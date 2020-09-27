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Заря
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «Дубль Гладкого? Для этого мы его и подписывали»

Наставник «Зари» доволен победой над «Львовом»

  • 27.09.2020 19:57
  • 2334 просмотра
  • 4 комментария
Виктор СКРИПНИК: «Дубль Гладкого? Для этого мы его и подписывали»
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Львов» (5:0) в четвертом туре УПЛ.

«Могу подчеркнуть, что выездные игры во Львове были для нас трудны. Вспомним прошлогоднюю игру, при таких погодных условиях.

Команда старалась сегодня. План был – забить быстрый гол, с этим справились. Вышло даже забить дважды в начале матча. Обрели уверенность, и стали показывать тот футбол, который любим. Большой комплимент агрономам, при такой погоде поле было в отличном состоянии.

Команда приехала с настроем, и заслужено выиграла. Расстраивает тот факт, что во втором тайме получили ненужные жёлтые карточки. Но это говорит о том, что команда соперника стала активно атаковать. Думаю, что эта победа нам только придала уверенности.

Первый гол добавил мотивации. Сказал, чтобы старались не пропустить, не получать ненужные жёлтые карточки, но, к сожалению, не без этого сегодня. Дали игровое время ребятам, которые по тем или иным причинам пропустили некоторое время.  С учётом корректировок игра меняется. Но мы довольны результатом. Хочу пожелать удачи «Львову» в следующих матчах чемпионата.

Дубль Гладкого? Мы для этого и подписывали с ним контракт (улыбается). Он достаточно опытный. Есть техника, чувство игры, хорошее сотрудничество с остальными игроками. Нам нравится его игра. Те 2 гола, которые она забил – нам помогли», - сказал Скрипник.

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Источник — ФК Заря

(21 голос)

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Комментарии
    pont0017
    online
      pont0017, 27.09.2020 20:16
    -4
    Вы мужики вообще все такие мудаки!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.09.2020 20:10
    0
    Гладкий - это украинский Томаш Мюллер, потенциал которого не раскрыли в полной мере.
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    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 20:09
    -1
    Для статистики? А ведь надо топам забивать и Динамо на носу...
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.09.2020 20:02
    0
    От ви кажете :"Царь,царь? А хіба нам, царям, легко?".
    А тут Гладкий тихенко повернувся, без всякого пафосу, вийшов і дві банки поклав.
    І обидва тренеру кажуть те саме:"Для того ми його і підписали."
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.09.2020 20:10
    0
    Гладкий - это украинский Томаш Мюллер, потенциал которого не раскрыли в полной мере.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.09.2020 20:02
    0
    От ви кажете :"Царь,царь? А хіба нам, царям, легко?".
    А тут Гладкий тихенко повернувся, без всякого пафосу, вийшов і дві банки поклав.
    І обидва тренеру кажуть те саме:"Для того ми його і підписали."
    Ссылка
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