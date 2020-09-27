Цецадзе этого не увидел. Заря уничтожила ПФК Львов за один тайм

Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
ПФК «Львов» – «Заря» - 0:5
Юрченко, 2, Громов, 5, 27, Гладкий, 33, 37
Клименчук, 32, Грисьо, 64 – Кабаев, 31, Фаворов, 55, Цвек, 82, Вернидуб, 90
ПФК «Львов»: Литовченко – Челич, Кравчук, Клименчук – Шина, Борзенко (Романчук, 58), Айнсалу, Комарец (Грисьо, 51) – Кошман (Велвес, 73) – Филипе, Ныч (Казлаускас, 58).
«Заря»: Шевченко (Василь, 46) – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов – Кочергин (Назарина, 60), Кабаев (Перович, 70), Иванисеня (Цвек, 46), Юрченко – Гладкий, Громов (Хомченовский, 75).
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).
Стадион: «Украина» (Львов).
Удары (в створ): 8 (4) – 11 (9)
Угловые: 6 – 9
Оффсайды: 0 – 6.
ПФК ЛЬВОВ-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 10°C
Илья Береза, Sport.ua
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Далі буде...
Знову хтось не дограє чемп, в мене завжди питання. Правда що за упл треба платити.
Я думаю якщо б умовна Волинь була то було цікавіше
https://www.youtube.com/watch?v=-6uE9jEJI9A
Тем более что Львовом руководили помы и замы...
мы любемо наших вивец
Львов это клуб не профессиональный.
Максимум на область Львовскую
Львов это клуб не профессиональный.
Максимум на область Львовскую
мы любемо наших вивец
Далі буде...
https://www.youtube.com/watch?v=-6uE9jEJI9A
Знову хтось не дограє чемп, в мене завжди питання. Правда що за упл треба платити.
Я думаю якщо б умовна Волинь була то було цікавіше
Тем более что Львовом руководили помы и замы...
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