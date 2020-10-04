5-й тур
Десна
2:2
Шахтер Донецк
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «Мы рисковали всем. Поставили Коваленко нападающим»

Главный тренер «Шахтера» подвел итог матча 5-го тура УПЛ с «Десной»

  • 04.10.2020 21:18
  • 3746 просмотров
  • 14 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Мы рисковали всем. Поставили Коваленко нападающим»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итог матча 5-го тура УПЛ с «Десной» (2:2):

– Команда, особенно во втором тайме, действительно показала характер и гналась за тем результатом, которого мы хотели. Не всегда наилучшим образом, но так как мы уже проигрывали после плохого первого тайма… Мы очень хорошо начали и забили гол. Но затем совершили некоторые ошибки, что позволило «Десне» заработать преимущество. Сложный момент. Видимо, команда связала прошлый сезон с этим: через три дня после полуфинала Лиги Европы мы уже играли матч чемпионата, 1-й тур, очень уставшими психологически после прошедшего сезона. И это не позволило нам зайти в чемпионат наилучшим образом. Знаю, что у тех команд, которые играли в полуфинале и финале Лиги Европы и Лиги чемпионов, был период как минимум в семь дней, когда они могли отдохнуть. Мы этого, к сожалению, не смогли сделать – сразу же начали чемпионат.

Психологический фактор от этого страдает. Мы уже три раза сыграли вничью на выезде: с «Зарей», «Рухом» и «Десной». Две из трех – команды Лиги Европы. Нам действительно было сложно с ними. В этом году чемпионат очень непрост. Два главных претендента на титул – как «Динамо», так и мы – сегодня сыграли вничью. Это значит, что чемпионат будет весьма конкурентным, очень сложным. И календарь, который впереди, сделает этот чемпионат еще сложнее, плотнее. У наших сборников сейчас будет три матча, а после этой паузы у «Шахтера» за две недели будет сразу пять поединков. Не знаю, как это описать, но этот чемпионат – кое-что, к чему мы не так привыкли. Но нам придется привыкнуть. Несмотря на характер, который мы показали, сегодня был плохой футбол с нашей стороны.

– Это не первый поединок сезона, где ваша команда ощущает определенные проблемы в оборонной фазе – в опорной зоне и сзади. Замечаете ли вы в этом какую-либо тенденцию?

– Нет. Оба гола «Десны»: соперник обвел троих наших футболистов, после чего команда может забивать гол. Действительно, мы сейчас переживаем не лучший момент при обороне. Для футбола нормально то, что я сейчас скажу: да, я беру на себя эту ответственность. Все знают, что тренер берет на себя ответственность, когда такое происходит. Но мы совершили ошибки, которые ненормальны, атипичны для нас. Мы буквально дарим сопернику возможности забивать такие голы. Это не наше, это – не мы. Мы отрабатывали эти нюансы все это время, и я думал, что сегодня мы будем в этом лучше. Несмотря на то, что ребята великолепно работали каждый день на тренировках, мы не смогли прибавить сегодня в нашей обороне.

Во втором тайме мы рисковали всем. Поставили Дентиньо и Фернандо нападающими, Тайсона – на позицию атакующего полузащитника, плюс два вингера, а потом еще Витю Коваленко нападающим. В обороне у нас осталась лишь линия из троих футболистов. В ней находился Додо, который проводил великолепные атаки на правом фланге. Мы рисковали всем. Характер команды мог бы привести нас к победе, но мы сегодня играли и добились этой ничьей не наилучшим образом. Было большое желание, но мало качеств.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(22 голоса)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 04.10.2020 22:23
    0
    Дякуючи цим нічиям, наш чемпіонат хоть цікавий стає)
    Але Шахтарю ще треба матчів з 10 програти, щоб вони втратили шанс на чемпіонство. Тому, все у руках Шахтаря
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.10.2020 22:09
    0
    Vlad Boych, 04.10.2020 21:55
    Кроты не перестают радовать
    Вы тоже нас порадовали сегодня
    Ссылка
    Vlad Boych
      Vlad Boych, 04.10.2020 21:55
    -1
    Кроты не перестают радовать
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.10.2020 21:46
    -1
    BaZia, 04.10.2020 21:39
    Не в обиду фанам Шахтера, но пока КоВаленко не покинет клуб ШД не сможет прогресировать на полную. Со всем уважением к фанам и клубу
    Особисто я згоден! Але по перше це його вибір,а по друге,по великомурахунку у нас всім молодим перспективним футболістам треба валити за бугор.Можливо не в топ-5 чемпіонатів,але в Бельгію,Нідерланди я думаю шлях відкритий.Біда нашого чемпу ще й в тому що переважна більшість українських футболістів належить одному агенту - Шаблію!!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.10.2020 21:42
    -2
    Дивуюсь я з цих захисників півеічних плямистих сов,чемпіонат тільки розпочався а вони вже хвости позадирали,місцями міряються як пісюнами! Зачекайте блакитні до зими,боюсь тоді ви будете сидіти тихо-тихо,як миша під віником!!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.10.2020 21:39
    +1
    Не в обиду фанам Шахтера, но пока КоВаленко не покинет клуб ШД не сможет прогресировать на полную. Со всем уважением к фанам и клубу
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 21:35
    -1
    Maks7777, 04.10.2020 21:33
    после очной встрече с шахтером вы и марику будите Лететь в таблице дебилы!!!!
    Ты уже забыл очную встречу последнюю? 1-3, полудублю Динамо.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 21:34
    +2
    mayakovskiy1, 04.10.2020 21:33
    Хорошо что могучий цыганоболид собравшийся обыгрывать Барсу лишь по разнице мячей опережает саму Ворсклу))) Представляю как трепещет Барса и Юве при виде сегодняшней игры
    А Копанка собралась обыгрывать Реали и Интер уступая в таблице Ворскле и Ковалевке Представляю как они ржут над убогим ржавым корытом.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 21:33
    -4
    bullyUA, 04.10.2020 21:31
    В этом сезоне Шахтеру трудно будет бороться за шестое место. Догнать сельскую команду Коваливку Шахтеру сейчас не по силам.
    после очной встрече с шахтером вы и марику будите Лететь в таблице дебилы!!!!
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.10.2020 21:33
    -3
    bullyUA, 04.10.2020 21:31
    В этом сезоне Шахтеру трудно будет бороться за шестое место. Догнать сельскую команду Коваливку Шахтеру сейчас не по силам.
    Хорошо что могучий цыганоболид собравшийся обыгрывать Барсу лишь по разнице мячей опережает саму Ворсклу))) Представляю как трепещет Барса и Юве при виде сегодняшней игры
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 21:31
    0
    В этом сезоне Шахтеру трудно будет бороться за шестое место. Догнать сельскую команду Коваливку Шахтеру сейчас не по силам.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.10.2020 21:31
    0
    Frank Piter, 04.10.2020 21:29
    И Ляпова вратарем, а Хочолаву защитником
    Ваше шапито 5 матчей из 5 сыграло дома и немногим выше))
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.10.2020 21:30
    0
    Все будет хорошо. Спады бывают у всех. Тем более нормальных сборов из-за ЛЕ я так понимаю не было.
    По факту из 5 матчей было 2 самых сложных выезда сезона. К Заре и Десне. То есть дальше календарь будет проще и очки придут. Главное сосредоточится на ЛЧ и что-то делать с защитой
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 21:29
    +1
    И Ляпова вратарем, а Хочолаву защитником
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 21:34
    +2
    mayakovskiy1, 04.10.2020 21:33
    Хорошо что могучий цыганоболид собравшийся обыгрывать Барсу лишь по разнице мячей опережает саму Ворсклу))) Представляю как трепещет Барса и Юве при виде сегодняшней игры
    А Копанка собралась обыгрывать Реали и Интер уступая в таблице Ворскле и Ковалевке Представляю как они ржут над убогим ржавым корытом.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.10.2020 21:39
    +1
    Не в обиду фанам Шахтера, но пока КоВаленко не покинет клуб ШД не сможет прогресировать на полную. Со всем уважением к фанам и клубу
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.10.2020 21:29
    +1
    И Ляпова вратарем, а Хочолаву защитником
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 04.10.2020 22:23
    0
    Дякуючи цим нічиям, наш чемпіонат хоть цікавий стає)
    Але Шахтарю ще треба матчів з 10 програти, щоб вони втратили шанс на чемпіонство. Тому, все у руках Шахтаря
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.10.2020 22:09
    0
    Vlad Boych, 04.10.2020 21:55
    Кроты не перестают радовать
    Вы тоже нас порадовали сегодня
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 21:31
    0
    В этом сезоне Шахтеру трудно будет бороться за шестое место. Догнать сельскую команду Коваливку Шахтеру сейчас не по силам.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.10.2020 21:31
    0
    Frank Piter, 04.10.2020 21:29
    И Ляпова вратарем, а Хочолаву защитником
    Ваше шапито 5 матчей из 5 сыграло дома и немногим выше))
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 04.10.2020 21:30
    0
    Все будет хорошо. Спады бывают у всех. Тем более нормальных сборов из-за ЛЕ я так понимаю не было.
    По факту из 5 матчей было 2 самых сложных выезда сезона. К Заре и Десне. То есть дальше календарь будет проще и очки придут. Главное сосредоточится на ЛЧ и что-то делать с защитой
    Ссылка
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