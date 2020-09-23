Тымчик пропустит как минимум месяц из-за травмы

11 сентября защитник «Динамо» Александр Тымчик получил травму в матче второго тура УПЛ против «Десны» (ничья 0:0), и с тех пор на поле не появлялся.
Теперь же игрок рассказал о характере полученной травмы:
«Врачи сказали, что пропущу минимум месяц с момента получения травмы. У меня надрыв мышцы. Он оторвался от кости.
Будем смотреть, как приживется. Уже после повторного МРТ и УЗИ будут точные сроки моего восстановления».
Таким образом, Тымчик пропустит оба матча квалификации Лиги чемпионов против «Гента», а также октябрьские матчи сборной Украины.
Источник — ТаТоТаке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.