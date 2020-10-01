Ярмоленко получил огромную порцию критики за матч с Эвертоном

Украинец провел далеко не лучшую встречу против «Эвертона»

  • 01.10.2020 13:38
  • 4275 просмотров
  • 7 комментариев
Ярмоленко получил огромную порцию критики за матч с Эвертоном
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Известное издание Football.London довольно критически оценило выступление украинского легионера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко во вчерашнем выездном поединке четвертого раунда Кубка английской лиги против «Эвертона» (1:4). 
 
«В первом тайме Ярмоленко выглядел угрожающе, когда был с мячом. Но его нежелание использовать правую ногу остановило много атак команды. После перерыва действовал бледно, почти бесполезно, ничего не предлагая», – такая характеристика была дана действиям украинца.
 
Издание поставило Ярмоленко оценку 5 из 10. Столько же получили еще четыре футболиста «молотобойцев», ниже нет ни у кого.
 
Отметим, что в текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел в составе «Вест Хэма» пять матчей, забил 2 гола, отдал 3 ассиста.

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Источник — Football London

(16 голосов)

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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 01.10.2020 14:28
    -7
    Нужно убирать из сборной это бревно, но Шева все равно будет ставить своего дружка
    Ссылка
    zahar12
    online
      zahar12, 01.10.2020 14:21
    -6
    это цапля во всей красе)) с какой-то волынью-халлсити один раз блеснул, терь 10 матчей будет в жопе и даже в кубке лиге - турнира для запасных и дублеров. К счастью, домик у ландане никто не заберет!! Привет ярмолкиным садомазо
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.10.2020 14:02
    -6
    Тыпили лондрнские, аля пенисофф и компани, нечего на них внимание обращать
    Ссылка
    Kiziak
    online
      Kiziak, 01.10.2020 14:01
    -7
    Так что оно чё... Через лет 10 скажут что это легенда. \
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 01.10.2020 13:53
    +7
    5 игроков из 11 получили оценку "5" - может к тренеру вопрос должен быть ?
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 01.10.2020 13:52
    +7
    janu0320, 01.10.2020 13:47
    они идиоты там, ялмолэнко лучший футболист АПЛ , это все дырявые боты знают, а англичане не знают
    Профанские рассуждения...
    Оценка дана действиям футболиста в одном матче...
    При чем тут лучший футболист АПЛ?
    Как ты можешь заметить из 11 5 футболистов получили такую оценку...
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 01.10.2020 13:47
    -10
    они идиоты там, ялмолэнко лучший футболист АПЛ , это все дырявые боты знают, а англичане не знают
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 01.10.2020 13:53
    +7
    5 игроков из 11 получили оценку "5" - может к тренеру вопрос должен быть ?
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 01.10.2020 13:52
    +7
    janu0320, 01.10.2020 13:47
    они идиоты там, ялмолэнко лучший футболист АПЛ , это все дырявые боты знают, а англичане не знают
    Профанские рассуждения...
    Оценка дана действиям футболиста в одном матче...
    При чем тут лучший футболист АПЛ?
    Как ты можешь заметить из 11 5 футболистов получили такую оценку...
    Ссылка
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