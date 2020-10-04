Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Десна» – «Шахтер» – 2:2
Андрей Мостовой (17), Андрей Тотовицкий (26) - Виктор Коваленко (4), Дентиньо (79).
Алексей Гуцуляк (83), Игорь Литовка (90+3).
«Десна»: Игорь Литовка - Андрей Мостовой, Виталий Ермаков, Йоонас Тамм, Павел Полегенько - Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев (Сергей Старенький, 86), Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Алексей Гуцуляк (Артур Западня, 90+2) – Филипп Будковский (Максим Дегтярёв, 81).
Запасные: Дмитрий Сидоренко, Артур Западня, Евгений Белич, Егор Картушов, Илья Шевцов, Сергей Старенький, Максим Дегтярёв, Денис Демьяненко.
«Шахтер»: Андрей Пятов - Давид Хочолава, Додо, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко - Майкон (Тете, 58), Алан Патрик (Тарас Степаненко, 46), Тайсон, Виктор Коваленко (Дентиньо, 77), Марлос (Манор Соломон, 46) - Жуниор Мораес (Фернандо, 58).
Запасные: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Маркиньос Сиприано, Фернандо, Дентиньо, Тете, Манор Соломон, Тарас Степаненко, Георгий Судаков.
Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).
Наши оценки:
Замены:
«Десна»: Старенький - б/о, Западня - б/о, Дегтярёв - б/о.
«Шахтер»: Тете - 6,5, Степаненко - 6,0, Соломон - 6,5, Фернандо - 6,0, Дентиньо - б/о.
90+5 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
90+5 мин. Угловой Десны слева - Пятов поймал мяч.
90+3 мин. Литовка предупрежден за задержку времени.
90+2 мин. Западня сменил Гуцуляка.
90 мин. 4 минуты компенсировал рефери.
87 мин. Шахтер давит, но Десна ложится костьми перед воротами.
86 мин. Старенький сменил Калитвинцева.
84 мин. Додо навесил справа - за ворота.
83 мин. Гуцуляк получил предупреждение.
81 мин. Будковского сменил Дегтярев.
79 мин. ГОООООООЛ! Тете со своей полвины поля прошел двоих и выдал идеальный пас на Дентиньо в штрафную. А тот в касание пробил точно!
77 мин. Дентиньо меняет Коваленко.
77 мин. После подачи слева Тайсон подрезал мяч головой - мимо дальнего угла!
75 мин. Эхххххх... Не поверил Будковский, что пройдет подача Мостового слева - не пошел на мяч, а защитники-то не успели.
72 мин. Тете с ходу пробил издали - несильно и по центру ворот.
71 мин. Прострел Соломона слева - вратарь поймал мяч.
70 мин. Тайсон "с носка" пробил в ближний угол - голкипер в прыжке накрыл мяч!
67 мин. Угловой Десны справа, удар - выше ворот.
66 мин. Момент! Тотовицкий получил мяч в штрафной, пробил - рикошет и угловой!
65 мин. Контратака хозяев "2 в 2", Будковский взял игру на себя, пробил с ходу - неточно.
63 мин. Все игроки, за исключением Пятова - на половине поля Десны.
61 мин. Тотовицкий подал угловой слева - Тайсон выбил мяч.
60 мин. Угловой хозяев справа - защитник выбил мяч головой.
59 мин. Уххххх! Коваленко выстрелил со штрафного - рядо с ближней штангой!
58 мин. Майкона меняет Тете, а Мораеса - Фернандо.
56 мин. Навес горняков со стандрата справа - мяч выбит.
55 мин. Гуцуляк сфолил возле угла штрафной.
52 мин. Шахтер владеет мячом, но до опасных моментов дело пока не доходит.
49 мин. Корниенко забежал в офсайд.
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
46 мин. Марлоса меняет Соломон, а вместо Алана Патрика выйдет Степаненко.
45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
44 мин. 34:65% - владение мячом в рользу гостей. А фолят чаще футболисты Десны - 4:2.
41 мин. Угловой Десны справа - и арбитр зафиксировал фол со стороны игрока хозяев в чужой штрафной.
39 мин. Алан Патрик со штрафного пробил в стенку.
38 мин. А теперь Тамм остановил недозволенным приемом Алана Патрика у штрафной.
37 мин. Тайсон со штрафного пробил в стенку.
36 мин. Тамм сбил Мораеса неподалеку от штрафной.
34 мин. Опасно! Мораес с ходу пробил в дальний угол, кипер отбил перед собой - Мостовой подстраховал!
32 мин. Шахтер пока никак не реагирует на пропущенные мячи, не увеличивает скорости.
29 мин. Угловой Десны слева - мяч выбит.
28 мин. Момент! Будковский оказался один перед вратарем - и пробил в грудь Пятову!
26 мин. ГОООООООЛ! И снова Гуцуляк! Он прошел в штрафную, обыграв троих, и отдал пас на свободного Тотовицкого. А тот в касание пробил под перекладину!
24 мин. В невысоком темпе проходит игра, без обилия голевых моментов.
21 мин. Алан Патрик пробил с ходу - выше ворот.
17 мин. ГОООООООЛ! После подачи Гуцуляка справа Мостовой с лёта пробил в ближнюю девятку - Пятов дотянулся до мяча, но от его руки мяч все равно оказался в сетке!
16 мин. Момент! Корниенко опасно прострелил слева, вратарь отбил мяч перед собой - а на подборе никого из игроков гостей не оказалось, защитники выбили мяч.
15 мин. Будковский пробил с ходу в дальний угол - вратарь накрыл мяч.
12 мин. Горняки владеют мячом, но форсировать события не спешат.
9 мин. Угловой Десны справа - мяч выбит.
7 мин. После подачи со штрафного слева Тамм пробил головой - рядом с дальней штангой!
4 мин. ГОООООООЛ! Угловой гостей справа, Мораес головой пробил в голкипера. Коваленко в штрафной получил отскочивший мяч и ударом на силу открыл счет!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Сергее Ателькине. Хозяева - в синем, гости - в оранжевых футболках и черных трусах.
Примерные схемы команд:
В воскресенье, 4 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Десна» принимает донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00 по киевскому времени.
«Горняки» выдали не самый впечатляющий старт сезона. Чемпион пока что не побеждал на выезде, и наверняка постарается сделать это в Чернигове. Но в то же время «Десна» еще не теряла очков в домашних поединках, а как умеет играть с украинским грандами, показала в Киеве, где сыграла вничью с «Динамо». Так что поединок ожидается непростым для обеих команд!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Шахтер».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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Один уровень: Днище Колхозное-Пензенский Дизелист.
Это мусарня отскочила.
Зважаючи на клас суперника, вітаю Десну з результативною нічиєю!
Зважаючи на клас суперника, вітаю Десну з результативною нічиєю!
А деньги к тому, что по факту они в центре внимания. Очевидно ведь.
На хрін ТОБІ усілякий непотріб у вигляді цих довбо*бів //Forever_young_12// і решта подібної щурятини???
Відповідай ЛЮДЯМ, а не кацапоплісняві. Ці недоюзери, - такі собі фантоми. Їх немає. Міг би голову йому відрізати, якщо би виявити місцезнаходження мерзотника, я ще б зрозумів. А так...
На хрін ТОБІ усілякий непотріб у вигляді цих довбо*бів //Forever_young_12// і решта подібної щурятини???
Відповідай ЛЮДЯМ, а не кацапоплісняві. Ці недоюзери, - такі собі фантоми. Їх немає. Міг би голову йому відрізати, якщо би виявити місцезнаходження мерзотника, я ще б зрозумів. А так...
fifadinamo, 27.09.2020 22:42:05 +4
Кто такой на третьем месте сидит тихонько, чтоб Десна подзатыльник не дала, ути какие пушистые кротики
Увімкніть *Ігнорувати*, та і вся епопея недоїснування дуремара
Зважаючи на клас суперника, вітаю Десну з результативною нічиєю!
Зважаючи на клас суперника, вітаю Десну з результативною нічиєю!
Так тримати!
На хрін ТОБІ усілякий непотріб у вигляді цих довбо*бів //Forever_young_12// і решта подібної щурятини???
Відповідай ЛЮДЯМ, а не кацапоплісняві. Ці недоюзери, - такі собі фантоми. Їх немає. Міг би голову йому відрізати, якщо би виявити місцезнаходження мерзотника, я ще б зрозумів. А так...
fifadinamo, 27.09.2020 22:42:05 +4
Кто такой на третьем месте сидит тихонько, чтоб Десна подзатыльник не дала, ути какие пушистые кротики
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