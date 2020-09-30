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Вест Хэм Юнайтед
30.09.2020 21:45

Эвертон — Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги

Получит ли Ярмоленко шанс в основном составе «молотобойцев»?

  • 30.09.2020 00:40
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Эвертон — Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги
© ФК Эвертон

В среду, 30-го сентября, состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором ливерпульский «Эвертон» примет лондонский «Вест Хэм».

По всем понятным причинам турнир в текущем сезоне разыгрывается по ускоренной схеме. Матчи первого раунда состоялись менее месяца назад, 29-го августа, а на пороге уже 1/8 финала.

«Эвертон» вступил в бой со второго раунда турнира, сходу разгромив «Солфорд Сити» со счетом 3:0. В третьем раунде пострадал «Флитвуд Таун» — 5:2. И теперь «ирискам» предстоит поединок с лондонским клубом.

Путь «Вест Хэма» в 1/8 финала Кубка английской лиги тоже не был чересчур сложным. Во втором раунде со счетом 3:0 был повержен «Чарльтон». В третьем «молотобойцы» уничтожили «Халл Сити» (5:1). Особенно отличился 30-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, который забил два мяча и отдал две результативные передачи.

И все бы хорошо, но Кубок лиги — далеко не самый приоритетный турнир для клубов английской Премьер-лиги. Как обычно, клубам интересен чемпионат, а Кубки — довесок. Иногда на них есть время и силы, иногда — нет.

«Эвертон» прекрасно стартовал в текущем сезоне АПЛ. После трех сыгранных туров «ириски» занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 8-3. Черт возьми, «Эвертон» впервые за 27 лет (!) выиграл три стартовых тура чемпионата Англии. Ай да Карло Анчелотти! Есть еще порох в пороховницах у знаменитого наставника!

«Вест Хэм» стартовал куда менее удачно. В первом туре «молотобойцы» проиграли «Ньюкаслу» (0:2), во втором уступили лондонскому «Арсеналу» (1:2). И лишь в третьем туре лондонская команда сумела взять очки, обыграв «Вулверхэмптон» (4:0). В итоге, «Вест Хэм» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с тремя очками в активе и разницей мячей 5-4.

Если говорить об Андрее Ярмоленко, то он сыграл всего в двух матчах АПЛ, проведя на поле 30 минут в общей сложности. Успехи украинца в Кубке английской лиги, 2 гола и 3 результативные передачи, хороши, но и уровень соперников там был совсем иным. Впрочем, возможно, против «Эвертона» Ярмоленко получит шанс проявить себя в стартовом составе.

Но, как ни крути, «ириски» — фавориты грядущего противостояния. Вряд ли обе команды выставят на матч основной состав, но «Эвертон» сейчас на ходу, тогда как «Вест Хэм» довольно тяжело вкатывается в сезон.

Ориентировочные составы:

«Эвертон»: Пикфорд — Кенни, Кин, Динь, Нкунку, Дельф, Сигурдссон, Ивоби, Бернард, Ришарлисон, Кин.

«Вест Хэм»: Рендольф — Эшби, Бальбуэна, Алесе, Джонсон, Нобл, Снодграсс, Ярмоленко, Ланцини, Андерсон, Алле.

Не сыграют: Гбамин, Холгейт, Тосун, Брантвейт — Фредерикс.

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30 сентября, среда

«Эвертон» — «Вест Хэм»
Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк». 21:45
ТВ-трансляция на Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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