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04.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Непобедимое «Динамо» Луческу против обновленной «Зари»

  • 03.10.2020 15:23
  • 361 просмотр
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Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© dynamo.kiev.ua

«Динамо» Мирчи Луческу по-прежнему не знает поражений. Под руководством румынского специалиста «бело-синие» провели уже восемь встреч и только в одной из них не сумели добиться победного результата. На этой неделе киевляне разобрались с бельгийским «Гентом», завоевав долгожданную путевку в групповой этап Лиги чемпионов. После противостояния с «буйволами» Луческу подвел небольшой итог пройденного отрезка. «Победы дают энтузиазм, хочется жить, тренироваться. Я доволен, как прошел этот период. Если смотреть, сколько мячей мы забили, то выполнили свою работу. На текущий момент я доволен. Я для этого и здесь – чтобы побеждать. Создать боеспособную команду, которая будет побеждать. Это нелегко, потому что в команде было много травмированных. Много проблем было. Но в этих условиях мы добились хороших результатов», – отметил наставник.

Но несмотря на победу с крупным счетом, игра «Динамо» вызвала немало вопросов. Особенно много их накопилось к защитной линии киевского клуба. О необходимости усиления говорит Луческу, который станет самым возрастным тренером в истории группового раунда ЛЧ, и президент «Динамо» Игорь Суркис. Ведь дальше «бело-синие» схлестнутся с соперниками совсем иного уровня (речь здесь, конечно, о «Ювентусе» и «Барселоне»). И слова не разошлись с делом: к переходу в «Динамо» близок румынский полузащитник Тудор Белуце, права на которого принадлежат английскому «Брайтону».

Пока же руководство киевского клуба подписывает новые соглашения с уже зарекомендовавшими себя исполнителями. Так, контракт с «Динамо» пролонгировали Сирота, Тымчик, Попов, Шапаренко и Миколенко, о возможном уходе которого ходили упорные слухи. Кстати, именно номинально левый защитник в ответственных поединках «закрывает» проблемную позицию центрбека, и делает это довольно неплохо. Впрочем, близок к возвращению на поле Денис Попов, что является несомненным плюсом для надежности обороны «бело-синих». Но защитнику еще нужно будет набрать необходимые кондиции. А это с хода сделать непросто, как показывает наглядный пример того же Цыганкова, побывавшего в лазарете и пока не демонстрирующего свои возможности. В то же время отправился в «Тенерифе» из испанской Сегунды Фран Соль, так и не сумевший проявить себя в Киеве.

«Заря» перед новым чемпионатом потеряла ключевых исполнителей, поэтому футболисты луганского клуба не сразу разобрались, как действовать в сложившихся условиях. Стартовали в новом первенстве «черно-белые» неудачно, но затем сумели «поймать нужную волну». Луганчанами была добыта ничья в матче с «Шахтером» и бит ПФК «Львов», которому подопечные Виктора Скрипника забили пять голов уже в первом тайме. Лучшим игроком предыдущего тура украинского первенства был признан форвард луганчан Александр Гладкий, оформивший дубль в ворота «горожан». При этом 33-летний футболист вошел в десятку лучших бомбардиров чемпионатов Украины.

В то же время луганский клуб продолжает искать усиление. Последним новичком команды стал македонский центрбек Агрон Руфати, который весь матч со «Львовом» просидел на скамейке запасных. Вряд ли защитник дебютирует в новой команде и в поединке против «Динамо». Ведь в противостоянии с таким соперником тренерский штаб Скрипника наверняка доверится проверенным бойцам, а пара центрбеков Вернидуб – Абу Ханна является на данный момент оптимальной.

В прошлом чемпионате луганчане дважды отбирали очки у «Динамо» и, несомненно, попытаются стать первыми, кто сумеет одолеть киевский клуб во главе с Луческу. Но у «бело-синих», бесспорно, есть свои козыри. В конце концов, обе команды постараются уйти на перерыв в чемпионате в хорошем настроении. Поэтому, будем ждать на поле киевского НСК «Олимпийский» зрелищный и бескомпромиссный футбол.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзёра, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Супряга, Родригес.

«Заря»: Шевченко, Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов, Иванисеня, Кочергин, Кабаев, Юрченко, Гладкий, Громов.

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4 октября, воскресенье

«Динамо» — «Заря»
Киев. НСК «Олимпийский». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 3:2
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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 15:25
    -6
    Заря мужики верим в вас!!!!Дайте бой Автобуссу
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