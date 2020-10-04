5-й тур
Десна
2:2
Шахтер Донецк
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Десна и Шахтер в Чернигове не выявили сильнейшего

Команды продолжают соседствовать в турнирной таблице

  • 04.10.2020 18:45
  • 2865 просмотров
  • 68 комментариев
Десна и Шахтер в Чернигове не выявили сильнейшего
© shakhtar.com

Несколько дней назад «Шахтер» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов, поэтому каждый матч чемпионата Украины теперь должен рассматриваться тренерским штабом еще и как подготовка к старту в этом престижном турнире. Тем более, что соперники там достались очень серьезные. Для «Десны» еврокубковый сезон уже завершился, так что подопечные Александра Рябоконя вполне могут сосредоточиться только на играх Премьер-Лиги и Кубка страны. 

В стартовом составе гостей по разным причинам мы не увидели Сергея Кривцова и Тараса Степаненко. Также стало известно, что почти на два месяца выбыл из строя из-за травмы Евгений Коноплянка. Впрочем, и у «Десны» не смогли принять участие в матче из-за болезни сразу несколько основных футболистов, включая вратаря Евгения Паста, Максима Имерекова и Андрея Гитченко. Плюс отсутствовали Ефим Конопля и Михаил Мудрик, которые находятся в аренде в черниговском клубе, но принадлежат «Шахтеру». Пришлось наставникам команд вносить определенные коррективы в расстановку игроков. 

Уже на 4-й минуте горняки открыли счет в этом поединке. После подачи углового Жуниор Мораес пробил головой по воротам, мяч попал в Павла Полегенько и отскочил к Виктору Коваленко. Тот сполна воспользовался своим шансом, направив мяч точно в сетку метров с шести. Кстати, это был второй гол Коваленко во втором матче подряд в чемпионате Украины. 

«Десна» почти тут же ответила неплохим исполнением стандарта вблизи ворот соперников. Со штрафного мяч был подан в штрафную площадь гостей, где выше всех выпрыгнул Йонас Тамм, пробив головой в дальний угол. Но мяч пролетел рядом со штангой. Чуть позже реакцию Андрея Пятова дальним ударом проверил Владислав Калитвинцев, голкипер оказался на месте и забрал мяч в руки.   

А затем хозяева поля сравняли счет, хотя предшествовала ему на 16-й минуте опасная атака «Шахтера». Виктор Корниенко сумел прорваться по левому флангу и делал прострел во вратарскую площадь. Игорь Литовка отбил мяч перед собой, однако к нему никто из горняков не успел. И тут же последовала контратака «Десны», причем по своему правому флангу, где как раз не было Корниенко. Алексей Гуцуляк пробежал с мячом почти к лицевой линии и выдал отличную передачу в центр штрафной площади на Андрея Мостового, который левой ногой пробил с ходу в правую от вратаря «девятку». 

Не успели зрители на трибунах порадоваться этому голу, как на 26-й минуте «Десна» во второй раз добилась успеха. И снова голевой пас сделал Алексей Гуцуляк, но теперь уже с левого фланга. А завершил комбинацию тоже левой ногой и в тот же верхний угол ворот Андрей Тотовицкий. 

Но и этого черниговским футболистам показалось мало. Спустя две минуте автор второго забитого мяча вывел один на один с Андреем Пятовым своего партнера Филиппа Будковского. Нападающий «Десны» решил пробить по центру и мяч, попав в грудь голкиперу, вылетел на угловой. 

«Шахтер» был явно обескуражен таким развитием событий, поэтому какое-то время ему потребовалось, чтобы вернуться в игру. И только на 34-й минуте Жуниор Мораес, вырвавшись на оперативный простор, примерно с линии штрафной пробил в дальний угол, но Игорь Литовка сумел среагировать на этот удар и отвел угрозу. 

До конца тайма гости заработали два перспективных штрафных удара у ворот «Десны», но ни Тайсону, ни Алану Патрику пробить точно не удалось. 

В самом начале второго тайма вместо Марлоса и Алана Патрика на поле вышли Манор Соломон и Тарас Степаненко. А вскоре Луиш Каштру еще выпустил со скамейки запасных Тете и Фернандо. Благодаря этому «Шахтер» на некоторое время перехватил инициативу, став действовать быстрее в атаке. В результате, у ворот «Десны» начали возникать острые моменты. Так, на 59-й минуте Виктор Коваленко со штрафного неплохо обвел «стенку», но немного не попал в ворота. А на 70-й минуте Тайсон нанес удар в левый нижний угол, но Игорь Литовка сыграл надежно.  

Впрочем и хозяева поля не отсиживались только в обороне. На 65-й минуте Филипп Будковский убежал в контратаку и, вбежав в штрафную площадь гостей, пробил рядом со штангой. Еще через минуту Андрей Тотовицкий бил с близкого расстояния, но самоотверженно бросился под мяч Давид Хочолава и отвел угрозу. 

На 76-й минуте еще один хороший момент поразить цель имел Тайсон. Передачу слева ему отдавал Манор Соломон, однако бразилец из выгодного положения головой пробил мимо ворот. И все же горнякам удалось сравнять счет, причем соорудили его игроки, вышедшие на замену. На 79-й минуте Тете отличным пасом вывел к воротам соперников Дентиньо, который вышел на поле несколькими минутами ранее, и джокер Луиша Каштру четко реализовал этот момент. 

«Шахтер» продолжал искать возможность, чтобы вырвать победу. На 81-й минуте Манор Соломон обводящим ударом едва не направил мяч в правый от себя нижний угол ворот. И «Десна» была не против, чтобы забить еще. Но счет на табло больше не изменился. Ничья 2:2. 

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Десна» – «Шахтер» – 2:2

 Андрей Мостовой (17), Андрей Тотовицкий (26) - Виктор Коваленко (4), Дентиньо (79).

 Алексей Гуцуляк (83), Игорь Литовка (90+3).

«Десна»: Игорь Литовка - Андрей Мостовой, Виталий Ермаков, Йоонас Тамм, Павел Полегенько - Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев (Сергей Старенький, 86), Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Алексей Гуцуляк (Артур Западня, 90+2) – Филипп Будковский (Максим Дегтярёв, 81).

«Шахтер»: Андрей Пятов - Давид Хочолава, Додо, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко - Майкон (Тете, 58), Алан Патрик (Тарас Степаненко, 46), Тайсон, Виктор Коваленко (Дентиньо, 77), Марлос (Манор Соломон, 46) - Жуниор Мораес (Фернандо, 58).

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 19:29
    0
    кажуть, у Шахти гра налагодиться, а воно ж навпаки, видно що від гри до гри грають лише гірше
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 19:28
    -1
    Шахтёр лучший!!!Игра уже вырисовывается!!Молодцы что нет у Нас такого аавтообуссаа поззорного как у ДК!!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 19:28
    0
    janu0320, 04.10.2020 19:18
    это какие же команды научились, динамка против Львова при помощи левых удалений?
    У Динамо тоже с этим проблемы, к сожалению, но как бы там ни было они победили «автобусный» Львов. Не преувеличивай по поводу левого удаления, единственная ошибка арбитра того матча — когда он не поставил пенальти в ворота Львова, назначил штрафной и Шапаренко забил. Посмотри АПЛ, Бундеслигу, Серию А, где гранды вскрывают автобусы противников и побеждают в итоге с преимуществом в 3-4 мяча. Яркий пример, ЛЧ: Тоттенхэм — Бавария 2:7, без всяких проблем мюнхенцы переиграли с большим перевесом автобус Моура
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 19:28
    0
    ZAKARPATFAN, 04.10.2020 19:26
    І що, на 2 очка попереду і то завдяки видаленню, після якого ви зуміли чудом відскочити від ФК Львів на останніх хвилинах
    ти згадай краще 3 пеналі в ворота Колоса і попередній матч, де судійка не поставив у ваші ворота 2 чистих пеналі. хоча ти ж довбануте, з тобою говорити те ж саме що зі стіною. тільки стіна хоч дурні не пише, вона адекватніша
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 04.10.2020 19:27
    +2
    Кто сейчас на первом месте в чемпионате?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 04.10.2020 19:26
    +1
    Тролль, 04.10.2020 19:25
    Упоротый...Ты фантаст...У Шахтера игра наладится через месяц...И будут чемпионами ,как обычно...
    а если не наладится?вот такое ,как ты говорило уже наладилось
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 19:26
    +1
    Тролль, 04.10.2020 19:25
    Упоротый...Ты фантаст...У Шахтера игра наладится через месяц...И будут чемпионами ,как обычно...
    та, точно, цього разу влітати Інтеру будуть не 0:5, а більше, 0:6 саме то
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.10.2020 19:26
    -3
    viktor112007, 04.10.2020 19:23
    Динамо перше в турнірці взагалі-то.
    а якщо насасувати від всіх і підставляти попку іншим тімам це краща гра, то ти ще й явно любитель садо-мазо. не забудь про своє стоп-слово
    І що, на 2 очка попереду і то завдяки видаленню, після якого ви зуміли чудом відскочити від ФК Львів на останніх хвилинах
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.10.2020 19:25
    -4
    viktor112007, 04.10.2020 19:23
    Динамо перше в турнірці взагалі-то.
    а якщо насасувати від всіх і підставляти попку іншим тімам це краща гра, то ти ще й явно любитель садо-мазо. не забудь про своє стоп-слово
    Перші в турнірці взагалі то Ворскла!!!
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 04.10.2020 19:25
    -4
    viktor112007, 04.10.2020 19:19
    Шахта в цьому чемпі буде боротися з Колосом та Олімпіком за 3 місце, це їх рівень зараз, не вище
    Упоротый...Ты фантаст...У Шахтера игра наладится через месяц...И будут чемпионами ,как обычно...
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.10.2020 19:24
    +2
    Веселий був матч,могли вграти як одні так і інші.Одне мені не зрозуміло,чому гравці Шахти рухаються так,еіби в них на ногах гирі?Можливо вони через відсутність тренувальних зборів зараз набирають форму через навантаження?Принаймі це єдине пояснення чому команда стоїть на місці.Пам*ятаю саме такий спосіб використовував і великий Лобановський.Каштру певна річ не ВВЛ але після минулого сезону якось не хочеться вірити що Каштру фізрук.Принаймі гра Десна-Шахтар була набагато цікавіша ніж боротьба на полі в нрі Динамо-Зоря.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 19:23
    -4
    ZAKARPATFAN, 04.10.2020 19:20
    Динамо ще нижче. У Шахти хоч гра краща
    Динамо перше в турнірці взагалі-то.
    а якщо насасувати від всіх і підставляти попку іншим тімам це краща гра, то ти ще й явно любитель садо-мазо. не забудь про своє стоп-слово
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.10.2020 19:23
    -1
    Перечитуйте Олексу Десняка - "Десна перейша терикони"!
    Ссылка
    Андрей-
    online
      Андрей-, 04.10.2020 19:23
    +2
    похоже на то что наш чемпионат значительно вырос
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 04.10.2020 19:22
    +1
    viktor112007, 04.10.2020 19:19
    Шахта в цьому чемпі буде боротися з Колосом та Олімпіком за 3 місце, це їх рівень зараз, не вище
    Ты ведь раньше не был таким идиотом? Был более адекватным. Ботом работать легче?
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 04.10.2020 19:21
    -1
    Десна -- не одноклассник ШД, вот поэтому и ничья.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 04.10.2020 19:20
    -2
    кто там на первом месте?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.10.2020 19:20
    -1
    viktor112007, 04.10.2020 19:19
    Шахта в цьому чемпі буде боротися з Колосом та Олімпіком за 3 місце, це їх рівень зараз, не вище
    Динамо ще нижче. У Шахти хоч гра краща
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 04.10.2020 19:20
    -1
    Жалко Десна продала своих лидеров перед Европой, могли в ЛЕ проходить и заработать намного больше денег и оставить лидеров.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.10.2020 19:19
    -3
    erty, 04.10.2020 19:18
    кто там на третьем месте?
    Минай
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 04.10.2020 18:58
    +10
    Браво, Десна! Навіть продаж Філіпова не послабив команду
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 04.10.2020 18:59
    +7
    3 ничья шахтёра это круто !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 19:02
    +6
    ZAKARPATFAN, 04.10.2020 18:58
    Так, это не футбол бять, это кухня какае-то, понос. Я смотрю что в этой ЛЧ шо Динамо шо Шахта будут только позорит Украину с такой игрой. С Десной и Зорей если справиться не могут, то это ниже плинтуса.
    Десна и Шахтёр на данный момент равные соперники, привыкай. Кстати Десна без Филиппова и Фаворова если что
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.10.2020 19:15
    +5
    Шахтеру надо срочно искать усиления в защите. С такой защитой Интер и Реал их на запчасти разберут.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 04.10.2020 19:02
    +5
    Этот сезон УПЛ обещает быть непредсказуемым. Снова есть интрига и интерес.
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 04.10.2020 18:59
    +5
    - Абсолютно равная игра равных соперников. Тут тот самый случай когда ни кто не заслужил победы.
    Ссылка
    Интересный Паца
    online
      Интересный Паца, 04.10.2020 19:09
    +4
    Тут можна сказать одно:
    1) Тренера и/или некоторых игроков из Шахтёра надо менять
    Или
    2) Наш чемпионат стал намного сильнее, чем раньше
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.10.2020 19:07
    +4
    Ничейный Шахтер
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 19:06
    +4
    Зависли толпой на перерыв)))
    Шахтёр, Десна и Олимпик по 9 очков. И есть шанс что их кто то ещё и обойдёт сегодня из пары Колос - Мариуполь. И даже такой матч становится интересным! Во прогресс.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 04.10.2020 19:27
    +2
    Кто сейчас на первом месте в чемпионате?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.10.2020 19:24
    +2
    Веселий був матч,могли вграти як одні так і інші.Одне мені не зрозуміло,чому гравці Шахти рухаються так,еіби в них на ногах гирі?Можливо вони через відсутність тренувальних зборів зараз набирають форму через навантаження?Принаймі це єдине пояснення чому команда стоїть на місці.Пам*ятаю саме такий спосіб використовував і великий Лобановський.Каштру певна річ не ВВЛ але після минулого сезону якось не хочеться вірити що Каштру фізрук.Принаймі гра Десна-Шахтар була набагато цікавіша ніж боротьба на полі в нрі Динамо-Зоря.
    Ссылка
    Андрей-
    online
      Андрей-, 04.10.2020 19:23
    +2
    похоже на то что наш чемпионат значительно вырос
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 04.10.2020 19:13
    +2
    janu0320, 04.10.2020 19:09
    атака есть, а в защите проблемы легче решить, чем в нападении.
    Атака есть? В этом матче я не увидел. У Десны да, атака есть. Они лучше смотрелись, хоть и защищались в основном.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 04.10.2020 19:01
    +2
    Очень слабая игра в исполнении Шахтера. Защищаться не могут даже против Десны. Что будет в лиге чемпионов? Десна хороша, красивый футбол. Видно что играют на все 100%. Шахтер владел мячем, но толку? С Интером в полуфинале Шахтер также владел мячем...
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 04.10.2020 19:26
    +1
    Тролль, 04.10.2020 19:25
    Упоротый...Ты фантаст...У Шахтера игра наладится через месяц...И будут чемпионами ,как обычно...
    а если не наладится?вот такое ,как ты говорило уже наладилось
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 19:26
    +1
    Тролль, 04.10.2020 19:25
    Упоротый...Ты фантаст...У Шахтера игра наладится через месяц...И будут чемпионами ,как обычно...
    та, точно, цього разу влітати Інтеру будуть не 0:5, а більше, 0:6 саме то
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 04.10.2020 19:22
    +1
    viktor112007, 04.10.2020 19:19
    Шахта в цьому чемпі буде боротися з Колосом та Олімпіком за 3 місце, це їх рівень зараз, не вище
    Ты ведь раньше не был таким идиотом? Был более адекватным. Ботом работать легче?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.10.2020 19:14
    +1
    ZAKARPATFAN, 04.10.2020 19:12
    Ти йди на своэ позорище нещасне дивився, назва якому - Дирнамо чи Днонамо Киев
    Слезь со смереки да посмотри , сколько защита СБУ и лучший вратарь пропускают !
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 04.10.2020 19:13
    +1
    Матч очень понравился.Спасибо командам за такой футбол!!!
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 04.10.2020 19:12
    +1
    Александр Шевченко, 04.10.2020 19:04
    Отскок даунбасцев. Поздравляю Десну, очередной гвоздь в помойку шлака забили
    Отскок дырявых. Поздравляю зарю. Очередной гвоздь в помойку дерьнамо забитый
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности