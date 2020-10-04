5-й тур
Десна
2:2
Шахтер Донецк
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Десна – Шахтер – 2:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 5-го тура украинской Премьер-лиги

  • 04.10.2020 17:36
  • 38356 просмотров
  • 139 комментариев
Десна – Шахтер – 2:2. Текстовая трансляция матча

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Десна» – «Шахтер» – 2:2

 Андрей Мостовой (17), Андрей Тотовицкий (26) - Виктор Коваленко (4), Дентиньо (79).

 Алексей Гуцуляк (83), Игорь Литовка (90+3).

«Десна»: Игорь Литовка - Андрей Мостовой, Виталий Ермаков, Йоонас Тамм, Павел Полегенько - Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев (Сергей Старенький, 86), Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Алексей Гуцуляк (Артур Западня, 90+2) – Филипп Будковский (Максим Дегтярёв, 81).
Запасные: Дмитрий Сидоренко, Артур Западня, Евгений Белич, Егор Картушов, Илья Шевцов, Сергей Старенький, Максим Дегтярёв, Денис Демьяненко.

«Шахтер»: Андрей Пятов - Давид Хочолава, Додо, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко - Майкон (Тете, 58), Алан Патрик (Тарас Степаненко, 46), Тайсон, Виктор Коваленко (Дентиньо, 77), Марлос (Манор Соломон, 46) - Жуниор Мораес (Фернандо, 58).
Запасные: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Маркиньос Сиприано, Фернандо, Дентиньо, Тете, Манор Соломон, Тарас Степаненко, Георгий Судаков.

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Наши оценки:

    
Замены:
«Десна»: Старенький - б/о, Западня - б/о, Дегтярёв - б/о.
«Шахтер»: Тете - 6,5, Степаненко - 6,0, Соломон - 6,5, Фернандо - 6,0, Дентиньо - б/о.

90+5 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+5 мин. Угловой Десны слева - Пятов поймал мяч.

 90+3 мин. Литовка предупрежден за задержку времени.

 90+2 мин. Западня сменил Гуцуляка.

90 мин. 4 минуты компенсировал рефери.

87 мин. Шахтер давит, но Десна ложится костьми перед воротами.

 86 мин. Старенький сменил Калитвинцева.

84 мин. Додо навесил справа - за ворота.

 83 мин. Гуцуляк получил предупреждение.

 81 мин. Будковского сменил Дегтярев.

 79 мин. ГОООООООЛ! Тете со своей полвины поля прошел двоих и выдал идеальный пас на Дентиньо в штрафную. А тот в касание пробил точно!

 77 мин. Дентиньо меняет Коваленко.

77 мин. После подачи слева Тайсон подрезал мяч головой - мимо дальнего угла!

75 мин. Эхххххх... Не поверил Будковский, что пройдет подача Мостового слева - не пошел на мяч, а защитники-то не успели.

72 мин. Тете с ходу пробил издали - несильно и по центру ворот.

71 мин. Прострел Соломона слева - вратарь поймал мяч.

70 мин. Тайсон "с носка" пробил в ближний угол - голкипер в прыжке накрыл мяч!

67 мин. Угловой Десны справа, удар - выше ворот.

66 мин. Момент! Тотовицкий получил мяч в штрафной, пробил - рикошет и угловой!

65 мин. Контратака хозяев "2 в 2", Будковский взял игру на себя, пробил с ходу - неточно.

63 мин. Все игроки, за исключением Пятова - на половине поля Десны.

61 мин. Тотовицкий подал угловой слева - Тайсон выбил мяч.

60 мин. Угловой хозяев справа - защитник выбил мяч головой.

59 мин. Уххххх! Коваленко выстрелил со штрафного - рядо с ближней штангой!

  58 мин. Майкона меняет Тете, а Мораеса - Фернандо.

56 мин. Навес горняков со стандрата справа - мяч выбит.

55 мин. Гуцуляк сфолил возле угла штрафной.

52 мин. Шахтер владеет мячом, но до опасных моментов дело пока не доходит.

49 мин. Корниенко забежал в офсайд.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

  46 мин. Марлоса меняет Соломон, а вместо Алана Патрика выйдет Степаненко.

45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. 34:65% - владение мячом в рользу гостей. А фолят чаще футболисты Десны - 4:2.

41 мин. Угловой Десны справа - и арбитр зафиксировал фол со стороны игрока хозяев в чужой штрафной.

39 мин. Алан Патрик со штрафного пробил в стенку.

38 мин. А теперь Тамм остановил недозволенным приемом Алана Патрика у штрафной.

37 мин. Тайсон со штрафного пробил в стенку.

36 мин. Тамм сбил Мораеса неподалеку от штрафной.

34 мин. Опасно! Мораес с ходу пробил в дальний угол, кипер отбил перед собой - Мостовой подстраховал!

32 мин. Шахтер пока никак не реагирует на пропущенные мячи, не увеличивает скорости.

29 мин. Угловой Десны слева - мяч выбит.

28 мин. Момент! Будковский оказался один перед вратарем - и пробил в грудь Пятову!

 26 мин. ГОООООООЛ! И снова Гуцуляк! Он прошел в штрафную, обыграв троих, и отдал пас на свободного Тотовицкого. А тот в касание пробил под перекладину!

24 мин. В невысоком темпе проходит игра, без обилия голевых моментов.

21 мин. Алан Патрик пробил с ходу - выше ворот.

 17 мин. ГОООООООЛ! После подачи Гуцуляка справа Мостовой с лёта пробил в ближнюю девятку - Пятов дотянулся до мяча, но от его руки мяч все равно оказался в сетке!

16 мин. Момент! Корниенко опасно прострелил слева, вратарь отбил мяч перед собой - а на подборе никого из игроков гостей не оказалось, защитники выбили мяч.

15 мин. Будковский пробил с ходу в дальний угол - вратарь накрыл мяч.

12 мин. Горняки владеют мячом, но форсировать события не спешат.

9 мин. Угловой Десны справа - мяч выбит.

7 мин. После подачи со штрафного слева Тамм пробил головой - рядом с дальней штангой!

 4 мин. ГОООООООЛ! Угловой гостей справа, Мораес головой пробил в голкипера. Коваленко в штрафной получил отскочивший мяч и ударом на силу открыл счет!

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Сергее Ателькине. Хозяева - в синем, гости - в оранжевых футболках и черных трусах.

Примерные схемы команд:

    

В воскресенье, 4 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Десна» принимает донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00 по киевскому времени.

«Горняки» выдали не самый впечатляющий старт сезона. Чемпион пока что не побеждал на выезде, и наверняка постарается сделать это в Чернигове. Но в то же время «Десна» еще не теряла очков в домашних поединках, а как умеет играть с украинским грандами, показала в Киеве, где сыграла вничью с «Динамо». Так что поединок ожидается непростым для обеих команд!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Шахтер».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vl600
      vl600, 04.10.2020 19:27
    0
    Maslyaspor
    Один уровень: Днище Колхозное-Пензенский Дизелист.
    Ссылка
    vl600
      vl600, 04.10.2020 19:25
    0
    mist76
    Это мусарня отскочила.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 04.10.2020 19:03
    +3
    Грали 2 клуби одного рівня , сподіваюсь вболівальники Десни не будуть ображатись .
    Ссылка
    mist76
      mist76, 04.10.2020 18:59
    +4
    y-grec, 04.10.2020 18:54
    А я знову виявився правий щодо рахунку!
    Зважаючи на клас суперника, вітаю Десну з результативною нічиєю!
    Шахта отскочила, Десна должна была выигрывать
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 04.10.2020 18:59
    -5
    Шахтер сам виноват ,должен был выигрывать.Заре не повезло-Динамо никакущее
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 04.10.2020 18:54
    +4
    А я знову виявився правий щодо рахунку!
    Зважаючи на клас суперника, вітаю Десну з результативною нічиєю!
    Ссылка
    coba777
      coba777, 04.10.2020 18:54
    +2
    Цьмак цьмак
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.10.2020 18:43
    -6
    Леонід Леонідович, 04.10.2020 18:21
    Ставочка на пеналь пройдёт....
    Так шо там, скрин ставки будет, или тебя записать в бесконечные ряды дерьнамовских пистаболов?))
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.10.2020 18:38
    -12
    Еееее!!! Вперед Шахтер!!!! Дави !!!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 18:37
    -9
    Получите прыгуныы,,а вы дома у зари сооосетеее
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 18:36
    -3
    Maks7777, 04.10.2020 18:27
    Автобусс уже еб...утт....
    Уже 1-1. А ржавому автобусу опять выперло. 3 заходил.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.10.2020 18:31
    0
    Леонід Леонідович, 04.10.2020 18:21
    Ставочка на пеналь пройдёт....
    Скинь скрин, если так уверен)
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 18:27
    -6
    Denmark1107, 04.10.2020 18:25
    Там і Зоря забила... Щось наші гегемони-трофейники сьогодні НІЯКІ. Чи може якийсь нефарт. ХЗ
    Автобусс уже еб...утт....
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 04.10.2020 18:25
    -4
    Там і Зоря забила... Щось наші гегемони-трофейники сьогодні НІЯКІ. Чи може якийсь нефарт. ХЗ
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 04.10.2020 18:21
    -1
    Stelios Komnin, 04.10.2020 18:08
    Где вы прочитали в моих сообщениях, что у "менеджмента Шахтера нет мотивации"? Естественно футболисты. К чему деньги приплели?
    Где в моём сообщении было про менеджмент? Я разделяю команду в целом с её стратегией и отдельных игроков которые в идеале должны её дублировать, но это в идеале))
    А деньги к тому, что по факту они в центре внимания. Очевидно ведь.
    Ссылка
    Леонід Леонідович
      Леонід Леонідович, 04.10.2020 18:21
    -2
    Ставочка на пеналь пройдёт....
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 18:18
    -6
    Denmark1107, 04.10.2020 18:16
    Хмм... Братела, ну теж саме запитання і порада до тебе
    На хрін ТОБІ усілякий непотріб у вигляді цих довбо*бів //Forever_young_12// і решта подібної щурятини???
    Відповідай ЛЮДЯМ, а не кацапоплісняві. Ці недоюзери, - такі собі фантоми. Їх немає. Міг би голову йому відрізати, якщо би виявити місцезнаходження мерзотника, я ще б зрозумів. А так...
    Ты бы мог просто отсосать уёпок. А я бы в догонку ещё тебя бы и обоссал.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 04.10.2020 18:16
    -3
    темп бешеный, как минимум ещё один гол должен быть в матче.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 04.10.2020 18:16
    +3
    Frank Piter, 04.10.2020 18:07
    Пид...р дырявый, а чего ты не пишешь про великую игру Копанки? Или ее ВООБЩЕ НЕТ?
    Хмм... Братела, ну теж саме запитання і порада до тебе
    На хрін ТОБІ усілякий непотріб у вигляді цих довбо*бів //Forever_young_12// і решта подібної щурятини???
    Відповідай ЛЮДЯМ, а не кацапоплісняві. Ці недоюзери, - такі собі фантоми. Їх немає. Міг би голову йому відрізати, якщо би виявити місцезнаходження мерзотника, я ще б зрозумів. А так...
    Ссылка
    fifadinamo
      fifadinamo, 04.10.2020 18:15
    +3
    Что сдесь коментировать...просто повторюсь:
    fifadinamo, 27.09.2020 22:42:05 +4
    Кто такой на третьем месте сидит тихонько, чтоб Десна подзатыльник не дала, ути какие пушистые кротики
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.10.2020 17:48
    +12
    Stelios Komnin, 04.10.2020 17:42
    Шахтеру неинтересен внутренний чемпионат + после августа отдохнуть хотят. Бросили играть. Тут не о силе чемпионата говорить, а об отсутствии интереса к нему дончан.
    Да? А в лігу чемпіонів як думають попадати??? Не інтересен ти наш...
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 04.10.2020 17:50
    +7
    Шановні, навіщо ВИ пишете/реагуєте/відповідаєте цій амебоголовій свинособаці // Maks7777 // ??? На фіга з-за цієї сепарської мумії нищити свої нерви?
    Увімкніть *Ігнорувати*, та і вся епопея недоїснування дуремара
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 17:34
    +7
    Alexey Antonenko, 04.10.2020 17:33
    Грустно наверное максу_четыре_топора и олежке, прям темник накрылся ваги...простите...эмблемой шахтёра.
    Я думаю Рух фаворит на 5 место, Шахтёр не тот уже и это радует
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 04.10.2020 17:36
    +6
    Ех, Десна, Десна.., ніяк не врублюсь, як з так можна було не виграти у напівстоячого Вольфсбурга, котрі за П'ЯТЬ таймів в Бундеслізі народили усього ОДИН гол
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 04.10.2020 17:33
    +6
    Інтер зламав шахту
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 17:33
    +6
    mist76, 04.10.2020 17:31
    Шахтер посыпался в ЧУ, мда
    Благодаря «Леди Гаге» Тимофеюку и недоМаксу
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 04.10.2020 18:03
    +5
    Очень жаль, что такой Десны нет в группе Ле
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 04.10.2020 17:53
    +5
    Игра Шахты все хуже и хуже
    Ссылка
    kod.75
    online
      kod.75, 04.10.2020 17:40
    +5
    Maks7777, 04.10.2020 17:37
    Целку вам колос сбил с села2-0))))
    Лучше проиграть Колосу, чем раскатать ничейку с Рухом
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 04.10.2020 17:33
    +5
    Грустно наверное максу_четыре_топора и олежке, прям темник накрылся ваги...простите...эмблемой шахтёра.
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 04.10.2020 17:31
    +5
    viktor112007, 04.10.2020 17:28
    Шлюхта вже починає насасувати?
    Вот так 🍌
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 17:31
    +5
    Десна мочи кротов!
    Ссылка
    mist76
      mist76, 04.10.2020 18:59
    +4
    y-grec, 04.10.2020 18:54
    А я знову виявився правий щодо рахунку!
    Зважаючи на клас суперника, вітаю Десну з результативною нічиєю!
    Шахта отскочила, Десна должна была выигрывать
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 04.10.2020 18:54
    +4
    А я знову виявився правий щодо рахунку!
    Зважаючи на клас суперника, вітаю Десну з результативною нічиєю!
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.10.2020 17:46
    +4
    Щось Тимофеюка не видно... що там «ввосточна Барселона»...?? По ходу в Чернігові не чули про це...
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 04.10.2020 17:36
    +4
    grifon, 04.10.2020 17:33
    Інтер зламав шахту
    Целку сбил
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 04.10.2020 17:30
    +4
    Ото Десна смалить!
    Так тримати!
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 04.10.2020 19:03
    +3
    Грали 2 клуби одного рівня , сподіваюсь вболівальники Десни не будуть ображатись .
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 04.10.2020 18:16
    +3
    Frank Piter, 04.10.2020 18:07
    Пид...р дырявый, а чего ты не пишешь про великую игру Копанки? Или ее ВООБЩЕ НЕТ?
    Хмм... Братела, ну теж саме запитання і порада до тебе
    На хрін ТОБІ усілякий непотріб у вигляді цих довбо*бів //Forever_young_12// і решта подібної щурятини???
    Відповідай ЛЮДЯМ, а не кацапоплісняві. Ці недоюзери, - такі собі фантоми. Їх немає. Міг би голову йому відрізати, якщо би виявити місцезнаходження мерзотника, я ще б зрозумів. А так...
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 04.10.2020 18:15
    +3
    Что сдесь коментировать...просто повторюсь:
    fifadinamo, 27.09.2020 22:42:05 +4
    Кто такой на третьем месте сидит тихонько, чтоб Десна подзатыльник не дала, ути какие пушистые кротики
    Ссылка
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