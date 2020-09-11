Тымчик получил травму в матче с Десной

Сегодня «Динамо» во втором туре УПЛ принимает «Десну». На 35-й минуте матча травму получил основной правый защитник «Динамо» Александр Тымчик.

Защитник был заменен на 36-й минуте. Вместо него на поле вышел Илья Забарный, для которого этот матч стал дебютным в УПЛ.

Напомним, уже 15 сентября «Динамо» ждет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «АЗ Алкмаар».