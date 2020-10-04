5-й тур
Динамо Киев
1:1
Заря
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо - Заря - 1:1. Видео голов и обзор матча

Фрагменты топ-матча УПЛ

  • 04.10.2020 20:01
  • 6391 просмотр
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Динамо - Заря - 1:1. Видео голов и обзор матча
© fcdynamo.kiev.ua

В 17:00 стартовал матч УПЛ «Динамо» - «Заря». В новости будут появляться голы, яркие моменты и обзор поединка.

Стартовые составы.

Динамо: Бущан, Караваев, Кендзера, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, Шапаренко, Вербич, Де Пена, Родригеш

Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Громов, Гладкий

Обзор матча

Динамо - Заря 0:1. Гол Кочергина

Динамо - Заря 1:1. Гол Вербича

Лучшие моменты матча Динамо Киев - Заря
75' ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
65' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
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Источник — Sport.ua

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