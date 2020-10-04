5-й тур
Динамо Киев
1:1
Заря
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Заря – 1:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.10.2020 16:57
  • 19938 просмотров
  • 77 комментариев
Динамо – Заря – 1:1. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/DynamoKyiv

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Динамо» – «Заря» – 1:1

Беньямин Вербич (72) – Владислав Кочергин (65)

Сергей Сидорчук (22) – Владислав Кабаев (16), Виталий Вернидуб (20)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев (Денис Попов, 69), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Aлександр Андриевский (Богдан Леднев, 69), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Беньямин Вербич, Жерсон Родригес (Виктор Цыганков, 59)

Запас: Денис Бойко, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Назарий Русин, Aлександр Сирота, Миккель Дуэлунд

«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов (Агрон Руфати, 82), Виталий Вернидуб, Йоэль Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Хомченовский, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Aлександр Гладкий (Ловро Цвек, 72), Владислав Кабаев (Михайло Перович, 72), Артем Громов (Егор Назарина, 59)

Запас: Никола Василь, Жуниор Рейс, Андрейс Цыганикс, Денис Янаков, Максим Лунёв

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Заря» – 1:1:

 

  

Замены «Динамо»: Виктор Цыганков - 5,0; Богдан Леднев - 5,0; Денис Попов - 6,0.

Замены «Зари»: Егор Назарина - 5,5; Ловро Цвек - 6,0; Михайло Перович - 5,0; Агрон Руфати - б/о.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Цыганков нарушил правила у штрафной Зари.

92 мин. Миколенко прострелил с левого фланга - защитник Зари выбил мяч.

90 мин. Монзуль компенсировала 4 минуты.

90 мин. После отскока набежавший Сидорчук с линии штрафной пробил намного выше ворот.

88 мин. Хомченовскому оказывают медицинскую помощь.

86 мин. После навеса в штрафную Зари Абу Ханна в борьбе с Ледневым выбил мяч.

84 мин. Неудачная атака Динамо.

82 мин. Цыганков навесил со штрафного с правого фланга, и мяч оказался у Шевченко.

80 мин. Замена у Зари. Вместо Фаворова на поле вышел Руфати.

78 мин. ВОТ ЭТО ДА! После заброса в центр штрафной Динамо Перович, оставшийся без опеки, не попал в ворота!

74 мин. ГОООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Шикарная игра от Вербича! После передачи Де Пены словенец финтом Зидана обыграл Абу Ханну и вышел один на один с Шевченко. С первой попытки словенец голвипера не пробил, но затем отправил мяч в ворота!

72 мин. И у Зари замены. Вместо Гладкого вышел Цвек, вместо Кабаева - Перович.

69 мин. Замены у Динамо. Вместо Андриевского вышел Леднев, вместо Караваева - Попов.

68 мин. Атака Динамо завершилась неточной передачей Цыганкова.

65 мин. ГООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После передачи Кабаева Кочергин принял мяч перед штрафной и нанес сильный удар - Бущан зацепил мяч, но не сумел отбить!

63 мин. Удар Шапаренко с линии штрафной накрыл Фаворов.

62 мин. Неудачная атака Зари.

59 мин. Замена у Динамо. Вместо Родригеса на поле вышел Цыганков.

59 мин. Замена у Зари. Вместо Громова на поле вышел Назарина.

58 мин. Киевляне контролируют мяч.

55 мин. Опасно! После скидки Гладкого Кабаев с линии штрафной пробил в руки Бущану!

53 мин. Андриевский нарушил правила в центре поля.

51 мин. Родригес на правом фланге подключил Кендзёру, и после прострела Шевченко выбил мяч.

50 мин. В контратаке Шапаренко прострелил из правого угла штрафной, и Шевченко в падении поймал мяч.

48 мин. Хомченовский с левого фланга навесил в руки Бущану. В ответной атаке после навеса Родригеса пробил Шапаренко, и Шевченко снова ногой отбил мяч!

46 мин. Родригес нарушил правила на половине поля Зари.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Монзуль добавила 1 минуту.

44 мин. Громов из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот.

43 мин. Удар Гладкого из пределов штрафной заблокировал защитник, а затем Хомченовский пробил несильно в руки Бущану.

40 мин. Кабаев из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот. А в ответной атаке после удара Шапаренко Шевченко перевел ияч на угловой!

38 мин. Игра идет преимущественно в центре поля.

36 мин. Киевляне контролируют мяч.

33 мин. Вербич нарушил правила в штрафной Зари.

31 мин. Прострел Караваева из левого угла штрафной заблокировал защитник.

29 мин. Юрченко нарушил правила в центре поля.

27 мин. Игра идет в центре поля.

25 мин. Неудачная атака Динамо.

23 мин. МОМЕНТ! После обрезки Юрченко Де Пена сделал рывок к штрафной и нанес удар - Шевченко в падении ногой отбил мяч!

22 мин. Сидорчук грубо сыграл на половине поля Зари.

22 мин. Караваев пробил от левого угла штрафной, и Шевченко в падении поймал мяч!

20 мин. Вернидкб срубил Де Пену в центре поля.

18 мин. Кабаев на правом фланге обыграл двух оппонентов, но передача на партнера не прошла.

17 мин. Де Пена со штрафного с дальней дистанции пробил неточно.

16 мин. Кабаев грубо сыграл против Андриевского.

15 мин. Де Пена с левого фланга навесил в руки Шевченко.

12 мин. Игра идет в невысоком темпе, осторожно играют команды.

9 мин. Абу Ханна сделал неточную длинную передачу в линию атаки.

7 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Шапаренко нарушил правила на половине поля Зари.

2 мин. Шапаренко слева ворвался в штрафную Зари, но сделал слишком сильный прострел.

1 мин. Юрченко пробил из-за пределов штрафной - Бущан сыграл надежно.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок пятого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

На этой неделе киевляне оформили выход в групповой этап Лиги чемпионов, а затем узнали своих будущих соперников в главном клубном евротурнире. «Черно-белые» в минувшую пятницу также получили оппонентов по групповому раунду Лиги Европы. В предыдущем туре подопечные Мирчи Луческу уверенно разобрались с «Минаем (4:0), а «Заря» разгромила ПФК «Львов» (5:0). В прошлом чемпионате киевляне дважды обыграли «Зарю, в то время как «черно-белые» один раз одолели киевский клуб. Еще в одном поединке была зафиксирована ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря».

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 19:00
    0
    Maks7777, 04.10.2020 18:55
    Что вы автообусники ,шахтер то на выезде,а вы дома как недавно писали тут все с не какущей зарёй ФУ позорники галимые,,,автообуссы,ФУ фу. Позор
    Ты вообще кричал, что Заря порвет Динамо. Как то не срослось
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 18:58
    0
    Семен Фонсеко, 04.10.2020 18:38
    шапаренко это треш...на хер его выпустили. по фиг что его пиарят, он пас на 2 метра отдать не может, сорвал 5 атак своими дырявыми действиями...и так буже было в прошлом году, когда шапаренка на банку усадили, сейчас на фиг его выпускают?
    Соглашусь. В этой игре Шапаренко много напорол
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 18:58
    +1
    Maks7777, 04.10.2020 18:55
    Что вы автообусники ,шахтер то на выезде,а вы дома как недавно писали тут все с не какущей зарёй ФУ позорники галимые,,,автообуссы,ФУ фу. Позор
    Шл.ю.хтер по жизни на выезде Сейчас еще болелы на трибуны вернутся, будут освистывать вас на Олимпийском
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 18:58
    +1
    Maks7777, 04.10.2020 18:38
    Что то шахта на выезде в ничью а вы дома петухии !!!
    Такое себе оправдание.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 18:57
    +1
    olexyn, 04.10.2020 18:45
    Циганков - ніякий. Зовсім ніякий
    Потому и не играет со старта
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 18:57
    0
    Семен Фонсеко, 04.10.2020 18:53
    я честно думал что луческу что то сделает с динамо в лиги чемпионов. но реально...стыдно смотреть на это позорище..., шапаренко, сидорчук, буштян и цыганков, вратарь вообще и не пытался мяч отбить, видно поставил на то что заря не проиграет на тотале
    Дюрекс, что ты несешь?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 18:55
    -3
    Что вы автообусники ,шахтер то на выезде,а вы дома как недавно писали тут все с не какущей зарёй ФУ позорники галимые,,,автообуссы,ФУ фу. Позор
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 04.10.2020 18:55
    -3
    con clusion, 04.10.2020 18:50
    Ты сильно болен. Вернись в свою палату.
    педик, напиши номер своего мобильного, я тебе позвоню расскажу кто ты есть по жизни
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 04.10.2020 18:54
    -5
    con clusion, 04.10.2020 18:50
    Ты сильно болен. Вернись в свою палату.
    чем я болен? ты диагноз через монитор ставишь? хочешь про это поговорить шызоид? не суди всех по себе жертва аборта
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 04.10.2020 18:53
    -5
    я честно думал что луческу что то сделает с динамо в лиги чемпионов. но реально...стыдно смотреть на это позорище..., шапаренко, сидорчук, буштян и цыганков, вратарь вообще и не пытался мяч отбить, видно поставил на то что заря не проиграет на тотале
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 18:50
    0
    Семен Фонсеко, 04.10.2020 18:45
    два года назад, когда я писал про донецкий фашистов, и про то, что Гармаш правильно их посылал, хотя. согласно Нюрнбергского трибунала фашистов можно вешать, минус ставило 13 нацистов путина, сейчас же 5. радует, 8 нацистов уже где то лечаться или перестали верить в постоянно вранье чукотских сми
    Ты сильно болен. Вернись в свою палату.
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 04.10.2020 18:49
    -5
    сидорчук и шапаренка, два хероя, испоганивших сегодняшний матч
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 04.10.2020 18:47
    -5
    шапаренко - 2 потери за три минуты до конца!
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 04.10.2020 18:45
    -2
    два года назад, когда я писал про донецкий фашистов, и про то, что Гармаш правильно их посылал, хотя. согласно Нюрнбергского трибунала фашистов можно вешать, минус ставило 13 нацистов путина, сейчас же 5. радует, 8 нацистов уже где то лечаться или перестали верить в постоянно вранье чукотских сми
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.10.2020 18:45
    +4
    Циганков - ніякий. Зовсім ніякий
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 04.10.2020 18:42
    +1
    здесь только один вопрос. Динамо сможет победить или нет и сколько раз шапаренко еще потеряет мяч! считаем
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 18:41
    0
    Дентиньо 2:2. Во веселуха вечерняя.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 04.10.2020 18:40
    +1
    Таке враження, що Родрігеша не замінили, а видалили
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 04.10.2020 18:39
    -8
    я понимаю, что гармаш на х...й лучестку в донецке в 2012 году посылал вместе с его фанатами и иргоками. но...Гармаш был прав. с фашистами только так и надо! по этому я считаю луческу обязан извениться перед гармашем и выпустить его на поле
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 18:38
    -4
    Что то шахта на выезде в ничью а вы дома петухии !!!
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.10.2020 18:45
    +4
    Циганков - ніякий. Зовсім ніякий
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 18:34
    +3
    ой круто забили! дуже гарно!
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.10.2020 17:32
    +3
    Та аналогічні фоли у Сидорчука (обидва, за перший отримав жовту); і у Фаворова на Караваєву, причому Фаворов зіграв підло
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.10.2020 17:01
    +3
    Верю в Луческу! Динамо победит 3 : 1.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 10:39
    +3
    Динамо на эмоциональном подъёме. Игроки бодры и веселы.)
    Сомневаюсь что Заря окажет достойное сопротивление.
    2:0 имхо
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 18:35
    +2
    Де Пена та Вербіч розібрались як тра, на 5+
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.10.2020 18:34
    +2
    Беня - молоток. І деколи таку красотіщу видасть... як і тут
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 04.10.2020 18:24
    +2
    Продавили автобус, молодцы Зоря
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 04.10.2020 18:24
    +2
    Зоря!
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 04.10.2020 18:17
    +2
    Бей дырявых!
    Ссылка
    футфан
      футфан, 04.10.2020 17:19
    +2
    ingvar8888, 04.10.2020 17:17
    Головне щоб суддя не пхався керувати!
    Монзуль ще той персонаж
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 04.10.2020 17:17
    +2
    Головне щоб суддя не пхався керувати!
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 04.10.2020 17:08
    +2
    serge_kr, 04.10.2020 16:59
    Сиешно смотреть на губную команду с надписью на футболках - за чесну игру
    На эмблему Копанки в виде писты смотреть намного смешнее
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 18:58
    +1
    Maks7777, 04.10.2020 18:55
    Что вы автообусники ,шахтер то на выезде,а вы дома как недавно писали тут все с не какущей зарёй ФУ позорники галимые,,,автообуссы,ФУ фу. Позор
    Шл.ю.хтер по жизни на выезде Сейчас еще болелы на трибуны вернутся, будут освистывать вас на Олимпийском
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 18:58
    +1
    Maks7777, 04.10.2020 18:38
    Что то шахта на выезде в ничью а вы дома петухии !!!
    Такое себе оправдание.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 04.10.2020 18:57
    +1
    olexyn, 04.10.2020 18:45
    Циганков - ніякий. Зовсім ніякий
    Потому и не играет со старта
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 04.10.2020 18:42
    +1
    здесь только один вопрос. Динамо сможет победить или нет и сколько раз шапаренко еще потеряет мяч! считаем
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 04.10.2020 18:40
    +1
    Таке враження, що Родрігеша не замінили, а видалили
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 18:27
    +1
    viktor112007, 04.10.2020 18:25
    Бущан бере приклад з Ляпова?
    Очки одень и посмотри откуда и как Пятову лупили.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.10.2020 17:20
    +1
    Красивый гол Десна положила Шахтеру.
    Ссылка
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