Сегодня «Заря» в четвертом туре УПЛ на выезде разгромила «Львов» - 5:0. Все голы были забиты в первом тайме.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Львов - Заря
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Артём Громов (Заря).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Артём Громов (Заря).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Владлен Юрченко (Заря).
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Источник — Sport.ua
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