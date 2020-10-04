5-й тур
Десна
2:2
Шахтер Донецк
04.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Десна — Шахтер - 2:2. Видео голов и обзор матча

Соперники встречаются в рамках 5-го тура УПЛ

  • 04.10.2020 19:38
  • 15003 просмотра
  • 2 комментария
Десна — Шахтер - 2:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

В поединке 5-го тура чемпионата Украины по футболу черниговская «Десна» принимает донецкий «Шахтер».

Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Десна» — «Шахтер».

Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча.

Обзор матча.

Десна - Шахтер 0:1. Гол Коваленко

Десна - Шахтер 1:1. Гол Мостового

Десна - Шахтер 2:1. Гол Тотовицкого

Десна - Шахтер 2:2. Гол Дентиньо

Лучшие моменты матча Десна - Шахтер Донецк
80' ГОЛ ! Мяч забил Дентиньо (Шахтер Донецк).
26' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).
17' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Мостовый (Десна).
5' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Шахтер Донецк).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 04.10.2020 20:56
    0
    последний гол - странно сыграл вратарь зори - вместо того чтобы выходить на игрока и уменьшать площадь для удара он начал "гадать" в какой угол будет удар... втф?
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 04.10.2020 19:40
    0
    гуцуляк - шикарный дриблинг
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 04.10.2020 20:56
    0
    последний гол - странно сыграл вратарь зори - вместо того чтобы выходить на игрока и уменьшать площадь для удара он начал "гадать" в какой угол будет удар... втф?
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 04.10.2020 19:40
    0
    гуцуляк - шикарный дриблинг
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности