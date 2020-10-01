Ярмоленко получил огромную порцию критики за матч с Эвертоном

Известное издание Football.London довольно критически оценило выступление украинского легионера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко во вчерашнем выездном поединке четвертого раунда Кубка английской лиги против «Эвертона» (1:4).
«В первом тайме Ярмоленко выглядел угрожающе, когда был с мячом. Но его нежелание использовать правую ногу остановило много атак команды. После перерыва действовал бледно, почти бесполезно, ничего не предлагая», – такая характеристика была дана действиям украинца.
Издание поставило Ярмоленко оценку 5 из 10. Столько же получили еще четыре футболиста «молотобойцев», ниже нет ни у кого.
Отметим, что в текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел в составе «Вест Хэма» пять матчей, забил 2 гола, отдал 3 ассиста.
Источник — Football London
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