5-й тур
Динамо Киев
1:1
Заря
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мы потеряли двух игроков – Супрягу и Буяльского»

Главный тренер «Динамо» недоволен ничьей в матче против «Зари»

  • 04.10.2020 20:48
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мы потеряли двух игроков – Супрягу и Буяльского»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после матча с «Зарей» (1:1) на «Олимпийском» дал пресс-конференцию:

– Что удалось сегодня вашей команде, а что нет?

– Результат был хороший. Мы играли против очень хорошей, организованной команды. Я поздравляю своего коллегу Виктора Скрипника с тем, что он построил такую команду. Желаю «Заре» всего наилучшего в Лиге Европы, команда может там хорошо себя проявить.

Играть против «Зари» очень сложно, потому что у них очень организованная игра. На своей половине поля они делают хорошие передачи, игроки хорошо открываются, а на чужой половине очень быстро находят свободные зоны и стараются закидывать мячи за спины защитникам.

Мы хорошо сыграли, перекрыли все те моменты, о которых я говорил ребятам перед матчем. Мы создали хорошие моменты. В первом тайме Карлос должен был пройти чуть дальше, а затем нанести удар. Это был очень важный момент. Во втором тайме у нас был выход три в два, но Шапаренко, вместо того чтобы отдать мяч Караваеву, находившемуся в более выгодной позиции и тем самым обострить момент, пробил сам, и его удар заблокировали.

У соперника был всего один более-менее опасный удар по воротам, и мне показалось, что Жора должен был постараться этот мяч отбить, а не ловить.

После этого соперники практически не играли нормально, были постоянные паузы. «Заря» прерывала игру за счет этих пауз. Не было ритма игры. И физически игроки уже не успевали. Они профессионально прерывали игру, чтобы сбить ритм. По моему мнению, арбитр должна была больше давать играть, потому что эти паузы были только на руку соперникам, а нас сбивали с ритма.

К сожалению, после игры с «Гентом» мы потеряли двух игроков – Супрягу и Буяльского. Я не говорю, что не доволен теми игроками, которые их заменили, но они бы очень нам помогли в плане завершения атак. Я надеюсь, что они восстановятся к ближайшим играм – с «Рухом» в чемпионате и «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

– Поедут ли Буяльский и Супряга в сборную? Что с Тымчиком, как скоро он восстановится?

– Насколько мне известно, они не должны ехать, главный тренер сборной уже сказал, что они останутся в расположении клуба. Очень важно, чтобы они полностью восстановились и не было рецидивов. Через несколько дней в динамике увидим, какими темпами идет их восстановление. Попов уже восстановился и получил вызов. Он только недавно начал тренироваться, и нам важно, чтобы он набирал игровую форму. Важно, чтобы наши футболисты играли, а не сидели на скамейке запасных. Хотя бы одну игру. Я уважаю мнения всех тренеров, просто говорю о том, что им нужна игровая практика в этих матчах.

– Какие планы у команды на паузу на матчи сборных?

– Очень много игроков сейчас разъедутся по сборным. Мы даем команде три выходных, после чего начинаем тренироваться с теми, кто останется. Но игроков в расположении клуба остается очень мало.

– Ваш комментарий по поводу результатов жеребьевки группового этапа Лиге чемпионов?

– «Барселону» и «Ювентус» все прекрасно знают, здесь комментировать нечего. «Ференцварош» также продемонстрировал хороший прогресс в последнее время, прошел хороший путь в еврокубках. Мы все понимаем, что это совсем другой уровень соперников по сравнению с теми, с кем мы играли до сих пор. Очень важно, в каком состоянии, как физическом, так и психологическом, вернутся игроки из своих сборных. Две недели – это много. Это касается не только нашей команды, но и всех клубов. После сборных всегда нужно несколько дней для того, чтобы игроки восстановились. Очень хочу, чтобы результаты у сборников были хорошие, чтобы игроки возвращались в клуб на эмоциональном подъеме, с позитивными эмоциями. Тогда они быстрее восстанавливаются.

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Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    spqr-te
    online
      spqr-te, 04.10.2020 20:57
    0
    Викликає повагу коментар щодо Зорі. Не очікував ...
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 04.10.2020 20:57
    0
    Викликає повагу коментар щодо Зорі. Не очікував ...
    Ссылка
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