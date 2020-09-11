Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Динамо» – «Десна» – 0:0

Илья Забарный (66) – Владислав Калитвинцев (55), Андрей Домбровский (63), Андрей Гитченко (73)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев (Беньямин Вербич, 64), Виталий Миколенко, Томаш Кендзёра, Aлександр Тымчик (Илья Забарный, 35), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков (Жерсон Родригес, 64), Виталий Буяльский, Владислав Супряга (Фран Соль, 80)

Запас: Денис Бойко, Владимир Шепелев, Богдан Леднев, Aлександр Андриевский, Aлександр Сирота

«Десна»: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов (Алексей Гуцуляк, 67), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Филипп Будковский (Андрей Тотовицкий, 75), Aлександр Филиппов (Виталий Ермаков, 67)

Запас: Игорь Литовка, Дмитрий Хлёбас, Сергей Старенький, Артур Западня, Максим Дегтярёв, Илья Шевцов

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

НСК «Олимпийский» (Киев)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Десна» – 0:0:

Замены «Динамо»: Илья Забарный - 6,0; Жерсон Родригес - 5,0; Беньямин Вербич - 5,0; Фран Соль - б/о.

Замены «Десны»: Алексей Гуцуляк - 5,5; Виталий Ермаков - 6,0; Андрей Тотовицкий - 5,5.

_______________________________________________________________________________________________________________________

МАТЧ ОКОНЧЕН!

96 мин. Киевляне контролируют мяч.

94 мин. Неудачная атака Динамо.

92 мин. ОПАСНО! Вербич сыграл в стенку с Буяльским, и Паст успел заблокировать удар словенца!

90 мин. Арбитр компенсировал 6 минут.

88 мин. Неудачно разыграли штрафной киевляне.

87 мин. Буяльский заработал перспективный штрафной.

85 мин. Шапаренко сделал заброс в штрафную Десны, но Буяльский влёт не попал по мячу!

83 мин. Кендзера сделал навес в штрафную, Родригес скинул мяч, и защитник выбил сферу.

81 мин. Неудачная атака Динамо.

80 мин. Замена у Динамо. Вместо Супряги на поле вышел Соль.

78 мин. Неудачная атака Динамо.

77 мин. Игра идет в центре поля.

75 мин. Замена у Десны. Вместо Будковского на поле вышел Тотовицкий.

73 мин. Гитченко сыграл рукой на фланге.

72 мин. Домбровский пробил из центральной зоны, и Бущан в падении поймал мяч!

70 мин. По угловым - 5:0.

67 мин. Две замены у Десны. Вместо Картушова на поле вышел Гуцуляк, вместо Филиппова - Ермаков.

66 мин. Забарный грубо сыграл против Картушова.

64 мин. Две замены у Динамо. Вместо Цыганкова на поле вышел Родригес, а Вербич заменил Караваева.

63 мин. Домбровский грубо сыграл против Шапаренко.

62 мин. Буяльский пробил справа с острого угла, и Паст поймал мяч!

59 мин. МОМЕНТ! Цыганков ворвался в штрафную Десны, и его удар с угла вратарской отбил Паст! Атака Динамо продолжилась, и после навеса с фланга Буяльский головой пробил рядом со штангой!

57 мин. Оффсайд у Картушова.

55 мин. Калитвинцев грубо сыграл против Караваева.

52 мин. После прострела с правого фланга Цыганков неудачно принял мяч в штрафной Десны.

51 мин. Опасно! После удара Де Пены мяч отскочил к Супряге, удар которого из центра штрафной заблокировал защитник!

50 мин. Киевляне контролируют мяч.

47 мин. Бущан выбежал за пределы штрафной и выбил мяч, опередив Филиппова.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Оффсайд у Супряги.

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

43 мин. А теперь крестовина!!! Это Де Пена с лёта из-за пределов штрафной попал в каркас ворот!

41 мин. МОМЕЕЕНТ! После навеса с углового Кендзера пробил головой, и мяч попал в штангу!!!

38 мин. Де Пена прострелил из левого угла штрафной, и после рикошета мяч перелетел на противоположный фланг.

36 мин. В невысоком темпе идет игра.

35 мин. Вынужденная замена у Динамо. Вместо Тымчика на поле вышел Забарный.

34 мин. Тымчику оказывают медицинскую помощь.

31 мин. Без обострений идет игра в эти минуты.

28 мин. Киевляне контролируют мяч.

25 мин. Буяльский нарушил правила в центре поля.

23 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. МОМЕНТ! Калитвинцев с левого фланга навесил точно на Будковского, который находился перед воротами, но не сумел пробить!

19 мин. Супряга ворвался в свободную зону на правом фланге, но сделал неточную передачу.

16 мин. Тамм потерял мяч возле своей штрафной, и после скидки Супряги Шапаренко пробил неточно!

14 мин. ОПАСНО! После скидки Картушова Будковский из центральной зоны метров с пяти пробил рядом со штангой!

13 мин. После скидки Картушова Калитвинцев из левого угла штрафной пробил неточно.

11 мин. Неудачная атака Десны.

9 мин. Игра идет в центре поля.

6 мин. Мячом почти все время владеют киевляне.

4 мин. Цыганков навесил со штрафного с правого фланга, и защитник Десны выбил мяч.

2 мин. Буяльский слева ворвался в штрафную Десны, но не сумел сделать точный прострел.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В пятницу, 11-го сентября, состоится поединок второго тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет на НСК «Олимпийский», начало – в 19:00.

В стартовом поединке второго тура встретятся команды, которые вскоре будут представлять нашу страну на евроарене. Киевляне уже на следующей неделе будут противостоять голландскому АЗ в квалификации Лиги чемпионов, а у «северян» еще есть немного времени для подготовки к дебюту в Лиге Европы. Новый чемпионат обе команды начали с победных результатов. Команда Мирчи Луческу уверенно разобралась с донецким «Олимпиком», разгромив соперников со счетом 4:1. «Десна» встречалась с луганской «Зарей» и одержала волевую победу – 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».