Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Динамо» – «Заря» – 1:1

Беньямин Вербич (72) – Владислав Кочергин (65)

Сергей Сидорчук (22) – Владислав Кабаев (16), Виталий Вернидуб (20)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев (Денис Попов, 69), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Aлександр Андриевский (Богдан Леднев, 69), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Беньямин Вербич, Жерсон Родригес (Виктор Цыганков, 59)

Запас: Денис Бойко, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Назарий Русин, Aлександр Сирота, Миккель Дуэлунд

«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов (Агрон Руфати, 82), Виталий Вернидуб, Йоэль Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Хомченовский, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Aлександр Гладкий (Ловро Цвек, 72), Владислав Кабаев (Михайло Перович, 72), Артем Громов (Егор Назарина, 59)

Запас: Никола Василь, Жуниор Рейс, Андрейс Цыганикс, Денис Янаков, Максим Лунёв

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

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Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Заря» – 1:1:

Замены «Динамо»: Виктор Цыганков - 5,0; Богдан Леднев - 5,0; Денис Попов - 6,0.

Замены «Зари»: Егор Назарина - 5,5; Ловро Цвек - 6,0; Михайло Перович - 5,0; Агрон Руфати - б/о.

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МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Цыганков нарушил правила у штрафной Зари.

92 мин. Миколенко прострелил с левого фланга - защитник Зари выбил мяч.

90 мин. Монзуль компенсировала 4 минуты.

90 мин. После отскока набежавший Сидорчук с линии штрафной пробил намного выше ворот.

88 мин. Хомченовскому оказывают медицинскую помощь.

86 мин. После навеса в штрафную Зари Абу Ханна в борьбе с Ледневым выбил мяч.

84 мин. Неудачная атака Динамо.

82 мин. Цыганков навесил со штрафного с правого фланга, и мяч оказался у Шевченко.

80 мин. Замена у Зари. Вместо Фаворова на поле вышел Руфати.

78 мин. ВОТ ЭТО ДА! После заброса в центр штрафной Динамо Перович, оставшийся без опеки, не попал в ворота!

74 мин. ГОООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Шикарная игра от Вербича! После передачи Де Пены словенец финтом Зидана обыграл Абу Ханну и вышел один на один с Шевченко. С первой попытки словенец голвипера не пробил, но затем отправил мяч в ворота!

72 мин. И у Зари замены. Вместо Гладкого вышел Цвек, вместо Кабаева - Перович.

69 мин. Замены у Динамо. Вместо Андриевского вышел Леднев, вместо Караваева - Попов.

68 мин. Атака Динамо завершилась неточной передачей Цыганкова.

65 мин. ГООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После передачи Кабаева Кочергин принял мяч перед штрафной и нанес сильный удар - Бущан зацепил мяч, но не сумел отбить!

63 мин. Удар Шапаренко с линии штрафной накрыл Фаворов.

62 мин. Неудачная атака Зари.

59 мин. Замена у Динамо. Вместо Родригеса на поле вышел Цыганков.

59 мин. Замена у Зари. Вместо Громова на поле вышел Назарина.

58 мин. Киевляне контролируют мяч.

55 мин. Опасно! После скидки Гладкого Кабаев с линии штрафной пробил в руки Бущану!

53 мин. Андриевский нарушил правила в центре поля.

51 мин. Родригес на правом фланге подключил Кендзёру, и после прострела Шевченко выбил мяч.

50 мин. В контратаке Шапаренко прострелил из правого угла штрафной, и Шевченко в падении поймал мяч.

48 мин. Хомченовский с левого фланга навесил в руки Бущану. В ответной атаке после навеса Родригеса пробил Шапаренко, и Шевченко снова ногой отбил мяч!

46 мин. Родригес нарушил правила на половине поля Зари.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Монзуль добавила 1 минуту.

44 мин. Громов из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот.

43 мин. Удар Гладкого из пределов штрафной заблокировал защитник, а затем Хомченовский пробил несильно в руки Бущану.

40 мин. Кабаев из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот. А в ответной атаке после удара Шапаренко Шевченко перевел ияч на угловой!

38 мин. Игра идет преимущественно в центре поля.

36 мин. Киевляне контролируют мяч.

33 мин. Вербич нарушил правила в штрафной Зари.

31 мин. Прострел Караваева из левого угла штрафной заблокировал защитник.

29 мин. Юрченко нарушил правила в центре поля.

27 мин. Игра идет в центре поля.

25 мин. Неудачная атака Динамо.

23 мин. МОМЕНТ! После обрезки Юрченко Де Пена сделал рывок к штрафной и нанес удар - Шевченко в падении ногой отбил мяч!

22 мин. Сидорчук грубо сыграл на половине поля Зари.

22 мин. Караваев пробил от левого угла штрафной, и Шевченко в падении поймал мяч!

20 мин. Вернидкб срубил Де Пену в центре поля.

18 мин. Кабаев на правом фланге обыграл двух оппонентов, но передача на партнера не прошла.

17 мин. Де Пена со штрафного с дальней дистанции пробил неточно.

16 мин. Кабаев грубо сыграл против Андриевского.

15 мин. Де Пена с левого фланга навесил в руки Шевченко.

12 мин. Игра идет в невысоком темпе, осторожно играют команды.

9 мин. Абу Ханна сделал неточную длинную передачу в линию атаки.

7 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Шапаренко нарушил правила на половине поля Зари.

2 мин. Шапаренко слева ворвался в штрафную Зари, но сделал слишком сильный прострел.

1 мин. Юрченко пробил из-за пределов штрафной - Бущан сыграл надежно.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок пятого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

На этой неделе киевляне оформили выход в групповой этап Лиги чемпионов, а затем узнали своих будущих соперников в главном клубном евротурнире. «Черно-белые» в минувшую пятницу также получили оппонентов по групповому раунду Лиги Европы. В предыдущем туре подопечные Мирчи Луческу уверенно разобрались с «Минаем (4:0), а «Заря» разгромила ПФК «Львов» (5:0). В прошлом чемпионате киевляне дважды обыграли «Зарю, в то время как «черно-белые» один раз одолели киевский клуб. Еще в одном поединке была зафиксирована ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря».