Тымчик получил травму в матче с Десной

Сегодня «Динамо» во втором туре УПЛ принимает «Десну». На 35-й минуте матча травму получил основной правый защитник «Динамо» Александр Тымчик.
Защитник был заменен на 36-й минуте. Вместо него на поле вышел Илья Забарный, для которого этот матч стал дебютным в УПЛ.
Напомним, уже 15 сентября «Динамо» ждет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «АЗ Алкмаар».
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Источник — Sport.ua
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