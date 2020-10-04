Забарный, Андриевский и Родригеш - в основе Динамо на Зарю

Один из двух топ-матчей 5-го тура УПЛ

  • 04.10.2020 16:08
  • 1169 просмотров
  • 10 комментариев
Забарный, Андриевский и Родригеш - в основе Динамо на Зарю
© fcdynamo.kiev.ua

В 17:00 начнется один из двух топ-матчей 5-го тура УПЛ между «Динамо» и «Зарей».

Стали известны составы команд.

Отметим, что форварда Владислава Супряги нет даже в запасе киевлян.

Динамо: Бущан, Караваев, Кендзера, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, Шапаренко, Вербич, Де Пена, Родригеш

В запасе: Бойко, Попов, Сирота, Шепелев, Леднев, Цыганков, Цитаишвили, Дуэлунд, Русин

Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Громов, Гладкий

В запасе: Василь, Жуниор, Руфати, Цвек, Назарина, Цыганикс, Янаков, Перович

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.10.2020 16:26
    0
    Если серьезно Лучу респект.
    Зная что ключевые игроки Супряга и Буя выйдут за сборные играть, а там могут быть травмы, не стал перегружать.
    Очень дальновидно.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.10.2020 16:25
    0
    Zport., 04.10.2020 16:21
    Отсутствие Буяльского настораживает
    Уже в Баварии)))
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 16:23
    -3
    Александр Шевченко, 04.10.2020 16:15
    Шо за бред, где Буяльский и Супряга, цыган?
    Они в будке!!Гладкий накажи этот автобуссс
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 16:21
    +1
    olexyn, 04.10.2020 16:17
    А от Супряга, цілком можливо, проходить медогляд в Болоньї...
    Болонья не могла потянуть 15 лимонов за Супрягу, а сейчас Суркис хочет за него 20.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.10.2020 16:21
    +2
    Отсутствие Буяльского настораживает
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 16:19
    +4
    olexyn, 04.10.2020 16:17
    А от Супряга, цілком можливо, проходить медогляд в Болоньї...
    Какая Болонья? уже давно сказали, что Болонья уже вышла с переговоров, у них бабок на него нет
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.10.2020 16:17
    -3
    Александр Шевченко, 04.10.2020 16:15
    Шо за бред, где Буяльский и Супряга, цыган?
    А от Супряга, цілком можливо, проходить медогляд в Болоньї...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.10.2020 16:16
    -3
    Значить, Дуелунд залишається, нікому втюхати його не змогли. Між іншим, щось в заяві Буяльського не видно...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 16:15
    -3
    Шо за бред, где Буяльский и Супряга, цыган?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 16:13
    -5
    Давай Гладкий забей парачку,Верим В зарюю
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 16:19
    +4
    olexyn, 04.10.2020 16:17
    А от Супряга, цілком можливо, проходить медогляд в Болоньї...
    Какая Болонья? уже давно сказали, что Болонья уже вышла с переговоров, у них бабок на него нет
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.10.2020 16:21
    +2
    Отсутствие Буяльского настораживает
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 16:21
    +1
    olexyn, 04.10.2020 16:17
    А от Супряга, цілком можливо, проходить медогляд в Болоньї...
    Болонья не могла потянуть 15 лимонов за Супрягу, а сейчас Суркис хочет за него 20.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.10.2020 16:26
    0
    Если серьезно Лучу респект.
    Зная что ключевые игроки Супряга и Буя выйдут за сборные играть, а там могут быть травмы, не стал перегружать.
    Очень дальновидно.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.10.2020 16:25
    0
    Zport., 04.10.2020 16:21
    Отсутствие Буяльского настораживает
    Уже в Баварии)))
    Ссылка
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