Стала известна причина отсутствия Супряги в заявке Динамо

20-летний украинский нападающий «Динамо» Владислав Супряга оказался вне заявки киевской команды на матч 5-го тура УПЛ против луганской «Зари».

Как стало известно Sport.ua, футболист получил травму бедра. Сроки восстановления Супряги пока не называются. Под вопросом участие Владислава в ближайших матчах сборной Украины против Франции (7-е октября), Германии (10-е октября) и Испании (13-е октября).

В текущем сезоне Супряга провел за «Динамо» 8 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.