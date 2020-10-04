Колос – Мариуполь – 1:0. Победный гол в концовке. Видео гола и обзор матча

Сегодня, 4 октября, состоялся матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги.
Смотрите видео гола и обзор матча «Колос» – «Мариуполь» – 1:0.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:0. Ориховский, 90 мин (пенальти)
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Футбол 1/2/3
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