4-й тур
Минай
0:4
Динамо Киев
26.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

При численном превосходстве. Динамо в большинстве не оставило шансов Минаю

Команда Мирчи Луческу разгромила дебютанта УПЛ

  • 26.09.2020 15:51
  • 8694 просмотра
  • 85 комментариев
При численном превосходстве. Динамо в большинстве не оставило шансов Минаю
© twitter.com/DynamoKyiv

Программу 4-го тура украинской Премьер-лиги открыл номинально выездной для «Динамо» матч на столичном НСК «Олимпийский», в котором команда Мирчи Луческу противостояла «Минаю», дебютанту чемпионата УПЛ. Встреча была перенесена из Ужгорода в Киев по обоюдному согласию команд.

Также для вице-чемпиона Украины поединок с «Минаем» стал промежуточным между двумя матчами плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Гента». Первая игра с бельгийским клубом завершилась гостевой победой со счетом 2:1, так что киевляне пребывали в хорошем настроении.

Что касается стартовых составов, то Василий Кобин сделал два изменения после поражения в прошлом туре от «Олимпика»: в защите Павлиш заменил Маткобожика, а вместо полузащитника Снижка вышел Пиняшко. Как позже оказалось, Павлиш стал антигероем матча.

Мистер, в свою очередь, уже традиционно после еврокубковых баталий провел масштабную ротацию, выпустив в старте 6 свежих игроков: в защите с первых минут играл Сирота, а в среднем звене и нападении вышли Шепелев, Андриевский, Цыганков, Дуэлунд и Вербич. Обращает внимание появление в первой «одинадцатке» датчанина Дуэлунда, которого анонимные телеграмм-каналы уже отправили в аренду.

«Минай» и до начала поединка пребывал в статусе явного аутсайдера, а на 14-й минуте ситуация и вовсе усугубилась, когда Павлиш был удален с поля за фол на Супряге и в придачу привез пенальти. К счастью для закарпатцев, голкипер Попович сделал блестящий сейв, вытянув мяч из правого угла после удара Вербича.

Завладев численным большинством, «Динамо» полностью взяло мяч под свой контроль и на 36-й минуте открыло счет в матче. Супряга пяткой скинул на Андриевского, который ворвался в центр штрафной и перебросил мяч над Поповичем. Для Aлександра этот гол стал первым в карьере за киевский клуб.

А спустя еще несколько минут вопрос о победителе поединка был де-факто снят: Вербич ворвался в штрафную соперника и мяч после обводящего удара угодил в дальнюю штангу, но Цыганков оказался в нужном месте и расстрелял пустые ворота после отскока, удвоив преимущество «бело-синих».

После перерыва «Динамо» продолжило доминировать и без проблем довело счет до разгромного. За полчаса до конца основного времени Шапаренко вывел Вербича один на один с голкипером, после чего Беньямин подсек мяч над Поповичем, и тем самым реабилитировался за незабитый пенальти в начале поединка.

А еще спустя 10 минут произошел автогол: Матич срезал мяч в собственные ворота после прострела с левого фланга штрафной от Миколенко. Дальше команды просто доигрывали матч до конца и наверняка больше думали о следующих матчах, ведь в этом практически все вопросы уже были сняты.

4:0 – команда Мирчи Луческу одержала уверенную победу перед ответным матчем с «Гентом», а «Минай» лишь потерял силы в преддверии поединка с житомирским «Полесьем» в Кубке Украины.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Минай» – «Динамо» – 0:4

Александр Андриевский (36), Виктор Цыганков (41), Беньямин Вербич (59), Мислав Матич (69, автогол)

На 15-й минуте Беньямин Вербич не реализовал пенальти (вратарь).

Дмитрий Павлиш (6), Кирилл Меличенко (65), Максим Лопырёнок (77), Рустам Ахмедзаде (85) – Илья Забарный (51)

Дмитрий Павлиш (14, фол последней надежды)

«Минай»: Андрей Попович, Тарас Сакив, Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Кирилл Меличенко (Шемми Маембе, 75), Андрей Ткачук, Дмитрий Павлиш, Денис Кожанов (Александр Маткобожик, 21), Анатолий Нуриев (Алексей Шпак, 67), Василий Пиняшко (Даниил Кныш, 68), Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде, 75)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 74), Aлександр Андриевский, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук, 46), Беньямин Вербич, Виктор Цыганков (Георгий Цитаишвили, 62), Миккель Дуэлунд (Николай Шапаренко, 46), Владислав Супряга (Фран Соль, 46)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

МИНАЙ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.09.2020 17:01
    0
    Sakura, 26.09.2020 16:56
    Все на этом сайте знают что ты придурок, но ведь он прав, ты писал что ты гей, и писал ты об этом неоднократно.
    Опять ватный передаст палится своими даунскими "все" и "никто", пшло нах в игнор, животное тупое
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 17:00
    -2
    Sakura, 26.09.2020 16:56
    Все на этом сайте знают что ты придурок, но ведь он прав, ты писал что ты гей, и писал ты об этом неоднократно.
    Да он мало того что гей, хотя это его выбор, мне плевать на него, так ещё и шизофреник.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 26.09.2020 16:58
    +2
    Разгром одноклассника ШД.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 26.09.2020 16:58
    +1
    Sakura, 26.09.2020 16:56
    Все на этом сайте знают что ты придурок, но ведь он прав, ты писал что ты гей, и писал ты об этом неоднократно.
    Так кинь пруф..или слабо?
    Ссылка
    Sakura
      Sakura, 26.09.2020 16:56
    -2
    jekаfunny, 26.09.2020 16:10
    где признался , покажи ?
    Все на этом сайте знают что ты придурок, но ведь он прав, ты писал что ты гей, и писал ты об этом неоднократно.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.09.2020 16:53
    +1
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 16:48
    А где пруф что выиграло бы? Мяч круглый, Минай из-за удаления закрылся в своей штрафной, вместо Кожанова выпустили защитника, все планы пошли наперекосяк
    Динамо играло в эконом-режиме перед Гентом. Как только ненадолго включали турбо-режим, сразу становилось видно, что команды разного уровня.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:49
    -3
    Forever_young_12, 26.09.2020 16:43
    С таким диким фартом у Дк я что-то начинаю переживать за чемпионство для Шахты.
    Не переживай, просто дырку в этот раз куда раньше начали тянуть на второе место. В прошлом чемпе их тоже тянули очень сильно, но не так палевно.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.09.2020 16:48
    -7
    viktor112007, 26.09.2020 16:21
    Шо там дибіли пишуть, що Динамо без видалення не виграло б?
    Ох і дауни
    А где пруф что выиграло бы? Мяч круглый, Минай из-за удаления закрылся в своей штрафной, вместо Кожанова выпустили защитника, все планы пошли наперекосяк
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 26.09.2020 16:47
    +2
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:25
    У мя один акк.
    Почему ты со всех аккаунтов строчишь одно и тоже? Ты болен?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 26.09.2020 16:43
    -7
    С таким диким фартом у Дк я что-то начинаю переживать за чемпионство для Шахты.
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 26.09.2020 16:42
    +1
    Тяжко буде зберегти місце в Чемпіонаті
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 16:36
    +3
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:24
    Успокойся и иди готовить ужин своему парню.
    Лох , а зачем тебе 10 акков, если ты со всех одинаково пишешь ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:29
    -6
    Vipfishman2, 26.09.2020 16:27
    Так это оказывается это старая мамаша- алкоголичка тебе с детства подсовывала дерьмо вместо глины , когда ты лепил невинные свистульки ....🤣🤣🤣 Ах , как же славно она воспитывала сына-дебила !!!
    Алкаш, успокойся и попрыгай лучше.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.09.2020 16:29
    +6
    Maslyaspor, 26.09.2020 16:17
    Дивлюсь Фотбол "експерти" Сабо , Бєлік кажуть пєналя не було ,бо порушення було до карного майданчика але Супряга примудрився забігти майже до воріт і впав, Кобін взагалі сказав що Супряга симулював. І ТК Футболи ще здивовані чому деякі клуби не хочуть йти в єдиний пул???
    Так тут нічо дивно, кротовболівальники всі сліпі. На всю голову)
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 26.09.2020 16:27
    +5
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:22
    Иди попрыгай на могилке своей мамаши.
    Так это оказывается это старая мамаша- алкоголичка тебе с детства подсовывала дерьмо вместо глины , когда ты лепил невинные свистульки ....🤣🤣🤣 Ах , как же славно она воспитывала сына-дебила !!!
    Ссылка
    Arius
      Arius, 26.09.2020 16:26
    +3
    Maslyaspor, 26.09.2020 16:17
    Дивлюсь Фотбол "експерти" Сабо , Бєлік кажуть пєналя не було ,бо порушення було до карного майданчика але Супряга примудрився забігти майже до воріт і впав, Кобін взагалі сказав що Супряга симулював. І ТК Футболи ще здивовані чому деякі клуби не хочуть йти в єдиний пул???
    Да а после слов кобина, начали говорить," что удаление левое" про "фол последней надежды" наверное не слышали, да и вообще если бы не КК, то минай взул бы Динамо, противно слушать кт0толизов.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:25
    -6
    stopor2016, 26.09.2020 16:24
    Тю.
    Я тож так думаю, гей и гей)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:25
    -7
    Zport., 26.09.2020 16:24
    Тифомеюк - давай больше аккаунтов. Ты легендой скоро станешь!!!
    У мя один акк.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 16:24
    0
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:24
    Успокойся и иди готовить ужин своему парню.
    Тю.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 26.09.2020 16:24
    +4
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:23
    У меня один акк.
    Не звизди, лошара) даже пишешь одинаково))
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 15:53
    +11
    С победой
    спасибо Минаю что согласились на перенос
    Теперь все мысли об ЛЧ!!!
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.09.2020 16:14
    +9
    Выиграли, идём дальше. Чемпионат длинный.
    Главное себя беречь
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 26.09.2020 16:03
    +9
    Michel, 26.09.2020 16:00
    Ух..... Широко то как шагнули. Шаровары не порвите. 4-0. Над Минаем.... В большинстве весь матч. Да вы, сцуко, крутые..... Мистеру - отдельное спасибо за очередное мокание в дерьмо киевских недоультрасов - где им самое место, этим наци-отбросам.... .
    Нациков боишься , мразь бамбасянских? Драли тебя в хвост и в гриву ? Правильно, бойся ватная тварь - ещё не так драть будут 🤣🤣🤣
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 15:57
    +9
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 15:54
    Динамо без видалень перемогти не може. Третій матч поспіль і третє видалення, яке ламає всю гру і тактику суперників.
    то есть если соперник фолит на КК, в матче с Динамо, его удалять не нужно ?
    ты лох? или да ?
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 26.09.2020 15:53
    +9
    Все по делу. Фол 100%, вторая это желтая или красная в данном случае второстепенно. Игрок все равно был бы удален.
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 26.09.2020 16:01
    +8
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 15:54
    Динамо без видалень перемогти не може. Третій матч поспіль і третє видалення, яке ламає всю гру і тактику суперників.
    Так вы, брёвна , если бы не три пенальти в матче с Клосом вообще бы на предпоследнем месте в турнирной таблице ползли бы ...🤮🤮
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 26.09.2020 16:21
    +7
    Олежка все акки подключил
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 26.09.2020 16:04
    +7
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:01
    Гей сайта, это хорошо что ты признался что ты гей недавно прям на этом сайте, это достойно.
    Ты слепил сегодня 10 бюстиков плешивого Пыни из крымского дерьма , которое скоро жрать будете ? Нет ? А ну бегом в палату тогда , доктора будут наказывать уколами успокоительного🤣🤮🤮
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.09.2020 16:29
    +6
    Maslyaspor, 26.09.2020 16:17
    Дивлюсь Фотбол "експерти" Сабо , Бєлік кажуть пєналя не було ,бо порушення було до карного майданчика але Супряга примудрився забігти майже до воріт і впав, Кобін взагалі сказав що Супряга симулював. І ТК Футболи ще здивовані чому деякі клуби не хочуть йти в єдиний пул???
    Так тут нічо дивно, кротовболівальники всі сліпі. На всю голову)
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 26.09.2020 16:17
    +6
    Дивлюсь Фотбол "експерти" Сабо , Бєлік кажуть пєналя не було ,бо порушення було до карного майданчика але Супряга примудрився забігти майже до воріт і впав, Кобін взагалі сказав що Супряга симулював. І ТК Футболи ще здивовані чому деякі клуби не хочуть йти в єдиний пул???
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 26.09.2020 16:09
    +6
    играли Динамо и Минай,а что тут делают болельщики мега клюба Шахтер?Хотите поздравить болел Динамо с победой хорошо,если нет вам то чего до этого матча,Шахтер тут не играл!
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 26.09.2020 15:59
    +6
    Ну , спокойненько так. без напряга ... молодцы - и 3 очка в таблицу и силы перед Гентом сэкономили ... С победой !!!👍👍👍
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 26.09.2020 15:54
    +6
    Для Украины важно, что Динамо сохранило силы перед матчем с "Гентом".
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 26.09.2020 16:27
    +5
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:22
    Иди попрыгай на могилке своей мамаши.
    Так это оказывается это старая мамаша- алкоголичка тебе с детства подсовывала дерьмо вместо глины , когда ты лепил невинные свистульки ....🤣🤣🤣 Ах , как же славно она воспитывала сына-дебила !!!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 26.09.2020 16:24
    +5
    Тифомеюк - давай больше аккаунтов. Ты легендой скоро станешь!!!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.09.2020 16:21
    +5
    Шо там дибіли пишуть, що Динамо без видалення не виграло б?
    Ох і дауни
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 26.09.2020 16:08
    +5
    Michel, 26.09.2020 16:00
    Ух..... Широко то как шагнули. Шаровары не порвите. 4-0. Над Минаем.... В большинстве весь матч. Да вы, сцуко, крутые..... Мистеру - отдельное спасибо за очередное мокание в дерьмо киевских недоультрасов - где им самое место, этим наци-отбросам.... .
    Тебе в голову низко, что "Шахтер" опозорился в матче с "Рухом" проводившим, первый в своей истории матч в премьер лиге. А тут "Динимо" просто не заметило второго дебютанта премьер лиги. Так что я тебя отлично понимаю..
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 15:58
    +5
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 15:54
    Так это и понятно, уже который матч шубное кипрское брёвнанама играет в большинстве. Ну а как иначе? В противном случае будет очередной позор даже против ноунеймов, примерно то же самое, что было в прошлом чемпе, в играх аля с Колосом сосать 2:0.
    так и знал что обоссыш Тимофеюк и обоссыш MaKS7777 - один и тот же обоссыш
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 26.09.2020 16:24
    +4
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:23
    У меня один акк.
    Не звизди, лошара) даже пишешь одинаково))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 16:23
    +4
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:19
    Гей, ну гей ты и гей, ну признался, с кем не бывает, ну и шизофреник ещё, да, все акки на сайте мои, ты прав, не нервничай, лучше иди своему парню ужин начинай готовить.
    Не все , а только однообразные зашипенные долпоепы
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