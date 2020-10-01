«Эвертон» разгромил «Вест Хэм» в матче 1/16 Кубка Лиги. Встреча закончилась со счетом 4:1.
Лучшие моменты матча Эвертон - Вест Хэм Юнайтед
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Снодграсс (Вест Хэм Юнайтед).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
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Источник — Sport.ua
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