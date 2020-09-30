Ярмоленко не помог. Вест Хэм вылетел из Кубка Лиги

«Вест Хэм» в матче 4-го раунда Кубка английской Лиги не справился с «Эвертоном» и уступил со счетом 1:4. Хет-трик оформил Доминик Калверт-Льюин.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, который в двух предыдущих раундах забил 2 гола и сделал 3 ассиста, в этой встрече результативными действиями себя не проявил.

Ярмоленко провел на поле весь матч.

Кубок Лиги. 4-й раунд.

Эвертон - Вест Хэм 4:1

Голы: Калверт-Льюин, 11, 78, 84 Ришарлисон, 67 - Снодграсс, 46

Эвертон: Пикфорд, Кенни (Коулмэн, 42), Кин, Динь, Нкунку, Сигурдссон, Аллан (Дюкур, 69), Делф, Хамес, Ришарлисон (Ивоби, 61), Калверт-Льюин

Вест Хэм: Рэндольф, Джонсон, Бальбуэна, Райс, Крессвелл, Снодграсс, Нобл, Лансини, Ярмоленко, Андерсон, Аллер