4-й тур
Львов
0:5
Заря
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Цецадзе этого не увидел. Заря уничтожила ПФК Львов за один тайм

Главный тренер львовян не присутствовал на поединке своей команды и не увидел погрома от соперников

  • 27.09.2020 15:56
  • 1765 просмотров
  • 16 комментариев
Цецадзе этого не увидел. Заря уничтожила ПФК Львов за один тайм
© ФК Заря

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

ПФК «Львов» – «Заря» - 0:5

 Юрченко, 2, Громов, 5, 27, Гладкий, 33, 37

 Клименчук, 32, Грисьо, 64 – Кабаев, 31, Фаворов, 55, Цвек, 82, Вернидуб, 90

ПФК «Львов»: Литовченко – Челич, Кравчук, Клименчук – Шина, Борзенко (Романчук, 58), Айнсалу, Комарец (Грисьо, 51) – Кошман (Велвес, 73) – Филипе, Ныч (Казлаускас, 58).

«Заря»: Шевченко (Василь, 46) – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов – Кочергин (Назарина, 60), Кабаев (Перович, 70), Иванисеня (Цвек, 46), Юрченко – Гладкий, Громов (Хомченовский, 75).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Украина» (Львов).

Удары (в створ): 8 (4) – 11 (9)
Угловые: 6 – 9
Оффсайды: 0 – 6.

ПФК ЛЬВОВ-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Илья Береза, Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    avtv5555
      avtv5555, 27.09.2020 16:15
    +3
    Я знаю почему Заря перестала забивать во втором тайме, их купили. голубой лев говорил. что руководство пообещала всем пришедшим на стадион детям по мороженому. Дети не пришли и все мороженое пообещали игрокам Зари.
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 27.09.2020 16:13
    +5
    Фієрично!
    Далі буде...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 16:09
    +5
    Следующий тренер у Львова условный Рафик Рафаил Оглы?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 16:08
    +4
    Aleks04, 27.09.2020 16:07
    Мы любымо наших вывэць
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 27.09.2020 16:07
    +8
    PFCLviv, 27.09.2020 16:01
    Жахливий перший тайм! Я злий! Це просто неприпустимо так лажати !
    Мы любымо наших вывэць
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 27.09.2020 16:07
    +3
    Олег Тимофеюк, 27.09.2020 16:02
    Весь мир любит вывец.
    толька вывцы, толька пабеда!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.09.2020 16:06
    0
    Зеник Гаєцький, 27.09.2020 16:02
    В черговий раз львівські фізкультурники разом з різними легіонерами зганьбили Львів. І це вже продовжується понад десяток років. Невже керівництво цього не бачить, не розуміє, не усвідомлює чи саме таке ж бездарне і тупе? Чи не ліпше знятись з змагань і почати готувати нову команду, яка б з часом повернула славу львівського спорту, і футболу в тому числі?
    Та нууу, нащо зніматися?
    Знову хтось не дограє чемп, в мене завжди питання. Правда що за упл треба платити.
    Я думаю якщо б умовна Волинь була то було цікавіше
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 27.09.2020 16:03
    +5
    а это музыкальное произведение звучит специально для голубой авцы
    https://www.youtube.com/watch?v=-6uE9jEJI9A
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 16:03
    0
    Respect Скрипнику и команде, что не стали добивать лежачего, как это делали в экстазе некоторые другие клубы УПЛ.
    Тем более что Львовом руководили помы и замы...
    Ссылка
    Зеник Гаєцький
    online
      Зеник Гаєцький, 27.09.2020 16:02
    +6
    В черговий раз львівські фізкультурники разом з різними легіонерами зганьбили Львів. І це вже продовжується понад десяток років. Невже керівництво цього не бачить, не розуміє, не усвідомлює чи саме таке ж бездарне і тупе? Чи не ліпше знятись з змагань і почати готувати нову команду, яка б з часом повернула славу львівського спорту, і футболу в тому числі?
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 27.09.2020 16:02
    0
    Заря порадовала. За Львов лучше промолчу. Но вот за судью молчать не буду. Не поставить железный пеналь и при этом дать левую жёлтую Кабаев... Потом левая жёлтая Вернидубу. А за удар по голове вратаря с мячом в руках - жёлтой нет. Так ошибаться в таком простом матче - очень печально.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 16:02
    +2
    PFCLviv, 27.09.2020 16:01
    Жахливий перший тайм! Я злий! Це просто неприпустимо так лажати !
    Весь мир любит вывец.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 16:01
    -11
    Жахливий перший тайм! Я злий! Це просто неприпустимо так лажати !
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 27.09.2020 16:00
    +6
    0 - 5
    мы любемо наших вивец
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 15:59
    +10
    Где наша голубая овечка? Хотел бы его послушать.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.09.2020 15:57
    +13
    Там 10 должно было быть.
    Львов это клуб не профессиональный.
    Максимум на область Львовскую
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.09.2020 15:57
    +13
    Там 10 должно было быть.
    Львов это клуб не профессиональный.
    Максимум на область Львовскую
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 15:59
    +10
    Где наша голубая овечка? Хотел бы его послушать.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 27.09.2020 16:07
    +8
    PFCLviv, 27.09.2020 16:01
    Жахливий перший тайм! Я злий! Це просто неприпустимо так лажати !
    Мы любымо наших вывэць
    Ссылка
    Зеник Гаєцький
    online
      Зеник Гаєцький, 27.09.2020 16:02
    +6
    В черговий раз львівські фізкультурники разом з різними легіонерами зганьбили Львів. І це вже продовжується понад десяток років. Невже керівництво цього не бачить, не розуміє, не усвідомлює чи саме таке ж бездарне і тупе? Чи не ліпше знятись з змагань і почати готувати нову команду, яка б з часом повернула славу львівського спорту, і футболу в тому числі?
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 27.09.2020 16:00
    +6
    0 - 5
    мы любемо наших вивец
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 27.09.2020 16:13
    +5
    Фієрично!
    Далі буде...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 16:09
    +5
    Следующий тренер у Львова условный Рафик Рафаил Оглы?
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 27.09.2020 16:03
    +5
    а это музыкальное произведение звучит специально для голубой авцы
    https://www.youtube.com/watch?v=-6uE9jEJI9A
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 16:08
    +4
    Aleks04, 27.09.2020 16:07
    Мы любымо наших вывэць
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 27.09.2020 16:15
    +3
    Я знаю почему Заря перестала забивать во втором тайме, их купили. голубой лев говорил. что руководство пообещала всем пришедшим на стадион детям по мороженому. Дети не пришли и все мороженое пообещали игрокам Зари.
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 27.09.2020 16:07
    +3
    Олег Тимофеюк, 27.09.2020 16:02
    Весь мир любит вывец.
    толька вывцы, толька пабеда!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 16:02
    +2
    PFCLviv, 27.09.2020 16:01
    Жахливий перший тайм! Я злий! Це просто неприпустимо так лажати !
    Весь мир любит вывец.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.09.2020 16:06
    0
    Зеник Гаєцький, 27.09.2020 16:02
    В черговий раз львівські фізкультурники разом з різними легіонерами зганьбили Львів. І це вже продовжується понад десяток років. Невже керівництво цього не бачить, не розуміє, не усвідомлює чи саме таке ж бездарне і тупе? Чи не ліпше знятись з змагань і почати готувати нову команду, яка б з часом повернула славу львівського спорту, і футболу в тому числі?
    Та нууу, нащо зніматися?
    Знову хтось не дограє чемп, в мене завжди питання. Правда що за упл треба платити.
    Я думаю якщо б умовна Волинь була то було цікавіше
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 16:03
    0
    Respect Скрипнику и команде, что не стали добивать лежачего, как это делали в экстазе некоторые другие клубы УПЛ.
    Тем более что Львовом руководили помы и замы...
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 27.09.2020 16:02
    0
    Заря порадовала. За Львов лучше промолчу. Но вот за судью молчать не буду. Не поставить железный пеналь и при этом дать левую жёлтую Кабаев... Потом левая жёлтая Вернидубу. А за удар по голове вратаря с мячом в руках - жёлтой нет. Так ошибаться в таком простом матче - очень печально.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности