Виктор СКРИПНИК: «Дубль Гладкого? Для этого мы его и подписывали»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Львов» (5:0) в четвертом туре УПЛ.

«Могу подчеркнуть, что выездные игры во Львове были для нас трудны. Вспомним прошлогоднюю игру, при таких погодных условиях.

Команда старалась сегодня. План был – забить быстрый гол, с этим справились. Вышло даже забить дважды в начале матча. Обрели уверенность, и стали показывать тот футбол, который любим. Большой комплимент агрономам, при такой погоде поле было в отличном состоянии.

Команда приехала с настроем, и заслужено выиграла. Расстраивает тот факт, что во втором тайме получили ненужные жёлтые карточки. Но это говорит о том, что команда соперника стала активно атаковать. Думаю, что эта победа нам только придала уверенности.

Первый гол добавил мотивации. Сказал, чтобы старались не пропустить, не получать ненужные жёлтые карточки, но, к сожалению, не без этого сегодня. Дали игровое время ребятам, которые по тем или иным причинам пропустили некоторое время. С учётом корректировок игра меняется. Но мы довольны результатом. Хочу пожелать удачи «Львову» в следующих матчах чемпионата.

Дубль Гладкого? Мы для этого и подписывали с ним контракт (улыбается). Он достаточно опытный. Есть техника, чувство игры, хорошее сотрудничество с остальными игроками. Нам нравится его игра. Те 2 гола, которые она забил – нам помогли», - сказал Скрипник.