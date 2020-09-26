При численном превосходстве. Динамо в большинстве не оставило шансов Минаю

Программу 4-го тура украинской Премьер-лиги открыл номинально выездной для «Динамо» матч на столичном НСК «Олимпийский», в котором команда Мирчи Луческу противостояла «Минаю», дебютанту чемпионата УПЛ. Встреча была перенесена из Ужгорода в Киев по обоюдному согласию команд.

Также для вице-чемпиона Украины поединок с «Минаем» стал промежуточным между двумя матчами плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Гента». Первая игра с бельгийским клубом завершилась гостевой победой со счетом 2:1, так что киевляне пребывали в хорошем настроении.

Что касается стартовых составов, то Василий Кобин сделал два изменения после поражения в прошлом туре от «Олимпика»: в защите Павлиш заменил Маткобожика, а вместо полузащитника Снижка вышел Пиняшко. Как позже оказалось, Павлиш стал антигероем матча.

Мистер, в свою очередь, уже традиционно после еврокубковых баталий провел масштабную ротацию, выпустив в старте 6 свежих игроков: в защите с первых минут играл Сирота, а в среднем звене и нападении вышли Шепелев, Андриевский, Цыганков, Дуэлунд и Вербич. Обращает внимание появление в первой «одинадцатке» датчанина Дуэлунда, которого анонимные телеграмм-каналы уже отправили в аренду.

«Минай» и до начала поединка пребывал в статусе явного аутсайдера, а на 14-й минуте ситуация и вовсе усугубилась, когда Павлиш был удален с поля за фол на Супряге и в придачу привез пенальти. К счастью для закарпатцев, голкипер Попович сделал блестящий сейв, вытянув мяч из правого угла после удара Вербича.

Завладев численным большинством, «Динамо» полностью взяло мяч под свой контроль и на 36-й минуте открыло счет в матче. Супряга пяткой скинул на Андриевского, который ворвался в центр штрафной и перебросил мяч над Поповичем. Для Aлександра этот гол стал первым в карьере за киевский клуб.

А спустя еще несколько минут вопрос о победителе поединка был де-факто снят: Вербич ворвался в штрафную соперника и мяч после обводящего удара угодил в дальнюю штангу, но Цыганков оказался в нужном месте и расстрелял пустые ворота после отскока, удвоив преимущество «бело-синих».

После перерыва «Динамо» продолжило доминировать и без проблем довело счет до разгромного. За полчаса до конца основного времени Шапаренко вывел Вербича один на один с голкипером, после чего Беньямин подсек мяч над Поповичем, и тем самым реабилитировался за незабитый пенальти в начале поединка.

А еще спустя 10 минут произошел автогол: Матич срезал мяч в собственные ворота после прострела с левого фланга штрафной от Миколенко. Дальше команды просто доигрывали матч до конца и наверняка больше думали о следующих матчах, ведь в этом практически все вопросы уже были сняты.

4:0 – команда Мирчи Луческу одержала уверенную победу перед ответным матчем с «Гентом», а «Минай» лишь потерял силы в преддверии поединка с житомирским «Полесьем» в Кубке Украины.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Минай» – «Динамо» – 0:4

Александр Андриевский (36), Виктор Цыганков (41), Беньямин Вербич (59), Мислав Матич (69, автогол)

На 15-й минуте Беньямин Вербич не реализовал пенальти (вратарь).

Дмитрий Павлиш (6), Кирилл Меличенко (65), Максим Лопырёнок (77), Рустам Ахмедзаде (85) – Илья Забарный (51)

Дмитрий Павлиш (14, фол последней надежды)

«Минай»: Андрей Попович, Тарас Сакив, Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Кирилл Меличенко (Шемми Маембе, 75), Андрей Ткачук, Дмитрий Павлиш, Денис Кожанов (Александр Маткобожик, 21), Анатолий Нуриев (Алексей Шпак, 67), Василий Пиняшко (Даниил Кныш, 68), Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде, 75)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 74), Aлександр Андриевский, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук, 46), Беньямин Вербич, Виктор Цыганков (Георгий Цитаишвили, 62), Миккель Дуэлунд (Николай Шапаренко, 46), Владислав Супряга (Фран Соль, 46)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

МИНАЙ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА