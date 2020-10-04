День разгромов грандов АПЛ. Ливерпуль пропустил 7 мячей от Астон Виллы

Невероятный игровой день прошел в АПЛ. Два гранда английского потерпели разгромные поражения
Чемпион лиги «Ливерпуль» пропустил 7 голов на выезде от «Астон Виллы» и проиграл со счетом 2:7.
Ранее «Тоттенхэм» с Жозе Моуриньо уничтожил другого гранда АПЛ, «Манчестер Юнайтед», в матче 4-го тура АПЛ (6:1).
АПЛ. 4-й тур
«Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 7:2
Голы: Уоткинс, 4, 22, 39, Макгинн, 35, Баркли, 55, Грилиш, 66, 75 – Салах, 33, 60.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш (Эль-Мохамади, 80), Конса, Баркли, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 80), Трезеге (Траоре, 87), Уоткинс.
«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес (Джонс, 61), Александр-Арнолд, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Минамино, 46), Роберто Фирмино (Милнер, 68), Салах, Жота.
Предупреждения: ван Дейк, 38. Дуглас Луис, 46. Накамба, 90+2.
Судья: Аткинсон.
Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.