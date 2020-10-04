5-й тур
Динамо Киев
1:1
Заря
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Прагматизм от Луческу и Скрипника. Динамо в Киеве сыграло вничью с Зарей

Команды обменялись голами во втором тайме

  • 04.10.2020 18:54
  • 5179 просмотров
  • 186 комментариев
Прагматизм от Луческу и Скрипника. Динамо в Киеве сыграло вничью с Зарей
© twitter.com/DynamoKyiv

В центральном матче пятого тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» на НСК «Олимпийский» принимало луганскую «Зарю». Поединок обещал быть богатым на голы, так как в последних восьми встречах команд было забито как минимум два мяча. Забегая наперед, сегодня эта серия продолжилась, но обо всем по порядку.

После победы над бельгийским «Гентом» и выхода в групповой раунд Лиги чемпионов, наставник «бело-синих» Мирча Луческу не смог рассчитывать на Владислава Супрягу, молодой форвард из-за травмы не попал даже в заявку на игру. Место нападающего занял Беньямин Вербич.

У «Зари» по сравнению с предыдущим матчем произошло только одно изменение в стартовом составе: вместо Андрейса Цыганикса на левом фланге защиты вышел Дмитрий Хомченовский.

Первая половина первого тайма больше запомнилась не опасными моментами, а наказаниями за нарушения. Катерина Монзуль показала, что не собирается изменять своей традиционной манере судейства и наградила «горчичниками» Кабаева, Вернидуба и Сидорчука.

А вот на 23-й минуте «Динамо» должно было открывать счет, когда Де Пена вырвался на рандеву с голкипером «Зари», но Никита Шевченко спас свою команду, парировав удар ногой. Затем вплоть до перерыва команды обошлись без голевых моментов, а потому и ушли на отдых со скучными нулями на табло.

В начале второго тайма «Динамо» действовало достаточно активно, создавало моменты, но до гола дело так и не доходило. А вот «Заре», которая в основном отвечала неплохими контрвыпадами, на 65-й минуте удалось создать отличную позиционную атаку и забить: Кочергин получил пас от Кабаева и нанес мощный удар из-за пределов штрафной, который Бущан не смог отразить.

«Динамо» после такого развития событий не сломалось и уже спустя девять минут восстановило статус-кво. В этом эпизоде Вербич продемонстрировал классную технику: приняв пас от Де Пены, Беньямин красиво с помощью финта обыграл Абу Ханну, а затем разобрался с Шевченко на свидании – 1:1.

«Заря» после этого вполне могла забивать второй гол и вырвать победу, но в, пожалуй, самом благоприятном для этого моменте Перович не попал по воротам из убойной позиции, хотя ему никто не мешал.

Несмотря на небольшое количество моментов, матч получился достаточно интересным и интригующим. В итоге команды набрали по одному очку перед международной паузой на матчи сборных, а «Динамо» еще и сохранило за собой первое место в турнирной таблице чемпионата.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Динамо» – «Заря» – 1:1

Беньямин Вербич (72) – Владислав Кочергин (65)

Сергей Сидорчук (22) – Владислав Кабаев (16), Виталий Вернидуб (20)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев (Денис Попов, 69), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Aлександр Андриевский (Богдан Леднев, 69), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Беньямин Вербич, Жерсон Родригес (Виктор Цыганков, 59)

«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов (Агрон Руфати, 82), Виталий Вернидуб, Йоэль Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Хомченовский, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Aлександр Гладкий (Ловро Цвек, 72), Владислав Кабаев (Михайло Перович, 72), Артем Громов (Егор Назарина, 59)

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 04.10.2020 19:28
    -1
    Maks7777, 04.10.2020 19:24
    Автобусникиии сосут у мужиковвва
    Что там, опять автобус позорный был? Хотя зачем я спрашиваю...
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 04.10.2020 19:28
    0
    Что шд, что ДК пздц в лч, а вот зоря поборется, жаль что Десны в группе Ле не будет.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 19:27
    0
    Dynamo_Cyprus, 04.10.2020 19:25
    Вопрос был в количестве) Или с логикой косяки?)
    И ответ был про количество. Или с логикой косяки?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 19:27
    -1
    Леха Аксютенко, 04.10.2020 19:25
    Ну неделю то жить спокойно можно будет. А может и дольше. Он же будет думать, что его изрыгания кто-то читает
    Та да
    Это ж надо был. Таких дебилов нанять
    Это даже не под АТБ уже , это реально выпускников Кащенко взяли
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 04.10.2020 19:27
    -1
    avk2307, 04.10.2020 19:23
    Чувак, НСК Олимпийский, это Национальный (Украинский) Спортивный Комплекс. А утебя на аватарке что то нет флага Украины?
    Ты подумай и если все таки хочешь на этот стадион, то добавь
    В тебя забыл спросить,что мне добавлять.Может ты еще Шахтер на НСК не пустишь?
    Ссылка
    Forever_young_12
      Forever_young_12, 04.10.2020 19:27
    0
    erty, 04.10.2020 19:22
    кто там на первом месте?
    Дебилоид, ну за это вас наградят медальками из куриного помёта
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 19:26
    -2
    Maks7777, 04.10.2020 19:24
    Автобусникиии сосут у мужиковвва
    Да. красиво вы у Десны сегодня с...снули
    https://www.youtube.com/results?search_query=ихтиандры+хрено
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 19:26
    -2
    Dynamo_Cyprus, 04.10.2020 19:24
    Раньше ты по другому говорил) Помнишь)
    Ну конечно корда цыган был в шахтере я его больше хейтил
    Но и сейчас в ранг с Лобановского я его никогда не поставлю да и как человека не буду считать динамовцем
    Но тренер он лучше, из тех что были за последнее время
    А успехи Динамо , важнее чем моя неприязнь к румыну
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 04.10.2020 19:26
    +1
    avk2307, 04.10.2020 19:23
    Чувак, НСК Олимпийский, это Национальный (Украинский) Спортивный Комплекс. А утебя на аватарке что то нет флага Украины?
    Ты подумай и если все таки хочешь на этот стадион, то добавь
    Откуда у уфимской кацапомордой мрази может быть украинский флаг ? Обычный конченная вражья из-за поребрика тварь !!!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.10.2020 19:26
    +1
    VolChebnyk, 04.10.2020 19:20
    Зачем мечтать-они там играют
    Я про мечтать не писал.Говорил, что волнуешься..
    Выходит правда волнуешься
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 04.10.2020 19:26
    +2
    Maks7777, 04.10.2020 19:21
    Пидарок включи мозгииии ,позорники автобусники!!!!!!
    Автобус клоун 55% на 45%? Моззги не варят?смотри свой шахтеер в 5 играх 6 мячей пропустил,стыдоба!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 19:25
    -3
    jekаfunny, 04.10.2020 19:24
    По губам это это я тебя поводил
    Можешь меня Зарей назвать , так уж и быть , разрешаю
    Хоть зарей , хоть солнцем
    Сосать даа ты любишь пидарок)))Позор позоррр заря молодцы дали прикурить автобусу!!!!!!!!
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.10.2020 19:25
    -4
    Леха Аксютенко, 04.10.2020 19:19
    интереснее коменты писать, чем смотреть, вот о чем говорит, что там их было больше
    Вопрос был в количестве) Или с логикой косяки?)
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 19:25
    0
    jekаfunny, 04.10.2020 19:23
    Он ж вылазит с клонов
    Ради прикола попробуй Тимофеючку или эту самку ишака Максимку 7777 в игнор поставить .
    В тесании недели оно у тебя будет снова видел , зайдёшь на старые ветки - там красная карточка - на новых - все видно .
    Они создают кучу одинаковых аккаунтов просто
    А Тимофеючка ещё и не одинаковые
    Ну неделю то жить спокойно можно будет. А может и дольше. Он же будет думать, что его изрыгания кто-то читает
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 04.10.2020 19:24
    +1
    Maks7777, 04.10.2020 19:23
    Иди в гей бар Гейфани дальше ссосииииии,а то мало сегодня вам заря по губам поводила!!!!!
    Вам за 5 матчей ужи 3 разы водили по губам, я уже молчу про Интер и ДК
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 19:24
    -4
    Автобусникиии сосут у мужиковвва
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 19:24
    0
    Maks7777, 04.10.2020 19:23
    Иди в гей бар Гейфани дальше ссосииииии,а то мало сегодня вам заря по губам поводила!!!!!
    По губам это это я тебя поводил
    Можешь меня Зарей назвать , так уж и быть , разрешаю
    Хоть зарей , хоть солнцем
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 19:24
    -3
    Kovalenkobrevno, 04.10.2020 19:22
    Вы до конца жизни на выезде будете, потому что дом сво
    Да. Мы можем два три четыре стадиона можем позволить ,а вы ели долги за тот год погасили пидарки перед нск,,,так ещё и отсосаи у мужиков сегодня в Киеве!!!
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 04.10.2020 19:24
    0
    VolChebnyk, 04.10.2020 19:11
    Все о мужских принадлежностях мечтаешь.петушок? Ни одного коммента без них.озабоченное
    Так ты с ними во рту родился вместе с Форевер и Тимофеюком🤣🤣🤣вы однояйцевые братья? 🤣🤣🤣по одному яйцу на каждого брата -дегенерата пришлось ?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 19:24
    -1
    serge_kr, 04.10.2020 19:22
    Смешно было перед матчем видеть клоунов с футболками с надписью - за чесну игру, хотели надавить на Катюху, которая единственная не берет шубы
    И судить она тоже не умеет
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 18:58
    +6
    Красивая таблица получается. Ещё Колос или Мариуполь могут на третье место подняться.
    Такой футбол нам нужен.))
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 04.10.2020 18:59
    +4
    - Абсолютно равная игра равных соперников. Тут тот самый случай когда ни кто не заслужил победы.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 19:06
    +3
    serge_kr, 04.10.2020 19:04
    Дк практически весь матч стояло автобусом, Зоря молодцы
    Серьезно? Ты точно сегодняшний футбол смотрел?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 04.10.2020 18:59
    +3
    Maks7777, 04.10.2020 18:56
    Автобуссс дома ,шахта то с зарей с десной на выезде а вы дома,,позорники фу автобуснникии
    Максим иди кури, ну шо ДК и ВП будут бороться за золото, а шлюхта и ДЧ з КК за бронзу
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 04.10.2020 18:57
    +3
    Не пропусти Ворскла на последних секундах в матче с Днепром, то единолично б возглавляла УПЛ)))
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.10.2020 19:26
    +2
    Maks7777, 04.10.2020 19:21
    Пидарок включи мозгииии ,позорники автобусники!!!!!!
    Автобус клоун 55% на 45%? Моззги не варят?смотри свой шахтеер в 5 играх 6 мячей пропустил,стыдоба!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 19:20
    +2
    Maks7777, 04.10.2020 19:17
    Сосать они привыкле на нашем нск!!!!Гейфани твою фотку в сартире мужики с луганской ззари сегодня обконтачилли,,обоссссали
    Психиатр :
    - МАКСИМ назовите , слова которые вам приходят в голову на букву « О»
    МАКСИМ:
    - Обокнтачили, Обоссали...
    Психиатр:
    - Вяжите покрепче этого долпоепа к кровати
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 19:19
    +2
    Сос...т Копанка. Динамо вышло на 1 место в чемпе
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 19:14
    +2
    VolChebnyk, 04.10.2020 19:11
    Все о мужских принадлежностях мечтаешь.петушок? Ни одного коммента без них.озабоченное
    Да они гомосеки ебббб.......ные они только и мечтают о мужских органах шмоня гейфани и этот черт старый рыбак!!!отсос.....али у мужиков......сегодня позориникиии
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 19:11
    +2
    Maks7777, 04.10.2020 19:09
    Дома с галимым фасадом ,на который гейфани дро...чит вничейку позорники позорники,,,пели песни что заря некакущея отобрала очи у шахты ,мы то на выезде а вы дома ,позорники позорники автобусники!!!!

    Эта рванина подзаборная снова генератор случайных слов включила
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.10.2020 19:08
    +2
    jekаfunny, 04.10.2020 19:07
    Сынезадые помоечники наверное забыли , что там их грозный Мегаклюп очко у Десны смог отстоять
    Или они сами не смотрят матчи ржавого посмешища ...
    Иначе как объяснить, что после матча они все отколачиваются на этой ветке , игнорируя ветку своего клуба ( недо )
    У вас и тренер (недо) ты сам так писал))
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 04.10.2020 19:26
    +1
    avk2307, 04.10.2020 19:23
    Чувак, НСК Олимпийский, это Национальный (Украинский) Спортивный Комплекс. А утебя на аватарке что то нет флага Украины?
    Ты подумай и если все таки хочешь на этот стадион, то добавь
    Откуда у уфимской кацапомордой мрази может быть украинский флаг ? Обычный конченная вражья из-за поребрика тварь !!!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.10.2020 19:26
    +1
    VolChebnyk, 04.10.2020 19:20
    Зачем мечтать-они там играют
    Я про мечтать не писал.Говорил, что волнуешься..
    Выходит правда волнуешься
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 04.10.2020 19:24
    +1
    Maks7777, 04.10.2020 19:23
    Иди в гей бар Гейфани дальше ссосииииии,а то мало сегодня вам заря по губам поводила!!!!!
    Вам за 5 матчей ужи 3 разы водили по губам, я уже молчу про Интер и ДК
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 19:24
    +1
    Донбассы, как будет отмечаться 25-ти летие вознесения Ахатя Брагина? Салют дадите? Или попы срусские по привычке всех перелобзают?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 04.10.2020 19:24
    +1
    Вопрос ко всему днонецкому отребью: " Кто на первом месте?"
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.10.2020 19:23
    +1
    VolChebnyk, 04.10.2020 19:14
    На НСК Олимпийский,долбойоб
    Чувак, НСК Олимпийский, это Национальный (Украинский) Спортивный Комплекс. А утебя на аватарке что то нет флага Украины?
    Ты подумай и если все таки хочешь на этот стадион, то добавь
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 19:22
    +1
    Dynamo_Cyprus, 04.10.2020 19:17
    Конкретно в вашем случае, это как мана с неба)
    Да , после Реброва хотяб тренер пришёл
    А не человек с тренерским дипломом
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 19:21
    +1
    VolChebnyk, 04.10.2020 19:18
    Я тебе нищеброду.баржу вышлю-угощайся,с голоду подохнешь
    Баржу коровьего навоза, нищеброд уфимский ?
    И то не баржу , а плот из говна и палок , только без палок
    Ох уж эта смешная доходяга из Сызрани
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 04.10.2020 19:17
    +1
    Alexandr Rozovyk, 04.10.2020 18:57
    Мне одному кажется, что у Монзуль не тот уровень что бы судить УПЛ? По игре - заслуженная ничья. Вербич набирает обороты, Цыгануов очень слабо, Леднев аналогично. Много брака. В еврокубках сложно будет всем нашим командам(
    "Мне одному кажется, что у Монзуль не тот уровень что бы судить УПЛ?"
    ---- рівень Монзуль - арбітр FIFA, елітна категорія. А ти можеш жити собі далі у своїх фантазіях.
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