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27.09.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Львов – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

С новичками и надеждами разбавить уже традиционные «нули»

  • 26.09.2020 15:38
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Львов – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ПФК Львов

Тяжеловато входят в сезон соперники, пребывая в низах таблицы и продолжая поиски своей игры. Особенно это касается «Зари», которой вскоре предстоит третья попытка попробовать силы в группе Лиги Европы.

Впрочем, как раз в прошлом туре луганчане достигли положительного результата, отобрав очки у «Шахтера». Почетную ничью с чемпионами после неудачного старта прогнозировали только самые преданные почитатели команды, так что и Виктор Скрипник в своих комментариях не скрывал эмоций: «Нужно было реабилитировать себя в глазах болельщиков, и, думаю, они не разочарованы. Это и их заслуга, что мы заработали очки. Те желание и страсть, которые были у моей команды, в будущем не пропадут и положительные эмоции сохранятся».

Поражения львовян на старте сезона также не говорят о какой-либо безысходности. Во-первых, встречалась команда с участниками еврокубков, во-вторых – и с «Колосом», и с «Динамо» поединки были выездные. Хотя, против «Зари» не будет легче и на своем поле, особенно глядя на статистику предыдущих встреч. Четыре раза за последние два года приезжали луганчане на «Украину», и ни в одном из этих матчей «Львов» не «распечатал» ворота гостей – 0:1 в Кубке и трижды (!) по 0:0 в чемпионате. С другой стороны, три нулевые ничьи вряд ли удовлетворили и «Зарю», так что для «черно-белых» воскресный оппонент также выглядит «неудобным».

Потери очков в первых турах чемпионата логично подводят клубы к активным поискам усилений, и уходящая неделя не прошла без дозаявок. «Львов» объявил о «подписании» Донатаса Казлаускаса – атакующего полузащитника, на счету которого пока что единственный гол сборной Литвы в Лиге Наций. «Заря» же приняла в свои ряды центрального защитника Агрона Руфати, выступающего за молодежную сборную Северной Македонии. А вот появление в клубе Аллахьяра Сайядманеша пока что под вопросом – анонсированный трансфер ныне на стадии заморозки.

О продолжающемся процессе строительства новой команды говорит и наставник львовян Георгий Цецадзе: «Еще даже не завершили подбор игроков, ждем футболистов почти на всех позициях. Наша задача – сделать конкурентоспособный коллектив, чтобы достойно выступать в чемпионате. Задачи: чем больше побеждать – тем лучше». Очень актуальная цель, ведь «Львов» не знает побед с февраля, а дома команда не выигрывала и вовсе с декабря…

По итогам матча с «Динамо» главный тренер львовян остался доволен, прежде всего, действиями обороны, но с «Зарей» придется перестраиваться – дисквалификацию будет отбывать Маруан Михоби. Явно не хватает дисциплинированности французу, но решение и таких проблем также входит в процесс формирования команд. У луганчан вряд ли вернется в строй Дмитрий Хомченовский – как известно, обычно коронавирус требует двухнедельного самоизолирования. В остальном же, тренеры не ограничены в выборе, так что составы должны быть близки к боевым.

Ориентировочные составы:

ПФК «Львов»: Литовченко, Кравчук, Челич, Клименчук, Комарец, Борзенко, Грысьо, Айнсалу, Кошман, Ныч, Фелипе.

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Назарина, Громов.

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27 сентября, воскресенье

«Львов» – «Заря»
Львов. Стадион «Украина». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ЛЬВОВ — ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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