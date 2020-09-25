Если для всех участников УПЛ прошлого сезона «Минай» – просто дебютант лиги и новый соперник, то «Динамо» сыграет с закарпатцами третий раз за последние два года. Кубковый жребий сводил оппонентов в двух кряду розыгрышах, и оба раза успех был за киевлянами.

Предыдущие встречи команд прошли на «Минай-Арене», формально выездной будет для «Динамо» и субботний матч. Вот только состоится он в столице – как помним, по инициативе киевлян клубы договорились поменяться полями, так что на Закарпатье соперники сойдутся в марте. Хотя, может быть, и раньше, учитывая постоянство жеребьевки Кубка Украины…

Продолжая тему мест проведения матчей, обращает на себя внимание необычная и где-то даже невероятная серия «Динамо». С учетом прошлого сезона, семь (!) встреч кряду киевляне провели в столице: все дело в том, что условные выезды к «Колосу» и «Олимпику» игрались в Киеве, где также был разыгран Суперкубок Украины и путевка в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

Зато победой в Бельгии подопечные Мирчи Луческу приблизили себя к историческому достижению: три сезона подряд «Динамо» оставалось без группового этапа Лиги чемпионов, и вот теперь киевляне как никогда близки к возвращению на былой уровень. Практически на пике своих достижений за пятилетку пребывает ныне «Динамо», и в этом плане «Минай» – в очень похожей ситуации. Только закарпатцы сейчас и вовсе на вершине своего стремительного прогресса.

Дополнительная интрига предстоящего матча – противостояние Василия Кобина со своим бывшим наставником, ведь в «Шахтере» нынешний рулевой «Миная» тренировался под руководством румынского специалиста не один сезон. Посмотрим, какие сюрпризы сумеет подготовить ученик своему учителю.

Прогнозируя составы команд на субботнюю встречу, можно смело ждать масштабных ротаций. «Минай» наверняка попробует что-то поменять после 0:3 от «Олимпика» (опять же, матч был в столице!), а «Динамо» подумает о паузе для лидеров в преддверии пока что ключевого поединка сезона. Да, победа в Бельгии значительно увеличила шансы на проход «Гента», но все решится в ответном матче.

В предыдущих встречах в воротах «Миная» у киевлян дублем «расписывались» Николай Шапаренко и редко попадающий даже в заявки на матчи Миккел Дуэлунд, еще один гол в активе Дениса Гармаша, уехавшего в Турцию. В составе закарпатцев «Динамо» огорчал Роберт Гегедош, теперь играющий в перволиговом «Вересе».

Ориентировочные составы:

«Минай»: Попович, Меличенко, Пиняшко, Шиндер, Нуриев, Кожанов, Сакив, Матич, Ткачук, Лопырёнок, Кныш.

«Динамо»: Бущан, Кендзёра, Забарный, Миколенко, Караваев, Андриевский, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Соль.

26 сентября, суббота