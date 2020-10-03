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04.10.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Колос - Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В случае победы один из соперников может войти в тройку лидеров украинской Премьер-Лиги

  • 03.10.2020 19:25
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Колос - Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Колос

В среду обе команды играли в 1/16 финала розыгрыша Кубка Украины и добились трудных выездных побед. «Колос» в Ивано-Франковске минимально со счетом 1:0 нанес поражение местному «Прикарпатью» (победный гол на 90-й минуте с пенальти забил Павел Ореховский), а «Мариуполь» в поселке Николаевка Сумской области тоже не без труда одолел клуб «Виктория», который пока еще выступает в первенстве Украины среди любителей. Достаточно сказать, что к 70-й минуте хозяева поля вели 1:0, однако в последние двадцать минут мариупольцы усилиями Дмитрия Топалова, Сергея Чоботенко и Никиты Петермана сумели переломить ход встречи в свою пользу. 

Вообще надо сказать, что футболисты «Колоса» и «Мариуполя» в новом сезоне удивляют своей схожестью. Так в прошедших четырех турах они имеют почти одинаковые показатели, за исключением разве что соотношения забиты и пропущенных мячей. Так, в первом туре эти команды синхронно проиграли, затем одержали по две победы, а в четвертом туре сыграли свои матчи вничью. Таким образом, к очному противостоянию они пришли с одинаковым количеством очков (по 7) и являются соседями по турнирной таблице. 

Если говорить о подопечных Руслана Костышина, то, выбыв из квалификации Лиги Европы, команда теперь целиком и полностью может сосредоточиться на внутренних турнирах. Кстати, этим поединком она заканчивает свою длительную серию, состоящую из 7 матчей и проведенных за 22 дня. Хорошо еще, что у наставника «Колоса» была возможность проводить небольшую ротацию в составе, иначе выдержать такую нагрузку игрокам основы с учетом перелетов и переездов было бы гораздо труднее.

«Мариуполь» в еврокубках не участвовал, но у него были некоторые другие проблемы. Связанные они с тем, что новому главному тренеру Остапу Маркевичу пришлось за короткий отрезок времени создавать, можно сказать, новую команду. Ведь в межсезонье коллектив покинул целый ряд опытных футболистов и сейчас в основном составе выступает много молодежи. С одной стороны это совсем неплохо, но с другой нет стабильности в игре. Поэтому один-два матча мариупольцы могут провести на хорошем уровне, а в следующем сыграть неудачно. 

Еще для соперников предстоящий поединок будет очень важен с турнирной точки зрения, так как его победитель сможет вплотную приблизиться к группе лидеров. А вверху таблицы чемпионата, как известно, всегда чувствовать себя комфортнее, чем в середине ее либо в самом низу.

Что касается личных встреч, то в прошлом сезоне в первом круге «Колос» в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» победил «Мариуполь» со счетом 2:1 (голы у хозяев поля забили Евгений Смирный и Виталий Гавриш, а у гостей Руслан Фомин). А во втором круге в Мариуполе азовцы взяли реванш 2:0 (здесь отличились Игорь Кирюханцев и Дмитрий Топалов). 

Предстоящий матч «Колос» - «Мариуполь» будет судить арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский. В минувшем сезоне при нем «Колос» проиграл дома «Шахтеру» 0:1. А вот с приазовским клубом этому судье приходилось встречаться последний раз в сезоне 2018-2019 годов. Тогда в 32-м туре чемпионата страны «Мариуполь» в родных стенах  победил «Зарю» со счетом 3:1.              

Ориентировочные составы: 

«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Черноморец, Смирный, Милько, Костышин, Ильин, Антюх, Лысенко

«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Быков, Кирюханцев, Чех, Топалов,  Мишнев, Бондаренко, Горбунов, Кулаков

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4 октября, воскресенье

«Колос» — «Мариуполь»
Ковалевка. Стадион «Колос». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
КОЛОС - МАРИУПОЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Прогноз Sport.ua — 1:1


 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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