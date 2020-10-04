Десна и Шахтер в Чернигове не выявили сильнейшего

Несколько дней назад «Шахтер» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов, поэтому каждый матч чемпионата Украины теперь должен рассматриваться тренерским штабом еще и как подготовка к старту в этом престижном турнире. Тем более, что соперники там достались очень серьезные. Для «Десны» еврокубковый сезон уже завершился, так что подопечные Александра Рябоконя вполне могут сосредоточиться только на играх Премьер-Лиги и Кубка страны.

В стартовом составе гостей по разным причинам мы не увидели Сергея Кривцова и Тараса Степаненко. Также стало известно, что почти на два месяца выбыл из строя из-за травмы Евгений Коноплянка. Впрочем, и у «Десны» не смогли принять участие в матче из-за болезни сразу несколько основных футболистов, включая вратаря Евгения Паста, Максима Имерекова и Андрея Гитченко. Плюс отсутствовали Ефим Конопля и Михаил Мудрик, которые находятся в аренде в черниговском клубе, но принадлежат «Шахтеру». Пришлось наставникам команд вносить определенные коррективы в расстановку игроков.

Уже на 4-й минуте горняки открыли счет в этом поединке. После подачи углового Жуниор Мораес пробил головой по воротам, мяч попал в Павла Полегенько и отскочил к Виктору Коваленко. Тот сполна воспользовался своим шансом, направив мяч точно в сетку метров с шести. Кстати, это был второй гол Коваленко во втором матче подряд в чемпионате Украины.

«Десна» почти тут же ответила неплохим исполнением стандарта вблизи ворот соперников. Со штрафного мяч был подан в штрафную площадь гостей, где выше всех выпрыгнул Йонас Тамм, пробив головой в дальний угол. Но мяч пролетел рядом со штангой. Чуть позже реакцию Андрея Пятова дальним ударом проверил Владислав Калитвинцев, голкипер оказался на месте и забрал мяч в руки.

А затем хозяева поля сравняли счет, хотя предшествовала ему на 16-й минуте опасная атака «Шахтера». Виктор Корниенко сумел прорваться по левому флангу и делал прострел во вратарскую площадь. Игорь Литовка отбил мяч перед собой, однако к нему никто из горняков не успел. И тут же последовала контратака «Десны», причем по своему правому флангу, где как раз не было Корниенко. Алексей Гуцуляк пробежал с мячом почти к лицевой линии и выдал отличную передачу в центр штрафной площади на Андрея Мостового, который левой ногой пробил с ходу в правую от вратаря «девятку».

Не успели зрители на трибунах порадоваться этому голу, как на 26-й минуте «Десна» во второй раз добилась успеха. И снова голевой пас сделал Алексей Гуцуляк, но теперь уже с левого фланга. А завершил комбинацию тоже левой ногой и в тот же верхний угол ворот Андрей Тотовицкий.

Но и этого черниговским футболистам показалось мало. Спустя две минуте автор второго забитого мяча вывел один на один с Андреем Пятовым своего партнера Филиппа Будковского. Нападающий «Десны» решил пробить по центру и мяч, попав в грудь голкиперу, вылетел на угловой.

«Шахтер» был явно обескуражен таким развитием событий, поэтому какое-то время ему потребовалось, чтобы вернуться в игру. И только на 34-й минуте Жуниор Мораес, вырвавшись на оперативный простор, примерно с линии штрафной пробил в дальний угол, но Игорь Литовка сумел среагировать на этот удар и отвел угрозу.

До конца тайма гости заработали два перспективных штрафных удара у ворот «Десны», но ни Тайсону, ни Алану Патрику пробить точно не удалось.

В самом начале второго тайма вместо Марлоса и Алана Патрика на поле вышли Манор Соломон и Тарас Степаненко. А вскоре Луиш Каштру еще выпустил со скамейки запасных Тете и Фернандо. Благодаря этому «Шахтер» на некоторое время перехватил инициативу, став действовать быстрее в атаке. В результате, у ворот «Десны» начали возникать острые моменты. Так, на 59-й минуте Виктор Коваленко со штрафного неплохо обвел «стенку», но немного не попал в ворота. А на 70-й минуте Тайсон нанес удар в левый нижний угол, но Игорь Литовка сыграл надежно.

Впрочем и хозяева поля не отсиживались только в обороне. На 65-й минуте Филипп Будковский убежал в контратаку и, вбежав в штрафную площадь гостей, пробил рядом со штангой. Еще через минуту Андрей Тотовицкий бил с близкого расстояния, но самоотверженно бросился под мяч Давид Хочолава и отвел угрозу.

На 76-й минуте еще один хороший момент поразить цель имел Тайсон. Передачу слева ему отдавал Манор Соломон, однако бразилец из выгодного положения головой пробил мимо ворот. И все же горнякам удалось сравнять счет, причем соорудили его игроки, вышедшие на замену. На 79-й минуте Тете отличным пасом вывел к воротам соперников Дентиньо, который вышел на поле несколькими минутами ранее, и джокер Луиша Каштру четко реализовал этот момент.

«Шахтер» продолжал искать возможность, чтобы вырвать победу. На 81-й минуте Манор Соломон обводящим ударом едва не направил мяч в правый от себя нижний угол ворот. И «Десна» была не против, чтобы забить еще. Но счет на табло больше не изменился. Ничья 2:2.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.



«Десна» – «Шахтер» – 2:2



Андрей Мостовой (17), Андрей Тотовицкий (26) - Виктор Коваленко (4), Дентиньо (79).



Алексей Гуцуляк (83), Игорь Литовка (90+3).

«Десна»: Игорь Литовка - Андрей Мостовой, Виталий Ермаков, Йоонас Тамм, Павел Полегенько - Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев (Сергей Старенький, 86), Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Алексей Гуцуляк (Артур Западня, 90+2) – Филипп Будковский (Максим Дегтярёв, 81).



«Шахтер»: Андрей Пятов - Давид Хочолава, Додо, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко - Майкон (Тете, 58), Алан Патрик (Тарас Степаненко, 46), Тайсон, Виктор Коваленко (Дентиньо, 77), Марлос (Манор Соломон, 46) - Жуниор Мораес (Фернандо, 58).



Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА