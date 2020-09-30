Эвертон
4:1
Вест Хэм Юнайтед
30.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ярмоленко не помог. Вест Хэм вылетел из Кубка Лиги

В Кубке Лиги команда не справилась с «Эвертоном»

  • 30.09.2020 23:40
  • 1477 просмотров
  • 11 комментариев
Ярмоленко не помог. Вест Хэм вылетел из Кубка Лиги
© whufc.com

«Вест Хэм» в матче 4-го раунда Кубка английской Лиги не справился с «Эвертоном» и уступил со счетом 1:4. Хет-трик оформил Доминик Калверт-Льюин.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, который в двух предыдущих раундах забил 2 гола и сделал 3 ассиста, в этой встрече результативными действиями себя не проявил.

Ярмоленко провел на поле весь матч.

Кубок Лиги. 4-й раунд.

Эвертон - Вест Хэм 4:1
Голы: Калверт-Льюин, 11, 78, 84 Ришарлисон, 67 - Снодграсс, 46

Эвертон: Пикфорд, Кенни (Коулмэн, 42), Кин, Динь, Нкунку, Сигурдссон, Аллан (Дюкур, 69), Делф, Хамес, Ришарлисон (Ивоби, 61), Калверт-Льюин

Вест Хэм: Рэндольф, Джонсон, Бальбуэна, Райс, Крессвелл, Снодграсс, Нобл, Лансини, Ярмоленко, Андерсон, Аллер

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Dron8888
      Dron8888, 01.10.2020 01:05
    0
    Что вы гоните.играет команда,проигрывает команда,а если б эндрю забил 3 и отдал 2,играл бы сейчас,но точно не в вестхеме...
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 01.10.2020 00:38
    0
    Резервний захисник Евертона повністю його закрив
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 01.10.2020 00:26
    -2
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 23:52
    Каким хреном это позорное бревно может хотя бы как-то помочь?
    Все позорные бревна в Шахтере играют и не забивают вообще
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 01.10.2020 00:19
    -3
    Maks7777, 30.09.2020 23:55
    Да Эвертон не дворовой халл,не получилось у Андрюши показать свой классс
    Ваш КоваленкУ свой класс не то что против халл не может показать, но и Руху с Львова
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 01.10.2020 00:13
    +1
    BekXan, 30.09.2020 23:50
    В этом и есть весь Ярмоленко.Одну игру выдаёт 3 игры просто статистом.И так по кругу.Так и в Киеве было.
    против кого он последний раз выдал игру, против того халлсити из третьего дивизиона? постеснялся бы такое говорить.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 01.10.2020 00:12
    0
    канешно не помог, не против команды уровня марика же играли, это уже не уровень андрюши.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 01.10.2020 00:06
    0
    Позорный матч для Андрюши
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 23:55
    +2
    Да Эвертон не дворовой халл,не получилось у Андрюши показать свой классс
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 23:54
    -1
    BekXan, 30.09.2020 23:50
    В этом и есть весь Ярмоленко.Одну игру выдаёт 3 игры просто статистом.И так по кругу.Так и в Киеве было.
    Да при чем там он? Эвертон щас машина. Они в пол-ноги катали и то лучше Вэст Хэма смотрелись. А потом лишь слегка газанули и все.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 23:52
    -1
    Каким хреном это позорное бревно может хотя бы как-то помочь?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 30.09.2020 23:50
    0
    В этом и есть весь Ярмоленко.Одну игру выдаёт 3 игры просто статистом.И так по кругу.Так и в Киеве было.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 23:55
    +2
    Да Эвертон не дворовой халл,не получилось у Андрюши показать свой классс
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 01.10.2020 00:13
    +1
    BekXan, 30.09.2020 23:50
    В этом и есть весь Ярмоленко.Одну игру выдаёт 3 игры просто статистом.И так по кругу.Так и в Киеве было.
    против кого он последний раз выдал игру, против того халлсити из третьего дивизиона? постеснялся бы такое говорить.
    Ссылка
    Dron8888
      Dron8888, 01.10.2020 01:05
    0
    Что вы гоните.играет команда,проигрывает команда,а если б эндрю забил 3 и отдал 2,играл бы сейчас,но точно не в вестхеме...
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 01.10.2020 00:38
    0
    Резервний захисник Евертона повністю його закрив
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 01.10.2020 00:12
    0
    канешно не помог, не против команды уровня марика же играли, это уже не уровень андрюши.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 01.10.2020 00:06
    0
    Позорный матч для Андрюши
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 30.09.2020 23:50
    0
    В этом и есть весь Ярмоленко.Одну игру выдаёт 3 игры просто статистом.И так по кругу.Так и в Киеве было.
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