Тымчик пропустит как минимум месяц из-за травмы

Защитник «Динамо» рассказал о своей травме

  • 23.09.2020 17:02
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Тымчик пропустит как минимум месяц из-за травмы
© ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

11 сентября защитник «Динамо» Александр Тымчик получил травму в матче второго тура УПЛ против «Десны» (ничья 0:0), и с тех пор на поле не появлялся.

Теперь же игрок рассказал о характере полученной травмы:

«Врачи сказали, что пропущу минимум месяц с момента получения травмы. У меня надрыв мышцы. Он оторвался от кости.

Будем смотреть, как приживется. Уже после повторного МРТ и УЗИ будут точные сроки моего восстановления».

Таким образом, Тымчик пропустит оба матча квалификации Лиги чемпионов против «Гента», а также октябрьские матчи сборной Украины.

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Источник — ТаТоТаке

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