Руслан КОСТЫШИН: «Может, ни у одного тренера не было 4 вынужденные замены»

После игры с «Мариуполем» (1:0) Руслан Костышин сетовал на мышечные травмы игроков: в первом тайме ему пришлось заменить четырех игроков из-за повреждений.

«Игра, как и ожидалось, тяжелая. Тем более, она стала сложнее, когда нам пришлось делать четыре вынужденные замены. Впервые такое вижу, когда в первом тайме три человека попросили замены, еще один – в перерыве попросил замену. Но ничего – справились: те, кто вышел на поле, не подвели. Значит, у нас есть команда и хороший подбор футболистов. Победа на характере. Во втором тайме у нас было преимущество, много моментов создали. Хотелось бы с игры забивать, а не с пенальти. По тому, как развивалась игра, это большой опыт для тренеров. Может, ни у кого из тренеров ранее не было четырех вынужденных замен за 45 минут».

«Как будем в паузу работать? Я не сторонник давать три выходных, но сейчас они напрашиваются. Сегодня у нас была седьмая игра за 21 день. Ребятам, наверное, нужно отдохнуть друг от друга. Соскучиться, это не помешает в эмоциональном плане. У нас будет время набрать форму. Перерыв на матчи сборных – очень кстати для нашей команды», - сказал Костышин.

После пяти матчей в активе «Колоса» 10 очков и третье место в турнирной таблице.