Забарный, Андриевский и Родригеш - в основе Динамо на Зарю

В 17:00 начнется один из двух топ-матчей 5-го тура УПЛ между «Динамо» и «Зарей».

Стали известны составы команд.

Отметим, что форварда Владислава Супряги нет даже в запасе киевлян.

Динамо: Бущан, Караваев, Кендзера, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, Шапаренко, Вербич, Де Пена, Родригеш

В запасе: Бойко, Попов, Сирота, Шепелев, Леднев, Цыганков, Цитаишвили, Дуэлунд, Русин

Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Громов, Гладкий

В запасе: Василь, Жуниор, Руфати, Цвек, Назарина, Цыганикс, Янаков, Перович

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча