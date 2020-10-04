Прагматизм от Луческу и Скрипника. Динамо в Киеве сыграло вничью с Зарей

В центральном матче пятого тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» на НСК «Олимпийский» принимало луганскую «Зарю». Поединок обещал быть богатым на голы, так как в последних восьми встречах команд было забито как минимум два мяча. Забегая наперед, сегодня эта серия продолжилась, но обо всем по порядку.

После победы над бельгийским «Гентом» и выхода в групповой раунд Лиги чемпионов, наставник «бело-синих» Мирча Луческу не смог рассчитывать на Владислава Супрягу, молодой форвард из-за травмы не попал даже в заявку на игру. Место нападающего занял Беньямин Вербич.

У «Зари» по сравнению с предыдущим матчем произошло только одно изменение в стартовом составе: вместо Андрейса Цыганикса на левом фланге защиты вышел Дмитрий Хомченовский.

Первая половина первого тайма больше запомнилась не опасными моментами, а наказаниями за нарушения. Катерина Монзуль показала, что не собирается изменять своей традиционной манере судейства и наградила «горчичниками» Кабаева, Вернидуба и Сидорчука.

А вот на 23-й минуте «Динамо» должно было открывать счет, когда Де Пена вырвался на рандеву с голкипером «Зари», но Никита Шевченко спас свою команду, парировав удар ногой. Затем вплоть до перерыва команды обошлись без голевых моментов, а потому и ушли на отдых со скучными нулями на табло.

В начале второго тайма «Динамо» действовало достаточно активно, создавало моменты, но до гола дело так и не доходило. А вот «Заре», которая в основном отвечала неплохими контрвыпадами, на 65-й минуте удалось создать отличную позиционную атаку и забить: Кочергин получил пас от Кабаева и нанес мощный удар из-за пределов штрафной, который Бущан не смог отразить.

«Динамо» после такого развития событий не сломалось и уже спустя девять минут восстановило статус-кво. В этом эпизоде Вербич продемонстрировал классную технику: приняв пас от Де Пены, Беньямин красиво с помощью финта обыграл Абу Ханну, а затем разобрался с Шевченко на свидании – 1:1.

«Заря» после этого вполне могла забивать второй гол и вырвать победу, но в, пожалуй, самом благоприятном для этого моменте Перович не попал по воротам из убойной позиции, хотя ему никто не мешал.

Несмотря на небольшое количество моментов, матч получился достаточно интересным и интригующим. В итоге команды набрали по одному очку перед международной паузой на матчи сборных, а «Динамо» еще и сохранило за собой первое место в турнирной таблице чемпионата.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Динамо» – «Заря» – 1:1

Беньямин Вербич (72) – Владислав Кочергин (65)

Сергей Сидорчук (22) – Владислав Кабаев (16), Виталий Вернидуб (20)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев (Денис Попов, 69), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Aлександр Андриевский (Богдан Леднев, 69), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Беньямин Вербич, Жерсон Родригес (Виктор Цыганков, 59)

«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов (Агрон Руфати, 82), Виталий Вернидуб, Йоэль Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Хомченовский, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Aлександр Гладкий (Ловро Цвек, 72), Владислав Кабаев (Михайло Перович, 72), Артем Громов (Егор Назарина, 59)

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА