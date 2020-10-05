«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче 4-го тура чемпионата Англии — 7:2. Уже к перерыву бирмингемцы вели 4:1, хет-трик в их составе оформил Олли Уоткинс. После перерыва хозяева провели еще три мяча в ворота Адриана, который заменял в рамке Алиссона.

Отметим, что «Ливерпуль» вошел/вляпался в историю: действующий чемпион страны впервые с 1953 года пропустил семь голов в матче лиги.

Последний раз такое произошло 12 сентября 1953 года, когда чемпион Англии «Арсенал» уступил «Сандерленду» 1:7.

Премьер-лига. 4-й тур

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 7:2 (4:1)

Голы: Уоткинс, 4 (1:0). Уоткинс, 22 (2:0). Салах, 33 (2:1). Макгинн, 35 (3:1). Уоткинс, 39 (4:1). Баркли, 55 (5:1). Салах, 60 (5:2). Грилиш, 66 (6:2). Грилиш, 75 (7:2).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш (Эль-Мохамади, 80), Конса, Баркли, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 80), Трезеге (Траоре, 87), Уоткинс.

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес (Джонс, 61), Александр-Арнолд, Вайналдум, Фабинью, Кейта (Минамино, 46), Роберту Фирмину (Милнер, 68), Салах, Жота.