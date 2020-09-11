2-й тур
Динамо Киев
0:0
Десна
11.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Десна – 0:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 11.09.2020 18:59
  • 20574 просмотра
  • 149 комментариев
Динамо – Десна – 0:0. Текстовая трансляция матча
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Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Динамо» – «Десна» – 0:0

Илья Забарный (66) – Владислав Калитвинцев (55), Андрей Домбровский (63), Андрей Гитченко (73)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев (Беньямин Вербич, 64), Виталий Миколенко, Томаш Кендзёра, Aлександр Тымчик (Илья Забарный, 35), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков (Жерсон Родригес, 64), Виталий Буяльский, Владислав Супряга (Фран Соль, 80)

Запас: Денис Бойко, Владимир Шепелев, Богдан Леднев, Aлександр Андриевский, Aлександр Сирота

«Десна»: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов (Алексей Гуцуляк, 67), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Филипп Будковский (Андрей Тотовицкий, 75), Aлександр Филиппов (Виталий Ермаков, 67)

Запас: Игорь Литовка, Дмитрий Хлёбас, Сергей Старенький, Артур Западня, Максим Дегтярёв, Илья Шевцов

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

НСК «Олимпийский» (Киев)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Десна» – 0:0:

 

  

Замены «Динамо»: Илья Забарный - 6,0; Жерсон Родригес - 5,0; Беньямин Вербич - 5,0; Фран Соль - б/о.

Замены «Десны»: Алексей Гуцуляк - 5,5; Виталий Ермаков - 6,0; Андрей Тотовицкий - 5,5.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

96 мин. Киевляне контролируют мяч.

94 мин. Неудачная атака Динамо.

92 мин. ОПАСНО! Вербич сыграл в стенку с Буяльским, и Паст успел заблокировать удар словенца!

90 мин. Арбитр компенсировал 6 минут.

88 мин. Неудачно разыграли штрафной киевляне.

87 мин. Буяльский заработал перспективный штрафной.

85 мин. Шапаренко сделал заброс в штрафную Десны, но Буяльский влёт не попал по мячу!

83 мин. Кендзера сделал навес в штрафную, Родригес скинул мяч, и защитник выбил сферу.

81 мин. Неудачная атака Динамо.

80 мин. Замена у Динамо. Вместо Супряги на поле вышел Соль.

78 мин. Неудачная атака Динамо.

77 мин. Игра идет в центре поля.

75 мин. Замена у Десны. Вместо Будковского на поле вышел Тотовицкий.

73 мин. Гитченко сыграл рукой на фланге.

72 мин. Домбровский пробил из центральной зоны, и Бущан в падении поймал мяч!

70 мин. По угловым - 5:0.

67 мин. Две замены у Десны. Вместо Картушова на поле вышел Гуцуляк, вместо Филиппова - Ермаков.

66 мин. Забарный грубо сыграл против Картушова.

64 мин. Две замены у Динамо. Вместо Цыганкова на поле вышел Родригес, а Вербич заменил Караваева.

63 мин. Домбровский грубо сыграл против Шапаренко.

62 мин. Буяльский пробил справа с острого угла, и Паст поймал мяч!

59 мин. МОМЕНТ! Цыганков ворвался в штрафную Десны, и его удар с угла вратарской отбил Паст! Атака Динамо продолжилась, и после навеса с фланга Буяльский головой пробил рядом со штангой!

57 мин. Оффсайд у Картушова.

55 мин. Калитвинцев грубо сыграл против Караваева.

52 мин. После прострела с правого фланга Цыганков неудачно принял мяч в штрафной Десны.

51 мин. Опасно! После удара Де Пены мяч отскочил к Супряге, удар которого из центра штрафной заблокировал защитник!

50 мин. Киевляне контролируют мяч.

47 мин. Бущан выбежал за пределы штрафной и выбил мяч, опередив Филиппова.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Оффсайд у Супряги.

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

43  мин. А теперь крестовина!!! Это Де Пена с лёта из-за пределов штрафной попал в каркас ворот!

41 мин. МОМЕЕЕНТ! После навеса с углового Кендзера пробил головой, и мяч попал в штангу!!!

38 мин. Де Пена прострелил из левого угла штрафной, и после рикошета мяч перелетел на противоположный фланг.

36 мин. В невысоком темпе идет игра.

35 мин. Вынужденная замена у Динамо. Вместо Тымчика на поле вышел Забарный.

34 мин. Тымчику оказывают медицинскую помощь.

31 мин. Без обострений идет игра в эти минуты.

28 мин. Киевляне контролируют мяч.

25 мин. Буяльский нарушил правила в центре поля.

23 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. МОМЕНТ! Калитвинцев с левого фланга навесил точно на Будковского, который находился перед воротами, но не сумел пробить!

19 мин. Супряга ворвался в свободную зону на правом фланге, но сделал неточную передачу.

16 мин. Тамм потерял мяч возле своей штрафной, и после скидки Супряги Шапаренко пробил неточно!

14 мин. ОПАСНО! После скидки Картушова Будковский из центральной зоны метров с пяти пробил рядом со штангой!

13 мин. После скидки Картушова Калитвинцев из левого угла штрафной пробил неточно.

11 мин. Неудачная атака Десны.

9 мин. Игра идет в центре поля.

6 мин. Мячом почти все время владеют киевляне.

4 мин. Цыганков навесил со штрафного с правого фланга, и защитник Десны выбил мяч.

2 мин. Буяльский слева ворвался в штрафную Десны, но не сумел сделать точный прострел.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В пятницу, 11-го сентября, состоится поединок второго тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет на НСК «Олимпийский», начало – в 19:00.

В стартовом поединке второго тура встретятся команды, которые вскоре будут представлять нашу страну на евроарене. Киевляне уже на следующей неделе будут противостоять голландскому АЗ в квалификации Лиги чемпионов, а у «северян» еще есть немного времени для подготовки к дебюту в Лиге Европы. Новый чемпионат обе команды начали с победных результатов. Команда Мирчи Луческу уверенно разобралась с донецким «Олимпиком», разгромив соперников со счетом 4:1. «Десна» встречалась с луганской «Зарей» и одержала волевую победу – 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Shara
    online
      Shara, 11.09.2020 21:23
    0
    waw, 11.09.2020 21:10
    домнул прийшов щоб феєрити проти шахтара,а на все інше власнику плювати,навіси з флангу могли здивувати один раз,а більше нічого в арсеналі динамо нема ну і супряга - суперстар,чи треба йому в європу,коли він в упл нуль без палички ? швидко казочка закінчилася,про нове динамо,про гравців - нарозхват,без парочки пенальті,як і раніше,зовсім нічого
    Так и есть, так и будет. Если Суркисы не купят тех, с кем ему надо работать, то ничего не получится. Шахтер выполнял все его забаганки.
    И да! Месть Ахметову - цель его прихода.
    Ссылка
    waw
      waw, 11.09.2020 21:10
    +1
    домнул прийшов щоб феєрити проти шахтара,а на все інше власнику плювати,навіси з флангу могли здивувати один раз,а більше нічого в арсеналі динамо нема ну і супряга - суперстар,чи треба йому в європу,коли він в упл нуль без палички ? швидко казочка закінчилася,про нове динамо,про гравців - нарозхват,без парочки пенальті,як і раніше,зовсім нічого
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 11.09.2020 21:05
    0
    Слабовато сыграли динамовцы, не интересная игра 96минут катали круглый и не смогли забить😁
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 11.09.2020 20:59
    +4
    Нема в команды класу ось і все)))) плюс дивні заміни)) Шапаренка не замінили)) минулий рік повторюється))
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 20:58
    +3
    ахахаха)) Пацаны, только что видел как над Олимпийским взлетела шапка. Если честно не ожидал что цыганоболид сломается вот так сразу.
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 11.09.2020 20:58
    +4
    Урааааа!!!! Земляки черниговцы выстояли!!!!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 11.09.2020 20:57
    0
    Зато сука супер кубок выиграли. - 2очка,начало чемпионата. Правильной дорогой идёте!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 20:56
    -2
    Ожидаемо...
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 11.09.2020 20:55
    +1
    con clusion, 11.09.2020 20:52
    "Активисты!" Динамо уже караулят Мирчу возле автобуса
    Говорю же, дайте деде полотенце! Вдруг повезет, а то и прикрыться можно
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 11.09.2020 20:53
    0
    mayakovskiy1, 11.09.2020 20:07
    Дырявки минусуют)) Не согласны что они и Десна равные команды. Хотя Десна их в прошлом сезоне прибивала регулярно.
    И дешевле ... Не говоря уже о тренерской зарплпте. Короче , не кровати надо переставлять и ноаую мадам приглашать...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 20:52
    -1
    "Активисты!" Динамо уже караулят Мирчу возле автобуса
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 20:51
    +2
    не кращий матч, після перерви фігово Динамо поки. хоча мали забивати і перемагати, 3 стійки та хрестовина від Де Пени. а натомість втратили очки.
    Соля взагалі на полі не побачив за ті хвилини, які той зіграв. заміни сьогодні гру не підсилили
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 11.09.2020 20:51
    +3
    Судейка прям заряжен , какие 6 минут?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 20:51
    +10
    6 минут?))) ОООО... Это конечно не шуба, но шапка точно
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 11.09.2020 20:40
    +7
    Така Десна в єврокубках може на рівних з німцями грати
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 11.09.2020 20:39
    0
    Нудотина, а не гра.
    Не бачу, за рахунок чого Динамо буде в квалі ЛЧ перемагати голландців і взагалі не бачу жодної різниці з вознею михайличенка
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 11.09.2020 20:38
    0
    Особенно умиляет Коля Шапаренко с бельевой резинкой на полубритой голове...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 20:34
    -8
    Смешно , Домбровский за руку не получил жк потому что она была бы второй для него ? Или чего тогда гитченко получил ?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 11.09.2020 20:25
    +1
    mayakovskiy1, 11.09.2020 20:07
    Дырявки минусуют)) Не согласны что они и Десна равные команды. Хотя Десна их в прошлом сезоне прибивала регулярно.
    На данный момент Шахтёр тоже не ахти, могут и проиграть следующий выездной матч против Зари
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 11.09.2020 20:24
    +1
    SandroKing, 11.09.2020 20:23
    Пенальти конечно 100%. Рука не прижата, мяч изменил траекторию после попадания в руку. Судейка конечно исполняет.
    рука не то что не прижата, он выставлена в сторону. пускай он и не хотел ею играть, но пенальти стоило назначать
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 20:51
    +10
    6 минут?))) ОООО... Это конечно не шуба, но шапка точно
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 11.09.2020 20:40
    +7
    Така Десна в єврокубках може на рівних з німцями грати
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 11.09.2020 20:59
    +4
    Нема в команды класу ось і все)))) плюс дивні заміни)) Шапаренка не замінили)) минулий рік повторюється))
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 11.09.2020 20:58
    +4
    Урааааа!!!! Земляки черниговцы выстояли!!!!
    Ссылка
    JV
      JV, 10.09.2020 20:13
    +4
    Как и предполагалось - кроты по методичке будут обсерать своего недавнего идола Луческу А еще несколько лет назад этот же маяковский1 вылизывал все части тела "Мистеру" потому что он тренировал Шахтер... Унылые двуличные недотролли.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 20:58
    +3
    ахахаха)) Пацаны, только что видел как над Олимпийским взлетела шапка. Если честно не ожидал что цыганоболид сломается вот так сразу.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 11.09.2020 20:51
    +3
    Судейка прям заряжен , какие 6 минут?
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 11.09.2020 20:17
    +3
    mayakovskiy1, 11.09.2020 20:07
    Дырявки минусуют)) Не согласны что они и Десна равные команды. Хотя Десна их в прошлом сезоне прибивала регулярно.
    Я так понимаю, что Шахтер рвал в прошлом сезоне Десну. 1-0 и 3-2 это конечно преимущество огромное
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 20:12
    +3
    Vadin, 11.09.2020 20:10
    Ну в нас таких малих нема)) гравець ротації Барсы)) ну страхування не було зовсім, Стьопи нехватало
    Так у нас разница в подготовке космос
    Ну и конечно собирать сливки с ДЮСШ всего мира , мы как Барса не можем )
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 20:51
    +2
    не кращий матч, після перерви фігово Динамо поки. хоча мали забивати і перемагати, 3 стійки та хрестовина від Де Пени. а натомість втратили очки.
    Соля взагалі на полі не побачив за ті хвилини, які той зіграв. заміни сьогодні гру не підсилили
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 19:50
    +2
    Конопля - лучший. Так смело считай на линии сыграл.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 19:42
    +2
    serge_kr, 11.09.2020 19:39
    Тимчык игрок уровня руха, не больше!
    Тымчик нормальный игрок.
    Он такой, Исмаили на минималках, как по мне.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 19:41
    +2
    jekаfunny, 11.09.2020 19:39
    А что нынешнее тогда ?
    Ты можешь набрать по ТТД команду лучшую команду, а толку не будет.
    На это можно обращать внимание, но никак не отдавать акцент этому.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 11.09.2020 19:31
    +2
    jekаfunny, 11.09.2020 19:29
    Испания провела 44 (!) позиционные атаки - 35 из них через центр и фланг Тымчика, потому Саше было весело (1.82 xG).
    Отсюда следующие факты:
    - Саша стал лидером по отборам/подборам (9)
    - Саша стал лидером по перехватам (8)
    - Саша стал лидером по выносам (4)
    - Саша стал лидером по единоборствам в обороне (12)
    - Саша стал лидером по успешным единоборствам в обороне (10)
    Конечно через его фланг все шло , он ошибался но по ТТД - лучший
    Засунь те ТТД)) тут проблема, шо Динамо провалює перший тайм, Циганкова особливо
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 19:28
    +2
    jekаfunny, 11.09.2020 19:25
    Тымчик в сборной один из лучших по двум матчам был
    Поспорим?
    ахаха)) Жека у тебя с Басуриным один диллер. Тымчик особенно с испанцами лучший был. 10 подач с края и третий гол с Тымчиком на жопе
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 11.09.2020 19:27
    +2
    jekаfunny, 11.09.2020 19:25
    Тымчик в сборной один из лучших по двум матчам был
    Поспорим?
    В першому кращий, в другому один з найгірших
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 19:11
    +2
    Burbas_King, 11.09.2020 18:27
    В будку.
    Олег ты когда себе новый ник создаёшь не ставь одинаковое количество смайликов на новом и старом нике , очень палевно
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 11.09.2020 21:10
    +1
    домнул прийшов щоб феєрити проти шахтара,а на все інше власнику плювати,навіси з флангу могли здивувати один раз,а більше нічого в арсеналі динамо нема ну і супряга - суперстар,чи треба йому в європу,коли він в упл нуль без палички ? швидко казочка закінчилася,про нове динамо,про гравців - нарозхват,без парочки пенальті,як і раніше,зовсім нічого
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 11.09.2020 20:55
    +1
    con clusion, 11.09.2020 20:52
    "Активисты!" Динамо уже караулят Мирчу возле автобуса
    Говорю же, дайте деде полотенце! Вдруг повезет, а то и прикрыться можно
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 11.09.2020 20:25
    +1
    mayakovskiy1, 11.09.2020 20:07
    Дырявки минусуют)) Не согласны что они и Десна равные команды. Хотя Десна их в прошлом сезоне прибивала регулярно.
    На данный момент Шахтёр тоже не ахти, могут и проиграть следующий выездной матч против Зари
    Ссылка
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