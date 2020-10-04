4-й тур
Астон Вилла
7:2
Ливерпуль
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

День разгромов грандов АПЛ. Ливерпуль пропустил 7 мячей от Астон Виллы

Несколькими часами ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл дома со счетом 1:6

  • 04.10.2020 23:10
  • 2228 просмотров
  • 14 комментариев
День разгромов грандов АПЛ. Ливерпуль пропустил 7 мячей от Астон Виллы
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Невероятный игровой день прошел в АПЛ. Два гранда английского потерпели разгромные поражения

Чемпион лиги «Ливерпуль» пропустил 7 голов на выезде от «Астон Виллы» и проиграл со счетом 2:7.

Ранее «Тоттенхэм» с Жозе Моуриньо уничтожил другого гранда АПЛ, «Манчестер Юнайтед», в матче 4-го тура АПЛ (6:1).

АПЛ. 4-й тур

«Астон Вилла»  «Ливерпуль»  7:2

Голы: Уоткинс, 4, 22, 39, Макгинн, 35, Баркли, 55, Грилиш, 66, 75 – Салах, 33, 60.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш (Эль-Мохамади, 80), Конса, Баркли, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 80), Трезеге (Траоре, 87), Уоткинс.

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес (Джонс, 61), Александр-Арнолд, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Минамино, 46), Роберто Фирмино (Милнер, 68), Салах, Жота.

Предупреждения: ван Дейк, 38. Дуглас Луис, 46. Накамба, 90+2.

Судья: Аткинсон.

Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Александр Жук
      Александр Жук, 04.10.2020 23:53
    +1
    Надо признать что ливер намного больше опозорился, чем Мю. Против Мю и команда сильная была и удаление, а тут чистое деклассирование. P.S. Ван Дайк лучший защитник мира - главная афера 21 века.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 04.10.2020 23:43
    0
    Милчел Авек, 04.10.2020 23:35
    Ооо, желанный клиент для контор. Главное - ставьте побольше, футболка подскажет, на кого!
    Уже лет 10 не играю на ставках,пенсия не позволяет,а когда то баловался.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.10.2020 23:41
    -1
    Пример того, как просадили физику учасников еврокубков в августе. Бавария, Юнайтед, Интер, Ливер. Все одновременно громят. Думаю проблемі шахті в том же
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 04.10.2020 23:35
    0
    Pol Chopa, 04.10.2020 23:26
    Нуу и вечер!После Тотема,думаю посмотрю немножко(типа все ясно)а потом перейду на Юве-Наполи,но Игра пошла по другому руслу,я к Ливеру нейтрал,но есть у меня с незапамятных времен клубная найковская бордовая майка AVFC(оказалось волшебная)как то случайно смотрел в ней игру Тотема с Астон Вилой,Тотем проигрывал я снял к черту эту майку и Тотем сделал камбек,сегодня в средине 1го тайма порылся нашел ее и одел,теперь буду час от часу ее проверять.
    Ооо, желанный клиент для контор. Главное - ставьте побольше, футболка подскажет, на кого!
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 04.10.2020 23:26
    0
    Нуу и вечер!После Тотема,думаю посмотрю немножко(типа все ясно)а потом перейду на Юве-Наполи,но Игра пошла по другому руслу,я к Ливеру нейтрал,но есть у меня с незапамятных времен клубная найковская бордовая майка AVFC(оказалось волшебная)как то случайно смотрел в ней игру Тотема с Астон Вилой,Тотем проигрывал я снял к черту эту майку и Тотем сделал камбек,сегодня в средине 1го тайма порылся нашел ее и одел,теперь буду час от часу ее проверять.
    Ссылка
    Максим Максимов
      Максим Максимов, 04.10.2020 23:26
    +1
    Оказывается проиграть 8:2 Баварии не так уж и зазорно...
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 04.10.2020 23:24
    -2
    Это АПЛ!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.10.2020 23:18
    0
    І ця Астон Вілла лише випадково залишилася в Премєр лізі і не понизилася в класі за рахунок першої за всю історію чемпіонату збою англійської системи ВАР, яка принесла в грі з Шефілдом їм рятівне очко
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.10.2020 23:17
    +1
    Александр Шевченко, 04.10.2020 23:11
    Где-то возрадовались болелы МанЮнайтед, главный антогонист еще больше обосрался
    Точно так же обосрался. Может даже на самые чуть-чуть меньше. Хотя бы потому что разница голов та же, но на выезде, а не перед родными болельщиками, да и забили на гол больше.
    Ссылка
    Hipster91
    online
      Hipster91, 04.10.2020 23:16
    +3
    Після недавніх 5:2 мансіті і позору мю подумав, чи буде колись день коли лівер так опустять, а тут і довго чекати не прийшлося. Могли і всі 10 забити, пожаліли психіку Клопа.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 23:15
    +3
    Александр Шевченко, 04.10.2020 23:11
    Где-то возрадовались болелы МанЮнайтед, главный антогонист еще больше обосрался
    Хер знает. 1-6 дома это круче, как по мне. Хотя там удаление было.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 04.10.2020 23:13
    +6
    у кого-то сегодня на ставках подгорело на експресе )))
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 23:12
    +6
    це пес дець цілий, а не тур АПЛ
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 23:11
    +5
    Где-то возрадовались болелы МанЮнайтед, главный антогонист еще больше обосрался
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 04.10.2020 23:13
    +6
    у кого-то сегодня на ставках подгорело на експресе )))
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 23:12
    +6
    це пес дець цілий, а не тур АПЛ
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 23:11
    +5
    Где-то возрадовались болелы МанЮнайтед, главный антогонист еще больше обосрался
    Ссылка
    Hipster91
    online
      Hipster91, 04.10.2020 23:16
    +3
    Після недавніх 5:2 мансіті і позору мю подумав, чи буде колись день коли лівер так опустять, а тут і довго чекати не прийшлося. Могли і всі 10 забити, пожаліли психіку Клопа.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 23:15
    +3
    Александр Шевченко, 04.10.2020 23:11
    Где-то возрадовались болелы МанЮнайтед, главный антогонист еще больше обосрался
    Хер знает. 1-6 дома это круче, как по мне. Хотя там удаление было.
    Ссылка
    Александр Жук
      Александр Жук, 04.10.2020 23:53
    +1
    Надо признать что ливер намного больше опозорился, чем Мю. Против Мю и команда сильная была и удаление, а тут чистое деклассирование. P.S. Ван Дайк лучший защитник мира - главная афера 21 века.
    Ссылка
    Максим Максимов
      Максим Максимов, 04.10.2020 23:26
    +1
    Оказывается проиграть 8:2 Баварии не так уж и зазорно...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.10.2020 23:17
    +1
    Александр Шевченко, 04.10.2020 23:11
    Где-то возрадовались болелы МанЮнайтед, главный антогонист еще больше обосрался
    Точно так же обосрался. Может даже на самые чуть-чуть меньше. Хотя бы потому что разница голов та же, но на выезде, а не перед родными болельщиками, да и забили на гол больше.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 04.10.2020 23:43
    0
    Милчел Авек, 04.10.2020 23:35
    Ооо, желанный клиент для контор. Главное - ставьте побольше, футболка подскажет, на кого!
    Уже лет 10 не играю на ставках,пенсия не позволяет,а когда то баловался.
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 04.10.2020 23:35
    0
    Pol Chopa, 04.10.2020 23:26
    Нуу и вечер!После Тотема,думаю посмотрю немножко(типа все ясно)а потом перейду на Юве-Наполи,но Игра пошла по другому руслу,я к Ливеру нейтрал,но есть у меня с незапамятных времен клубная найковская бордовая майка AVFC(оказалось волшебная)как то случайно смотрел в ней игру Тотема с Астон Вилой,Тотем проигрывал я снял к черту эту майку и Тотем сделал камбек,сегодня в средине 1го тайма порылся нашел ее и одел,теперь буду час от часу ее проверять.
    Ооо, желанный клиент для контор. Главное - ставьте побольше, футболка подскажет, на кого!
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 04.10.2020 23:26
    0
    Нуу и вечер!После Тотема,думаю посмотрю немножко(типа все ясно)а потом перейду на Юве-Наполи,но Игра пошла по другому руслу,я к Ливеру нейтрал,но есть у меня с незапамятных времен клубная найковская бордовая майка AVFC(оказалось волшебная)как то случайно смотрел в ней игру Тотема с Астон Вилой,Тотем проигрывал я снял к черту эту майку и Тотем сделал камбек,сегодня в средине 1го тайма порылся нашел ее и одел,теперь буду час от часу ее проверять.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.10.2020 23:18
    0
    І ця Астон Вілла лише випадково залишилася в Премєр лізі і не понизилася в класі за рахунок першої за всю історію чемпіонату збою англійської системи ВАР, яка принесла в грі з Шефілдом їм рятівне очко
    Ссылка
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