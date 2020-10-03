И в прошлом сезоне, и в текущей таблице соперники занимают места в лидирующем «квартете», так что предстоящее противостояние в Чернигове выглядит центральным в туре (наряду с матчем «Динамо» – «Заря»). Тем более, что «Шахтер», допустивший осечки в двух кряду гостевых встречах, наверняка чувствует себя не очень комфортно не во главе таблицы. Нет сомнений, что на последний перед Мадридом выезд настрой у «горняков» будет запредельный. Впрочем, мотивация будет зашкаливать и у «Десны», которая еще никогда (8 матчей – 8 поражений!) не отбирала очки у «Шахтера». Самое время «укусить» чемпиона?

Свою последнюю гостевую победу «горняки» отпраздновали как раз в Чернигове, «отгрузив» северянам четыре гола. В июльском матче (2:4) «Десне» забивали Соломон, Тете, Майкон и Алан Патрик, а вот у хозяев отличились Андрей Гитченко, пропустивший последние матчи «Десны» из-за болезни, и переехавший в Бельгию Александр Филиппов. Именно с уходом Филиппова во многом связывают неудачу коллектива Александра Рябоконя в квалификации Лиги Европы, хотя с маститым «Вольфсбургом» дебютант еврокубков бился очень достойно. И, что немаловажно, вылет из Лиги нисколько не «расклеил» коллектив – две последующие победы на внутренней арене тому подтверждение.

Внимание «Шахтера» в середине недели было приковано к жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов, где в соперники подопечным Луиша Каштру были уготованы отборные оппоненты. Матч против «Львова» в следующем туре станет так называемой репетицией перед отправлением к «Реалу», но на деле моделировать игру с испанцами «Шахтер» наверняка будет как раз в Чернигове – все-таки, уровень «Десны» ныне явно повыше.

Сама же «Десна» в среду сыграла на Кубок с «Рухом», обыграв львовян второй раз кряду (календарь уготовил соперником две встречи подряд – кубковую следом за матчем УПЛ). Тренерский штаб северян немножко экспериментировал с составом, и наверняка остался доволен как футболистами «основы», так и игроками, вышедшими на замены. Особенно Максимом Дегтяревым, который появился в середине второго тайма и своим дублем «перевернул» игру – 2:1.

Дополнительная интрига матча – противостояние целого ряда экс-футболистов «Шахтера» (в большей степени, резервных команд дончан) своему бывшему клубу. Последним игроком, переехавшим из расположения «горняков» в стан «Десны», стал Михаил Мудрик, пока что только пробивающийся в состав новой команды, зато еще один экс-дончанин Филипп Будковский после ухода Филиппова – лучший бомбардир «Десны». Однако, как раз этот «горняцкий» фактор и снизит потенциал черниговского коллектива, ведь по условиям арендных соглашений Михаил Мудрик и Ефим Конопля не смогут сыграть против «Шахтера». Кроме того, из-за повреждений вряд ли появятся на поле Картушов, Арвеладзе и уже упоминавшийся Гитченко.

Ориентировочные составы:

«Десна»: Паст, Тамм, Ермаков, Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Тотовицкий, Мостовой, Гуцуляк, Западня, Будковский.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Корниенко, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Коваленко, Мораес.

4 октября, воскресенье