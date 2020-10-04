Динамо - Заря - 1:1. Видео голов и обзор матча

В 17:00 стартовал матч УПЛ «Динамо» - «Заря». В новости будут появляться голы, яркие моменты и обзор поединка.
Стартовые составы.
Динамо: Бущан, Караваев, Кендзера, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, Шапаренко, Вербич, Де Пена, Родригеш
Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Громов, Гладкий
Обзор матча
Динамо - Заря 0:1. Гол Кочергина
Динамо - Заря 1:1. Гол Вербича
Лучшие моменты матча Динамо Киев - Заря
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
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Источник — Sport.ua
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