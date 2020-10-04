Стала известна причина отсутствия Супряги в заявке Динамо

Украинский форвард получил травму бедра

  • 04.10.2020 16:49
  • 6141 просмотр
  • 7 комментариев
Стала известна причина отсутствия Супряги в заявке Динамо
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга (в центре)

20-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Супряга оказался вне заявки киевской команды на матч 5-го тура УПЛ против луганской «Зари».

Как стало известно Sport.ua, футболист получил травму бедра. Сроки восстановления Супряги пока не называются. Под вопросом участие Владислава в ближайших матчах сборной Украины против Франции (7-е октября), Германии (10-е октября) и Испании (13-е октября).

В текущем сезоне Супряга провел за «Динамо» 8 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    nabo60
    online
      nabo60, 04.10.2020 17:40
    0
    https://youtu.be/6bTlI2zp3T8 - Супер гол в девяточку
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 04.10.2020 17:18
    0
    serge_kr, 04.10.2020 16:57
    Буяльский и Супряга спецом косят от сборной
    Ну да, пропустити надважливий матч тільки для того, щоб у збірну не поїхати. Залізна логіка.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 17:14
    -6
    Мда бревоно поломало бедро пусть конечно лечится он!! Ну Торгаши натарговались 20 лямов))))))))Срочно Филипова в сборную!!!
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.10.2020 17:10
    +1
    Нехай Кравця довикликає
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.10.2020 17:01
    +1
    Чем мы хуже Ракицкого))))
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 04.10.2020 16:57
    -4
    Буяльский и Супряга спецом косят от сборной
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 04.10.2020 16:55
    +3
    мудро! все равно пазик играть не даст, а так хоть в тонусе будет. Буя та же хрень,походу
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 04.10.2020 16:55
    +3
    мудро! все равно пазик играть не даст, а так хоть в тонусе будет. Буя та же хрень,походу
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.10.2020 17:10
    +1
    Нехай Кравця довикликає
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.10.2020 17:01
    +1
    Чем мы хуже Ракицкого))))
    Ссылка
    nabo60
    online
      nabo60, 04.10.2020 17:40
    0
    https://youtu.be/6bTlI2zp3T8 - Супер гол в девяточку
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 04.10.2020 17:18
    0
    serge_kr, 04.10.2020 16:57
    Буяльский и Супряга спецом косят от сборной
    Ну да, пропустити надважливий матч тільки для того, щоб у збірну не поїхати. Залізна логіка.
    Ссылка
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