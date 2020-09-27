4-й тур
Львов
0:5
Заря
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ПФК Львов – Заря – 0:5. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.09.2020 14:00
  • 17267 просмотров
  • 107 комментариев
ПФК Львов – Заря – 0:5. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

ПФК «Львов» – «Заря» - 0:5

 Юрченко, 2, Громов, 5, 27, Гладкий, 33, 37

 Клименчук, 32, Грисьо, 64 – Кабаев, 31, Фаворов, 55, Цвек, 82, Вернидуб, 90

ПФК «Львов»: Литовченко – Челич, Кравчук, Клименчук – Шина, Борзенко (Романчук, 58), Айнсалу, Комарец (Грисьо, 51) – Кошман (Велвес, 73) – Филипе, Ныч (Казлаускас, 58).

Запасные: Костик, Вичижанин, Савошко, Малашевский.

«Заря»: Шевченко (Василь, 46) – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов – Кочергин (Назарина, 60), Кабаев (Перович, 70), Иванисеня (Цвек, 46), Юрченко – Гладкий, Громов (Хомченовский, 75).

Запасные: Жуниньо, Руфати, Чайковский, Янаков.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Украина» (Львов).

Наши оценки:

  

ПФК «Львов» (замены): Грисьо – 6,0, Казлаускас – 5,0, Романчук – 5,0, Велвес – 5,0.

«Заря» (замены): Цвек – 6,0, Василь – 6,5, Назарина – 6,0, Перович – 5,0, Хомченовский – б/о.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через две минуты.

 90 мин. Вернидуб жестко пошел в стык с Казлаускосом у левого угла штрафной своей команды.

87 мин. МОМЕНТ! Шина проверил реакцию Василя ударом в дальний угол с правого фланга штрафной!

84 мин. ОПАСНО! Гладкий с правого фланга штрафной пяткой сбросил под удар Перовича, но партнер с носка пробил просто ужасно.

 82 мин. Цвек подкатился со спины против Грисьо в центре поля.

80 мин. Агрессивно сыграл Перович в подкате на чужой половине.

77 мин. МОМЕНТ! Василь сумел в сторону перевести мяч после плотного удара со штрафного от Кравчука.

 75 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Громов ушел с поля с дублем. Вместо него Хомченовский.

 73 мин. ЗАМЕНА У ПФК ЛЬВОВ. Кошман был заменен на Велвеса.

 70 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Вместо Кабаева игру будет завершать Перович.

69 мин. На Гладком была обязанность вывести свою команду в контратаку, однако скорости у Александра не было и в ранних этапах карьеры.

66 мин. Так и убежал с мячом за лицевую Шина в своем продвижении по правому флангу.

65 мин. МОМЕНТ! Литовченко достал из-под перекладины подкрутку со штрафного от Юрченко!

 64 мин. Грисьо удержал Фаворова за корпус во время неожиданного смещения соперника с правого фланга.

62 мин. Пристрелочный удар от Назарины из-за пределов штрафной отправил мяч куда-то в сторону дальних трибун за воротами.

 60 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Кочергин завершил игру на сегодня. Вместо него Назарина.

 58 мин. ЗАМЕНЫ У ПФК ЛЬВОВ. Романчук вышел вместо Борзенко, а Казлаускас заменил Ныча.

57 мин. Цвек с фолом остановил проход Филипе с левого фланга в штрафную.

 55 мин. Убегал Грисьо по левому флангу атаки после явной ошибки Фаворова. Самому же Денису и пришлось срывать этот выпад.

53 мин. ОПАСНО! Гладкий мягко набрасывал с правого фланга штрафной на дальнюю штангу, однако Громов не успел ворваться в зону.

 51 мин. ЗАМЕНА У ПФК ЛЬВОВ. Грисьо вышел вместо Комарца.

51 мин. Уже и шишка у немца образовалась у виска.

50 мин. Выскакивал на подачу углового с правого фланга Абу Ханна, но получил ногой в лицо от стоящего за спиной соперника.

48 мин. Забыл пробить Гладкий во время своего несуразного дриблинга на правом фланге чужой штрафной.

47 мин. Цыганикс явно сбивал Шину во время прохода бразильца по правому флангу атаки, но арбитр свистеть не стал.

46 мин. ЗАМЕНЫ У ЗАРИ. Шевченко был в перерыве заменен на Василя, а вместо Иванисени игру продолжит Цвек.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. МОМЕНТ ШТАНГА! Шина с правого фланга штрафной отправил мяч своим ударом в дальний каркас ворот, после чего добивал Айнсалу, но Шевченко потащил мяч из-под перекладины!

45 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит одну минуту.

44 мин. Не убрал ногу Филипе в эпизоде с попыткой опередить Шевченко на мяче. Рассечение.

43 мин. МОМЕНТ! Юрченко в касание пробил после отскока мяча в полукруг у штрафной! Точно в руки Литовченко.

41 мин. Прострел Цыганикса с левого фланга был перехвачен.

39 мин. Шина оказался на газоне в результате фола Гладкого у технической зоны.

 37 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Перевел Кабаев на правый фланг для Фаворова из зоны перед штрафной, а тот скинул в центр на Гладкого! Разгром набирает обороты!

36 мин. Заря все равно идет вперед...

 33 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Пас пяткой от Громова запустил Кочергина в отрыв по левому флангу штрафной, откуда последовал наброс в центр на одинокого Гладкого!

 32 мин. Клименчук предупрежден за подкат против Фаворова в центре поля.

 31 мин. Спорное решение от арбитра дать желтую Кабаеву якобы за симуляцию фола Литовченко в штрафной.

30 мин. Громов набирал ход в центральную зону перед чужой штрафной, но залез в оффсайд.

 27 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Из борьбы перед вратарской Громову удалось замкнуть ударом плечом подачу углового от Юрченко с левого фланга!

23 мин. МОМЕНТ! Гол Вернидуба после удара головой при подаче углового с правого фланга был отменен. Прокатился игрок Зари на спине защитника.

22 мин. МОМЕНТ! Литовченко собой закрыл ворота при ударе Гладкого в падении с правого фланга штрафной!

19 мин. Литовченко удачно сыграл на дальнем выходе из ворот, опередив Громова.

16 мин. МОМЕНТ! Литовченко удалось совершить сразу два сейва после плотного удара Юрченко из центра штрафной! Горит оборона хозяев поля!

14 мин. Оффсайд! Громов запустил мяч за шиворот Литовченко ударом из-за пределов штрафной, но в левый фланг под передачу открывался уже в оффсайд.

13 мин. ОПАСНО! Подачу углового с правого фланга Иванисеня завершал ударом в касание, но не попал по мячу на дальнем углу штрафной.

12 мин. Сегодня нет Цецадзе в технической зоне. Львовяне смотрятся растерянными, и, кажется, причины для этого очевидны.

10 мин. Подачу с углового на правом фланге Фаворов исполнил неудачно.

 5 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Вот так начало у этого поединка! Прострелил с левого фланга Кабаев на Кочергина, Владислав нанес удар в касание, который Литовченко перевел прямиком в стоящего перед пустыми воротами Громова!

 2 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Юрченко исполнил дальний удар прямо по центру ворот, но Литовченко переправил мяч себе за спину! Вот это ляп на старте матча!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ПФК «Львов» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

В прошлом сезоне противостояние этих команд проходило в рамках представителей противоположных полюсов турнирной таблицы, однако в начале этого футбольного года коллективы Георгия Цецадзе и Виктора Скрипника синхронно провалились в подвал турнирной таблицы. С точки зрения луганчан, отставание от лидирующей группы еще не успел стать критичным, а вот для главного тренера «золотых львов» еще одно поражение, которое станет третьим кряду в трех сыгранных от начала сезона матчах, может стать последним у руля ФК «Львов». Очередная битва за жизнь на тренерской скамье ожидает нас на старте нового сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Заря».

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Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 15:47
    0
    OKs100, 27.09.2020 15:42
    Если бы Заря играла на полную силу, то счет уже должен быть 11-0
    Ну и зачем такое унижение соперника? В некоторых европейских лигах даже есть негласное правило, что бы дальше не добивать...
    Ссылка
    VadyaMetal
      VadyaMetal, 27.09.2020 15:45
    +3
    главный голубой фекал решил трескать халявное мороженое, а не делать свои говновбросы про игру лузеров)))
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 27.09.2020 15:43
    +1
    FidanFCCO, 27.09.2020 15:27
    PFCLviv,он там не застрелился?)))
    Скажем так, новинку пробує
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.09.2020 15:42
    +1
    Если бы Заря играла на полную силу, то счет уже должен быть 11-0
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 27.09.2020 15:42
    +3
    PFCLviv, 26.09.2020 12:42
    ПФК «Львів» спільно зі своїми партнерами – ТМ «Parimatch» та ТМ «ЛІМО» організовує інтерактиви для вболівальників, які відвідають календарний матч 4 туру проти луганської «Зорі».
    Зокрема, при вході до стадіону «Україна» по морозиву отримає кожен маленький прихильник футболу, який разом із батьками прийде підтримати нашу команду у важливому поєдинку.
    Окрім того, у перерві матчу відбудеться розіграш фірмової продукції від нашого титульного партнера – «Parimatch». Усі охочі матимуть можливість позмагатись у футбольних вміннях та отримати класні призи.
    Поєдинок «Львів» – «Зоря», нагадаємо, відбудеться у неділю, 27 вересня. Початок зустрічі – о 14:00. Квитки у касах стадіону «Україна» стануть доступними у день матчу, починаючи з 12:00.
    Інформаційна служба ПФК «Львів»
    Карма фекаліна..ка-р-ма..
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2020 15:41
    +4
    morexodec, 27.09.2020 15:09
    сматрите в следующем сезоне галубая авца уже за Рух будет тапить
    він вже за них топить, просто по інерції і за фекалів також. Ото життєва позиція в людини. Два роки тому за карпати, потім за фекал, тепер за рух. через сезон-два за умовні карпати 1963.
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 27.09.2020 15:40
    +4
    FidanFCCO, 27.09.2020 15:27
    PFCLviv,он там не застрелился?)))
    Він біля стадіону халявне морозиво їсть!! Луганський "каштан" називається
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 27.09.2020 15:33
    +2
    Олег Тимофеюк, 27.09.2020 15:05
    Шото овцы никакие.
    да уж..., ми любемо наших вивец
    Ссылка
    Володимир Тимочко
    online
      Володимир Тимочко, 27.09.2020 15:33
    +2
    Фк Львів, для чого знову позорити місто'
    Ссылка
    Володимир Тимочко
    online
      Володимир Тимочко, 27.09.2020 15:33
    +3
    Фк Львів, для чого знову позорити місто'
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 15:27
    0
    Конец фильма....
    Видать Садовой и Синютка позвонили Скрипнику.)))
    Ссылка
    FidanFCCO
      FidanFCCO, 27.09.2020 15:27
    +4
    PFCLviv,он там не застрелился?)))
    Ссылка
    FidanFCCO
      FidanFCCO, 27.09.2020 15:27
    0
    PFCLviv,он там не застрелился?)))
    Ссылка
    Rizbyar
      Rizbyar, 27.09.2020 15:26
    0
    Хай йдуть слідом за "Карпатами" і не позорять Львів.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 27.09.2020 15:20
    0
    Олег Тимофеюк, 27.09.2020 15:19
    Я чуток переживаю даже за него, надеюсь не вскроется.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 15:19
    0
    Aleks04, 27.09.2020 15:17
    Синий фекал в шоке, мы любымо наших вывэць
    Я чуток переживаю даже за него, надеюсь не вскроется.
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 27.09.2020 15:19
    -1
    Pavel Gabor, 27.09.2020 15:18
    Ты наверное шёл по улице , песни пел, а тут БАХ
    .. И клубный автобус Динамо на голову упал.
    И дызненая травма от туда
    *пожизненная
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 27.09.2020 15:18
    -1
    janu0320, 27.09.2020 14:54
    и это Львов дырка ели ели обыграла при помощи судейки
    Ты наверное шёл по улице , песни пел, а тут БАХ
    .. И клубный автобус Динамо на голову упал.
    И дызненая травма от туда
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 27.09.2020 15:17
    +4
    Синий фекал в шоке, мы любымо наших вывэць
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 15:16
    0
    con clusion, 27.09.2020 14:59
    Его нет на скамейке...
    Ну и что? А кто команду к игре готовил?
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 27.09.2020 14:18
    +9
    Лімо" та Копитько думали бізнес проект прибутковий зробити))) А зробили посміховисько для всієї України. На чужому горі щастя не буде! Будете з Вересом в наступному році грати в Першій лізі!
    Ссылка
    Мария Потапчук
      Мария Потапчук, 27.09.2020 14:10
    +9
    Як зайшли в Премьер Лігу так і вийдуть)))
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 27.09.2020 14:40
    +8
    У меня один вопрос: "Кому нужен этот фекал в УПЛ?"
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 27.09.2020 14:36
    +8
    18+
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 27.09.2020 14:06
    +8
    вся Украина за Зарю!!!
    Ссылка
    vosTOCHniy
      vosTOCHniy, 27.09.2020 14:14
    +7
    PFCLviv, 26.09.2020 12:42
    ПФК «Львів» спільно зі своїми партнерами – ТМ «Parimatch» та ТМ «ЛІМО» організовує інтерактиви для вболівальників, які відвідають календарний матч 4 туру проти луганської «Зорі».
    Зокрема, при вході до стадіону «Україна» по морозиву отримає кожен маленький прихильник футболу, який разом із батьками прийде підтримати нашу команду у важливому поєдинку.
    Окрім того, у перерві матчу відбудеться розіграш фірмової продукції від нашого титульного партнера – «Parimatch». Усі охочі матимуть можливість позмагатись у футбольних вміннях та отримати класні призи.
    Поєдинок «Львів» – «Зоря», нагадаємо, відбудеться у неділю, 27 вересня. Початок зустрічі – о 14:00. Квитки у касах стадіону «Україна» стануть доступними у день матчу, починаючи з 12:00.
    Інформаційна служба ПФК «Львів»
    не знаю як з погодою у Львові, бо в мене така погода, що коньяк потрібен а не морозиво
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 27.09.2020 14:36
    +6
    Даже Санек Гладкий отличился, а я думал это невозможно
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 27.09.2020 14:34
    +6
    Де там фекал синій, який говорив, що команда тільки будується?.... Вже вийшов з будуна після Славського?... Як скажеш?.. Буде сьогодні відставка грузіна?..
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 27.09.2020 14:34
    +5
    "Львов", походу, в следующем сезоне будут в пердиве играть, если клуб к тому времени будет существовать.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2020 14:33
    +5
    По-моєму тут дехто або плавить тренера, або грає на кантору. В другій лізі і то клуби на голову сильніші і краще грають. Зоря в тренувальному режимі вже три голи)))
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 27.09.2020 14:27
    +5
    Pavel Gabor, 27.09.2020 14:11
    Давайте "Заря", порвите Верес Ровно.
    А до чого тут Рівне, це команда фк Копито І Верес тут як зпйцю стоп-сигнал
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 27.09.2020 14:06
    +5
    Нормально так вратаря проверили
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2020 15:41
    +4
    morexodec, 27.09.2020 15:09
    сматрите в следующем сезоне галубая авца уже за Рух будет тапить
    він вже за них топить, просто по інерції і за фекалів також. Ото життєва позиція в людини. Два роки тому за карпати, потім за фекал, тепер за рух. через сезон-два за умовні карпати 1963.
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 27.09.2020 15:40
    +4
    FidanFCCO, 27.09.2020 15:27
    PFCLviv,он там не застрелился?)))
    Він біля стадіону халявне морозиво їсть!! Луганський "каштан" називається
    Ссылка
    FidanFCCO
      FidanFCCO, 27.09.2020 15:27
    +4
    PFCLviv,он там не застрелился?)))
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 27.09.2020 15:17
    +4
    Синий фекал в шоке, мы любымо наших вывэць
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 14:40
    +4
    Гладкого с дебютом
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 27.09.2020 14:37
    +4
    Львів на другий тайм не виходьте!
    Це позор так грати!
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 14:35
    +4
    Перший, хто пожалів факапів - це рефері в полі. пеналь не дав.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 27.09.2020 14:31
    +4
    Кажется я знаю кто вылетит в Первую Лигу...
    Ссылка
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