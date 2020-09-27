4-й тур
Львов
0:5
Заря
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Львов – Заря – 0:5. Видео голов и обзор матча

«Заря» разгромила «Львов»

  • 27.09.2020 16:49
  • 1387 просмотров
  • 2 комментария
Львов – Заря – 0:5. Видео голов и обзор матча
© ФК Заря

Сегодня «Заря» в четвертом туре УПЛ на выезде разгромила «Львов» - 5:0. Все голы были забиты в первом тайме.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Лучшие моменты матча Львов - Заря
37' ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
33' ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
27' ГОЛ ! Мяч забил Артём Громов (Заря).
6' ГОЛ ! Мяч забил Артём Громов (Заря).
3' ГОЛ ! Мяч забил Владлен Юрченко (Заря).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 17:21
    0
    Повністю провальний нами матч...
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 27.09.2020 16:56
    0
    Классный плеер - можно посмотреть ролик до 19 секунды
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 17:21
    0
    Повністю провальний нами матч...
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 27.09.2020 16:56
    0
    Классный плеер - можно посмотреть ролик до 19 секунды
    Ссылка
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