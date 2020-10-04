Украинская Премьер-лига. 5-й тур.



«Десна» – «Шахтер» – 2:2



Андрей Мостовой (17), Андрей Тотовицкий (26) - Виктор Коваленко (4), Дентиньо (79).



Алексей Гуцуляк (83), Игорь Литовка (90+3).

«Десна»: Игорь Литовка - Андрей Мостовой, Виталий Ермаков, Йоонас Тамм, Павел Полегенько - Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев (Сергей Старенький, 86), Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Алексей Гуцуляк (Артур Западня, 90+2) – Филипп Будковский (Максим Дегтярёв, 81).

Запасные: Дмитрий Сидоренко, Артур Западня, Евгений Белич, Егор Картушов, Илья Шевцов, Сергей Старенький, Максим Дегтярёв, Денис Демьяненко.

«Шахтер»: Андрей Пятов - Давид Хочолава, Додо, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко - Майкон (Тете, 58), Алан Патрик (Тарас Степаненко, 46), Тайсон, Виктор Коваленко (Дентиньо, 77), Марлос (Манор Соломон, 46) - Жуниор Мораес (Фернандо, 58).

Запасные: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Маркиньос Сиприано, Фернандо, Дентиньо, Тете, Манор Соломон, Тарас Степаненко, Георгий Судаков.

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Наши оценки:



Замены:

«Десна»: Старенький - б/о, Западня - б/о, Дегтярёв - б/о.

«Шахтер»: Тете - 6,5, Степаненко - 6,0, Соломон - 6,5, Фернандо - 6,0, Дентиньо - б/о.

90+5 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+5 мин. Угловой Десны слева - Пятов поймал мяч.



90+3 мин. Литовка предупрежден за задержку времени.



90+2 мин. Западня сменил Гуцуляка.



90 мин. 4 минуты компенсировал рефери.



87 мин. Шахтер давит, но Десна ложится костьми перед воротами.



86 мин. Старенький сменил Калитвинцева.



84 мин. Додо навесил справа - за ворота.



83 мин. Гуцуляк получил предупреждение.



81 мин. Будковского сменил Дегтярев.



79 мин. ГОООООООЛ! Тете со своей полвины поля прошел двоих и выдал идеальный пас на Дентиньо в штрафную. А тот в касание пробил точно!



77 мин. Дентиньо меняет Коваленко.



77 мин. После подачи слева Тайсон подрезал мяч головой - мимо дальнего угла!



75 мин. Эхххххх... Не поверил Будковский, что пройдет подача Мостового слева - не пошел на мяч, а защитники-то не успели.



72 мин. Тете с ходу пробил издали - несильно и по центру ворот.

71 мин. Прострел Соломона слева - вратарь поймал мяч.



70 мин. Тайсон "с носка" пробил в ближний угол - голкипер в прыжке накрыл мяч!



67 мин. Угловой Десны справа, удар - выше ворот.



66 мин. Момент! Тотовицкий получил мяч в штрафной, пробил - рикошет и угловой!



65 мин. Контратака хозяев "2 в 2", Будковский взял игру на себя, пробил с ходу - неточно.



63 мин. Все игроки, за исключением Пятова - на половине поля Десны.



61 мин. Тотовицкий подал угловой слева - Тайсон выбил мяч.



60 мин. Угловой хозяев справа - защитник выбил мяч головой.



59 мин. Уххххх! Коваленко выстрелил со штрафного - рядо с ближней штангой!



58 мин. Майкона меняет Тете, а Мораеса - Фернандо.



56 мин. Навес горняков со стандрата справа - мяч выбит.



55 мин. Гуцуляк сфолил возле угла штрафной.



52 мин. Шахтер владеет мячом, но до опасных моментов дело пока не доходит.



49 мин. Корниенко забежал в офсайд.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



46 мин. Марлоса меняет Соломон, а вместо Алана Патрика выйдет Степаненко.



45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. 34:65% - владение мячом в рользу гостей. А фолят чаще футболисты Десны - 4:2.



41 мин. Угловой Десны справа - и арбитр зафиксировал фол со стороны игрока хозяев в чужой штрафной.



39 мин. Алан Патрик со штрафного пробил в стенку.



38 мин. А теперь Тамм остановил недозволенным приемом Алана Патрика у штрафной.



37 мин. Тайсон со штрафного пробил в стенку.



36 мин. Тамм сбил Мораеса неподалеку от штрафной.



34 мин. Опасно! Мораес с ходу пробил в дальний угол, кипер отбил перед собой - Мостовой подстраховал!



32 мин. Шахтер пока никак не реагирует на пропущенные мячи, не увеличивает скорости.



29 мин. Угловой Десны слева - мяч выбит.



28 мин. Момент! Будковский оказался один перед вратарем - и пробил в грудь Пятову!



26 мин. ГОООООООЛ! И снова Гуцуляк! Он прошел в штрафную, обыграв троих, и отдал пас на свободного Тотовицкого. А тот в касание пробил под перекладину!



24 мин. В невысоком темпе проходит игра, без обилия голевых моментов.



21 мин. Алан Патрик пробил с ходу - выше ворот.



17 мин. ГОООООООЛ! После подачи Гуцуляка справа Мостовой с лёта пробил в ближнюю девятку - Пятов дотянулся до мяча, но от его руки мяч все равно оказался в сетке!



16 мин. Момент! Корниенко опасно прострелил слева, вратарь отбил мяч перед собой - а на подборе никого из игроков гостей не оказалось, защитники выбили мяч.



15 мин. Будковский пробил с ходу в дальний угол - вратарь накрыл мяч.



12 мин. Горняки владеют мячом, но форсировать события не спешат.



9 мин. Угловой Десны справа - мяч выбит.



7 мин. После подачи со штрафного слева Тамм пробил головой - рядом с дальней штангой!



4 мин. ГОООООООЛ! Угловой гостей справа, Мораес головой пробил в голкипера. Коваленко в штрафной получил отскочивший мяч и ударом на силу открыл счет!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Сергее Ателькине. Хозяева - в синем, гости - в оранжевых футболках и черных трусах.

Примерные схемы команд:

В воскресенье, 4 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Десна» принимает донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00 по киевскому времени.

«Горняки» выдали не самый впечатляющий старт сезона. Чемпион пока что не побеждал на выезде, и наверняка постарается сделать это в Чернигове. Но в то же время «Десна» еще не теряла очков в домашних поединках, а как умеет играть с украинским грандами, показала в Киеве, где сыграла вничью с «Динамо». Так что поединок ожидается непростым для обеих команд!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Шахтер».