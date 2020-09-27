Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

ПФК «Львов» – «Заря» - 0:5



Юрченко, 2, Громов, 5, 27, Гладкий, 33, 37

Клименчук, 32, Грисьо, 64 – Кабаев, 31, Фаворов, 55, Цвек, 82, Вернидуб, 90

ПФК «Львов»: Литовченко – Челич, Кравчук, Клименчук – Шина, Борзенко (Романчук, 58), Айнсалу, Комарец (Грисьо, 51) – Кошман (Велвес, 73) – Филипе, Ныч (Казлаускас, 58).

Запасные: Костик, Вичижанин, Савошко, Малашевский.

«Заря»: Шевченко (Василь, 46) – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов – Кочергин (Назарина, 60), Кабаев (Перович, 70), Иванисеня (Цвек, 46), Юрченко – Гладкий, Громов (Хомченовский, 75).

Запасные: Жуниньо, Руфати, Чайковский, Янаков.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Украина» (Львов).

Наши оценки:





ПФК «Львов» (замены): Грисьо – 6,0, Казлаускас – 5,0, Романчук – 5,0, Велвес – 5,0.

«Заря» (замены): Цвек – 6,0, Василь – 6,5, Назарина – 6,0, Перович – 5,0, Хомченовский – б/о.



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через две минуты.



90 мин. Вернидуб жестко пошел в стык с Казлаускосом у левого угла штрафной своей команды.



87 мин. МОМЕНТ! Шина проверил реакцию Василя ударом в дальний угол с правого фланга штрафной!



84 мин. ОПАСНО! Гладкий с правого фланга штрафной пяткой сбросил под удар Перовича, но партнер с носка пробил просто ужасно.



82 мин. Цвек подкатился со спины против Грисьо в центре поля.



80 мин. Агрессивно сыграл Перович в подкате на чужой половине.



77 мин. МОМЕНТ! Василь сумел в сторону перевести мяч после плотного удара со штрафного от Кравчука.



75 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Громов ушел с поля с дублем. Вместо него Хомченовский.



73 мин. ЗАМЕНА У ПФК ЛЬВОВ. Кошман был заменен на Велвеса.



70 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Вместо Кабаева игру будет завершать Перович.



69 мин. На Гладком была обязанность вывести свою команду в контратаку, однако скорости у Александра не было и в ранних этапах карьеры.



66 мин. Так и убежал с мячом за лицевую Шина в своем продвижении по правому флангу.



65 мин. МОМЕНТ! Литовченко достал из-под перекладины подкрутку со штрафного от Юрченко!



64 мин. Грисьо удержал Фаворова за корпус во время неожиданного смещения соперника с правого фланга.



62 мин. Пристрелочный удар от Назарины из-за пределов штрафной отправил мяч куда-то в сторону дальних трибун за воротами.



60 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Кочергин завершил игру на сегодня. Вместо него Назарина.



58 мин. ЗАМЕНЫ У ПФК ЛЬВОВ. Романчук вышел вместо Борзенко, а Казлаускас заменил Ныча.



57 мин. Цвек с фолом остановил проход Филипе с левого фланга в штрафную.



55 мин. Убегал Грисьо по левому флангу атаки после явной ошибки Фаворова. Самому же Денису и пришлось срывать этот выпад.



53 мин. ОПАСНО! Гладкий мягко набрасывал с правого фланга штрафной на дальнюю штангу, однако Громов не успел ворваться в зону.



51 мин. ЗАМЕНА У ПФК ЛЬВОВ. Грисьо вышел вместо Комарца.



51 мин. Уже и шишка у немца образовалась у виска.



50 мин. Выскакивал на подачу углового с правого фланга Абу Ханна, но получил ногой в лицо от стоящего за спиной соперника.



48 мин. Забыл пробить Гладкий во время своего несуразного дриблинга на правом фланге чужой штрафной.



47 мин. Цыганикс явно сбивал Шину во время прохода бразильца по правому флангу атаки, но арбитр свистеть не стал.



46 мин. ЗАМЕНЫ У ЗАРИ. Шевченко был в перерыве заменен на Василя, а вместо Иванисени игру продолжит Цвек.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. МОМЕНТ ШТАНГА! Шина с правого фланга штрафной отправил мяч своим ударом в дальний каркас ворот, после чего добивал Айнсалу, но Шевченко потащил мяч из-под перекладины!



45 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит одну минуту.



44 мин. Не убрал ногу Филипе в эпизоде с попыткой опередить Шевченко на мяче. Рассечение.



43 мин. МОМЕНТ! Юрченко в касание пробил после отскока мяча в полукруг у штрафной! Точно в руки Литовченко.



41 мин. Прострел Цыганикса с левого фланга был перехвачен.



39 мин. Шина оказался на газоне в результате фола Гладкого у технической зоны.



37 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Перевел Кабаев на правый фланг для Фаворова из зоны перед штрафной, а тот скинул в центр на Гладкого! Разгром набирает обороты!



36 мин. Заря все равно идет вперед...



33 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Пас пяткой от Громова запустил Кочергина в отрыв по левому флангу штрафной, откуда последовал наброс в центр на одинокого Гладкого!



32 мин. Клименчук предупрежден за подкат против Фаворова в центре поля.



31 мин. Спорное решение от арбитра дать желтую Кабаеву якобы за симуляцию фола Литовченко в штрафной.



30 мин. Громов набирал ход в центральную зону перед чужой штрафной, но залез в оффсайд.



27 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Из борьбы перед вратарской Громову удалось замкнуть ударом плечом подачу углового от Юрченко с левого фланга!



23 мин. МОМЕНТ! Гол Вернидуба после удара головой при подаче углового с правого фланга был отменен. Прокатился игрок Зари на спине защитника.



22 мин. МОМЕНТ! Литовченко собой закрыл ворота при ударе Гладкого в падении с правого фланга штрафной!



19 мин. Литовченко удачно сыграл на дальнем выходе из ворот, опередив Громова.



16 мин. МОМЕНТ! Литовченко удалось совершить сразу два сейва после плотного удара Юрченко из центра штрафной! Горит оборона хозяев поля!



14 мин. Оффсайд! Громов запустил мяч за шиворот Литовченко ударом из-за пределов штрафной, но в левый фланг под передачу открывался уже в оффсайд.



13 мин. ОПАСНО! Подачу углового с правого фланга Иванисеня завершал ударом в касание, но не попал по мячу на дальнем углу штрафной.



12 мин. Сегодня нет Цецадзе в технической зоне. Львовяне смотрятся растерянными, и, кажется, причины для этого очевидны.



10 мин. Подачу с углового на правом фланге Фаворов исполнил неудачно.



5 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Вот так начало у этого поединка! Прострелил с левого фланга Кабаев на Кочергина, Владислав нанес удар в касание, который Литовченко перевел прямиком в стоящего перед пустыми воротами Громова!



2 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Юрченко исполнил дальний удар прямо по центру ворот, но Литовченко переправил мяч себе за спину! Вот это ляп на старте матча!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ПФК «Львов» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

В прошлом сезоне противостояние этих команд проходило в рамках представителей противоположных полюсов турнирной таблицы, однако в начале этого футбольного года коллективы Георгия Цецадзе и Виктора Скрипника синхронно провалились в подвал турнирной таблицы. С точки зрения луганчан, отставание от лидирующей группы еще не успел стать критичным, а вот для главного тренера «золотых львов» еще одно поражение, которое станет третьим кряду в трех сыгранных от начала сезона матчах, может стать последним у руля ФК «Львов». Очередная битва за жизнь на тренерской скамье ожидает нас на старте нового сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Заря».