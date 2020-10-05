Юрген КЛОПП: «Хотим творить историю, но явно не такого плана»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (2:7) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

«Могу ли я поверить в результат? Могу, потому что я там был. Первое, что нужно сказать, - «Астон Вилла» сыграла очень хорошо. Физически крепкая игра, очень умная и очень прямая. А мы нет.

У нас были отличные возможности, которые мы не использовали, но когда пропускаешь семь голов, вряд ли можно сказать, что счет мог бы быть 7:7. Мы совершили очень много серьезных ошибок. Теряли мяч в неподходящих зонах и плохо оборонялись.

Было похоже на то, что мы потеряли сюжет после того, как пропустили первый гол. Это не оправдание. Мы создавали моменты, но не защищались грамотно, поэтому каждая потеря мяча приводила к опасным контратакам.

Кто хочет проигрывать 2:7? Мы годами твердили себе, что хотим творить историю, но явно не такого плана», - сказал Клопп.