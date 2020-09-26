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Динамо Киев
26.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «Матч с Гентом – важнейшая игра для Динамо за последние 4-5 лет»

Главный тренер «Динамо» – о победе над «Минаем» и кадровой ситуации в команде

  • 26.09.2020 17:18
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ЛУЧЕСКУ: «Матч с Гентом – важнейшая игра для Динамо за последние 4-5 лет»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирчи Луческу поделился эмоциями после победы над «Минаем» (4:0) в рамках четвертого тура чемпионата Украины.
 
- С одной стороны, приятно было, что вернулись времена, когда «Динамо» легко обыгрывает своих соперников, с другой – отсутствие интриги не способствует зрелищу. Насколько удалось воплотить замыслы в плане предоставления игровой практики футболистам перед главными предстоящими матчами? И какая ситуация с травмированными?
-  Всегда сложно после еврокубковых матчей возвращаться в чемпионат. Против нас играла супермотивированная команда, и я во время подготовки к поединку акцентировал внимание подопечных на это. Ребята были немного расслаблены, но я старался держать их в тонусе, чтобы у нас не возникло проблем.
 
Игра была под нашим контролем. Естественно, удаление соперника сыграло в нашу пользу. Хоть мы и не торопились с забитыми мячами, но в итоге все решилось на футбольном поле. Видно было, что футболисты держали в уме предстоящий матч с «Гентом», поскольку это важнейшая игра для клуба за последние, наверное, четыре-пять лет.
 
Что касается ротации, то я стараюсь держать игроков на одном уровне и подготовки, и мотивации, чтобы все были готовы к играм. Есть, конечно, разница между теми игроками, которые начинали подготовку со мной, и теми, кто присоединился чуть позже.
 
Что касается травмированных, то Попов, надеюсь, уже с понедельника вернется в общую группу, а Тымчик на следующей неделе начнет индивидуально заниматься беговыми упражнениями. О Бурде вы и сами знаете – он выбыл надолго.
 
- Жерсон Родригес здоров?
- Он вчера на тренировке получил сильный ушиб, и я решил не рисковать, дать ему отдохнуть. Завтра он будет тренироваться в общей группе.
 
- В матче с «Гентом» вы простояли под довольно холодным дождем. Как себя чувствуете?
- Понадобилось три дня, чтобы восстановиться (улыбается). Самое главное, чтобы игроки не болели. Я был немного простужен, но доктор контролирует ситуацию – поэтому мне лучше.
 
- Були сообщения, что Дуэлунд и Соль покинут команду, но сегодня вы дали им шанс. Как оцените их игру?
- Пресса, наверное, знает лучше, чем я, что происходит в команде. Проблема в том, что их не было в моем распоряжении в начале и по ходу тренировочного процесса, поэтому я не успел понять, что они могут дать «Динамо» в будущем. У нас много игроков, и это довольно тяжелая ситуация. Сейчас будет игра с «Гентом», после которой мы посмотрим, что делать дальше. Я игроков никогда не выгоняю. Но когда на тренировке 27-28 человек, то очень тяжело. Тем не менее, я стараюсь менять упражнения, чтобы футболистам было интересно тренироваться. Те ребята, которые хотят оставаться в команде и выдерживать конкуренцию, то они, естественно, остаются. Те же, кто хочет постоянно играть, чего я не могу гарантировать, уходят.
 
Знаю, что в украинской и румынской прессе писали о моем разговоре с Кравцом, что является неправдой. Он пришел в «Динамо», но затем увидел, что здесь большая конкуренция, и, получив хорошее предложение из Турции, решил вернуться туда. Поэтому мы пожали друг другу руки и расстались по-доброму. Та же самая ситуация с Алибековым, который хотел быть ближе к родным, и я дал добро на его переход.
 
Очень важно, чтобы тренер понимал футболиста. Я никогда не препятствовал игроку, который хотел уйти, ни перед кем не закрывал двери. Карьера футболиста очень коротка, семь-восемь лет на высоком уровне, поэтому я не хочу никому мешать продолжать карьеру в другом месте.

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Источник — ФК Динамо Киев

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