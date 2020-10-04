Забарный, Андриевский и Родригеш - в основе Динамо на Зарю

В 17:00 начнется один из двух топ-матчей 5-го тура УПЛ между «Динамо» и «Зарей».
Стали известны составы команд.
Отметим, что форварда Владислава Супряги нет даже в запасе киевлян.
Динамо: Бущан, Караваев, Кендзера, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, Шапаренко, Вербич, Де Пена, Родригеш
В запасе: Бойко, Попов, Сирота, Шепелев, Леднев, Цыганков, Цитаишвили, Дуэлунд, Русин
Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Громов, Гладкий
В запасе: Василь, Жуниор, Руфати, Цвек, Назарина, Цыганикс, Янаков, Перович
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча
Источник — Sport.ua
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Зная что ключевые игроки Супряга и Буя выйдут за сборные играть, а там могут быть травмы, не стал перегружать.
Очень дальновидно.
Зная что ключевые игроки Супряга и Буя выйдут за сборные играть, а там могут быть травмы, не стал перегружать.
Очень дальновидно.
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