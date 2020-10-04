Луиш КАШТРУ: «Мы рисковали всем. Поставили Коваленко нападающим»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итог матча 5-го тура УПЛ с «Десной» (2:2):

– Команда, особенно во втором тайме, действительно показала характер и гналась за тем результатом, которого мы хотели. Не всегда наилучшим образом, но так как мы уже проигрывали после плохого первого тайма… Мы очень хорошо начали и забили гол. Но затем совершили некоторые ошибки, что позволило «Десне» заработать преимущество. Сложный момент. Видимо, команда связала прошлый сезон с этим: через три дня после полуфинала Лиги Европы мы уже играли матч чемпионата, 1-й тур, очень уставшими психологически после прошедшего сезона. И это не позволило нам зайти в чемпионат наилучшим образом. Знаю, что у тех команд, которые играли в полуфинале и финале Лиги Европы и Лиги чемпионов, был период как минимум в семь дней, когда они могли отдохнуть. Мы этого, к сожалению, не смогли сделать – сразу же начали чемпионат.

Психологический фактор от этого страдает. Мы уже три раза сыграли вничью на выезде: с «Зарей», «Рухом» и «Десной». Две из трех – команды Лиги Европы. Нам действительно было сложно с ними. В этом году чемпионат очень непрост. Два главных претендента на титул – как «Динамо», так и мы – сегодня сыграли вничью. Это значит, что чемпионат будет весьма конкурентным, очень сложным. И календарь, который впереди, сделает этот чемпионат еще сложнее, плотнее. У наших сборников сейчас будет три матча, а после этой паузы у «Шахтера» за две недели будет сразу пять поединков. Не знаю, как это описать, но этот чемпионат – кое-что, к чему мы не так привыкли. Но нам придется привыкнуть. Несмотря на характер, который мы показали, сегодня был плохой футбол с нашей стороны.

– Это не первый поединок сезона, где ваша команда ощущает определенные проблемы в оборонной фазе – в опорной зоне и сзади. Замечаете ли вы в этом какую-либо тенденцию?

– Нет. Оба гола «Десны»: соперник обвел троих наших футболистов, после чего команда может забивать гол. Действительно, мы сейчас переживаем не лучший момент при обороне. Для футбола нормально то, что я сейчас скажу: да, я беру на себя эту ответственность. Все знают, что тренер берет на себя ответственность, когда такое происходит. Но мы совершили ошибки, которые ненормальны, атипичны для нас. Мы буквально дарим сопернику возможности забивать такие голы. Это не наше, это – не мы. Мы отрабатывали эти нюансы все это время, и я думал, что сегодня мы будем в этом лучше. Несмотря на то, что ребята великолепно работали каждый день на тренировках, мы не смогли прибавить сегодня в нашей обороне.

Во втором тайме мы рисковали всем. Поставили Дентиньо и Фернандо нападающими, Тайсона – на позицию атакующего полузащитника, плюс два вингера, а потом еще Витю Коваленко нападающим. В обороне у нас осталась лишь линия из троих футболистов. В ней находился Додо, который проводил великолепные атаки на правом фланге. Мы рисковали всем. Характер команды мог бы привести нас к победе, но мы сегодня играли и добились этой ничьей не наилучшим образом. Было большое желание, но мало качеств.