого их не было, левых. А Колос у нас уже не на глиняных ногах...
    Согласен. Были левые пенали у всех команд, сегодня фартонуло Колосу ⚽
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 04.10.2020 22:17
    0
    Georgii Kovalenko, 04.10.2020 22:04
    Ганебна пермога колгоспників
    По всей игре игре можно сказать что заслужили победу, а арбитра расстрелять🔫 и в🚽
    Ссылка
    Georgii Kovalenko
      Georgii Kovalenko, 04.10.2020 22:06
    0
    Александр Шевченко, 04.10.2020 21:35
    Двойное комбо) Марик и Шлак донецкий загнали в будку. Браво - гордость Киевщины.
    колхоз на свалку
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 04.10.2020 22:05
    0
    Вообще, Костышин - молодец, боевую команду состряпал, хоть и сам молодой тренер. Пенальти- был
    не был- это забудется, у кого их не было, левых. А Колос у нас уже не на глиняных ногах...
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.10.2020 21:58
    0
    Судейка домой со сметаной поедет. Мало того что нарушение левейшее, так еще и на метр до штрафной
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 04.10.2020 21:55
    0
    Десна и Колос в этом сезоне показывают отличные результаты, Зоря ещё подтянется, в этом можно не сомневаться так что легко не будет никому
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 04.10.2020 21:45
    0
    у дырявых ботов праздник, марик наконец-то проиграл
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 04.10.2020 21:40
    0
    Колос в тройке Шахтер теряет очки капец
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
      Sergey Kovaleff, 04.10.2020 21:35
    0
    Да......боковой начудил...
    Ссылка
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