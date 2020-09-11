2-й тур
Динамо Киев
0:0
Десна
11.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Первая осечка Луческу. Десна в Киеве отстояла ничью в матче с Динамо

Киевляне не сумели на своем поле обыграть черниговский клуб

  • 11.09.2020 20:56
  • 7227 просмотров
  • 128 комментариев
Первая осечка Луческу. Десна в Киеве отстояла ничью в матче с Динамо
© ФК Динамо Киев

Матч на НСК «Олимпийский» между киевским «Динамо» и черниговской «Десной» стал не только первым в чемпионате УПЛ после паузы на матчи национальных сборных, но и центральным во втором туре. Для хозяев поля это был последний экзамен перед стартом в квалификации Лиги чемпионов, но побеждать нужно на всех фронтах, а кадровая ситуация сильно усложняет жизнь команде Мирчи Луческу.

Бурда в недавнем спарринге с «Колосом» получил разрыв ахиллового сухожилия и выбыл на полгода, так что Мистеру пришлось пойти на эксперимент и в центре обороны выпустить номинальных крайних защитников - Кендзеру и Миколенко. Также вернулся в стартовый состав Циганков, справа в нападении он заменил Жерсона Родригеша. 

В свою очередь, визави румынского специалиста, Александр Рябоконь, выпустил практически тот же состав, что играл в первом туре с «Зарей». Тренер «Десны» сделал только две правки: вместо травмированного Имерекова вышел Картушов, а Тотовицкого заменил Будковский.

В начале матча «Динамо» намного больше владело мячом, но вопреки этому первый голевой момент создала «Десна». На 14-й минуте Калитвинцев с правого фланга навесил на Картушова, тот сбросил в центр штрафной на Будковского, но Филипп с убойной позиции отправил мяч в штангу ударом в одно касание. Казалось, что гостям банально не повезло, но в конце тайма удача была уже на их стороне.

На 35-й минуте за «Динамо» дебютировал 18-летний защитник Илья Забарный. Но произошло это после форс-мажора: Aлександр Тымчик травмировался и не смог продолжать игру.

За 5 минут до конца первой половины игры, «Динамо» начало штурмовать ворота Паста. Сначала Кендзера головой пробил в штангу. Через минуту Мостовой едва не срезал мяч в свои ворота после навеса со штрафного от Цыганкова, но вратарь «Десны» подстраховал. А в следующем эпизоде, после навеса с углового, Де Пене удался невероятный удар в одно касание из-за пределов штрафной, и лишь крестовина помешала уругвайцу открыть счет голом-шедевром.

Следующая возможность забить была у «Динамо» на 60-й минуте. Цыганков ворвался в штрафную соперника, классно пробил с угла, но Паст продемонстрировал блестящую реакцию и отбил мяч. Киевляне продолжили атаку, последовал навес в штрафную, и Буяльский головой пробил рядом со штангой собственных ворот.

«Динамо» контролировало игру, но время шло, а на табло продолжали светиться скучные 0:0. Ничейный результат явно устраивал «Десну», которая больше старалась не пропустить, нежели забить самой. В конце поединка «северяне» и вовсе при каждом удобном случае тянули время, играли на отбой, просто вынося мяч подальше от своей штрафной. И эта тактика принесла нужный результат: команда Рябоконя увезла драгоценное очко в Чернигов.

Для Мирчи Луческу это первая потеря очков на посту главного тренера «Динамо». Киевлянам не удалось подойти к матчу с нидерландским АЗ в хорошем настроении. Теперь необходимо успеть восстановиться, ведь ответной игры на этой стадии квалификации не будет, права на ошибку просто нет.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Динамо» – «Десна» – 0:0

Илья Забарный (66) – Владислав Калитвинцев (55), Андрей Домбровский (63), Андрей Гитченко (73)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев (Беньямин Вербич, 64), Виталий Миколенко, Томаш Кендзёра, Aлександр Тымчик (Илья Забарный, 35), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков (Жерсон Родригес, 64), Виталий Буяльский, Владислав Супряга (Фран Соль, 80)

«Десна»: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов (Алексей Гуцуляк, 67), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Филипп Будковский (Андрей Тотовицкий, 75), Aлександр Филиппов (Виталий Ермаков, 67)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 21:40
    0
    Если сольются АЗ, что вполне вероятно, будут коленки дрожать. У Цыгана был шанс на эмоциональном подъеме доехать, как было при Газаеве, когда всех рвали туров 10 а потом слились.
    Но тут риски очень высоки. Бабки серьезные, легенды обижены, ультрас против. И тут слив во втором туре. Если не получится с АЗ пресс на Цыгана будет топчик
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.09.2020 21:39
    0
    ZAKARPATFAN, 11.09.2020 21:32
    АЗ трошки слабший ніж Базель, який Шахтар виніс 4:1
    "3-1 победа Шахтера в основное время" (с) великий оценщик соотношения сил клубов перед матчем с Интером, мистер Закарпатлох.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 21:39
    0
    Aleks04, 11.09.2020 21:37
    Что за тупое сравнение? Это аналогично тому, если бы я АЗ сравнил с Челси
    ты почём так высоко Базель ставишь, просто хочется?)
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 21:37
    +1
    ZAKARPATFAN, 11.09.2020 21:16
    Не выиграли, потому что дождь не падал
    расмешил
    Ссылка
    pavel85
    online
      pavel85, 11.09.2020 21:37
    +1
    Динамо только с Шахтером везёт,три удара ,три гола.Десне три удара -три штанги.Карма?!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 11.09.2020 21:37
    0
    ZAKARPATFAN, 11.09.2020 21:32
    АЗ трошки слабший ніж Базель, який Шахтар виніс 4:1
    Что за тупое сравнение? Это аналогично тому, если бы я АЗ сравнил с Челси
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 21:37
    -1
    u6464u, 11.09.2020 21:36
    Он старался как мог, но падали суркисята возле штрафной ,сколько левых штрафных он дал и так спасибо скажите забивать надо.
    Сколько ? Конкретно ?
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 11.09.2020 21:37
    0
    Чёртишо))) тренеры меняются игра остается)
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 21:37
    0
    Олег Тимофеюк, 11.09.2020 21:27
    Во всё виноват Ринат Леонидович Ахметов.
    Царёв, Симоненко и Горбачёв.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 11.09.2020 21:36
    0
    jekаfunny, 11.09.2020 21:10
    Надо было Пасхалу дать два левых пенальти как в матче шахтер Колос
    Он старался как мог, но падали суркисята возле штрафной ,сколько левых штрафных он дал и так спасибо скажите забивать надо.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 11.09.2020 21:35
    0
    Miroslav1981, 11.09.2020 21:28
    В ДК играет много сборников.. в сборную приглашают не просто, есть доля ответственности..поэтому твой пост выглядит покрайней мере нелепо..
    Бор, на фіг ти відповідаєш дегенерату?
    Тут -БЛДЬ- якщо на кожного амебоголового ЧеМеОШНИКА реагувати, так можна на 50 років раніше вмерти😂
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 21:34
    -1
    Vlato0709, 11.09.2020 21:30
    Все эксперты футбольные считают, что все пенальти в матче Шахтер - Колос не были левыми, а один ты - Женька считаешь не так. Если ты причисляешь себя к великим футбольным критикам как SEMIRAMID, то ты глубоко заблуждаешься.
    Все эксперты это Леоненко Денисов и Грачёв ?
    Мирослав Ступар: Пенальти на Марлосе? Скорее фолил игрок Шахтера. Имеем скандал
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.09.2020 21:32
    -2
    viktor112007, 11.09.2020 21:25
    АЗ це бюджетна версія Аяксу. команда насправді дуже непроста, вона і Шахтар може винести. в тому матчі що завгодно може бути
    АЗ трошки слабший ніж Базель, який Шахтар виніс 4:1
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 11.09.2020 21:31
    0
    Trasher311987, 11.09.2020 21:21
    Хорошая игра. Динамо пробовало и через центр и фланги и за спину.
    Это футбол.
    Но слава богу нет тупого флангового футбола.
    Саня Тымчик здоровья тебе.
    Десна закрылась полностью.
    У Десны понравился Калитвенцев.
    Диванный эксперт. Юра Трашер.
    Хмм... По-перше, Десна не закрилась, а грамотно зіграла в обороні, без пожежної суєти. Кияни могли забити, але ж трохи був не фарт.
    Ссылка
    Vlato0709
    online
      Vlato0709, 11.09.2020 21:30
    +2
    jekаfunny, 11.09.2020 21:10
    Надо было Пасхалу дать два левых пенальти как в матче шахтер Колос
    Все эксперты футбольные считают, что все пенальти в матче Шахтер - Колос не были левыми, а один ты - Женька считаешь не так. Если ты причисляешь себя к великим футбольным критикам как SEMIRAMID, то ты глубоко заблуждаешься.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 21:29
    0
    Олег Тимофеюк, 11.09.2020 21:23
    Горит рагуль? Это хорошо. Скоро ещё больше будет гореть.
    Горит разве что от того , что таким дегенератам как ты , в аул кто то интернет провёл
    Ссылка
    Volk
      Volk, 11.09.2020 21:29
    +1
    Это не с Олимпиком играть
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 21:28
    +2
    Андрей Овчаренко, 11.09.2020 21:27
    Забей, это отбитое чучело как что-то ляпнет, потом будет повторять как ребенок из вредности, его уже только ленивый куями не покормил за АЗ. Проще в игнор таких недоразвитых сразу.
    Рагуль, бедненький, не гори так, я понимаю ты на ставке проиграл 5 грн.
    Ссылка
    Miroslav1981
      Miroslav1981, 11.09.2020 21:28
    0
    Алексей Левченко, 11.09.2020 21:23
    Из говна пулю не слепишь. Туда хоть Луческу ставь, хоть Анчелотти - все одно.
    В ДК играет много сборников.. в сборную приглашают не просто, есть доля ответственности..поэтому твой пост выглядит покрайней мере нелепо..
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 21:27
    +1
    dimonchik22, 11.09.2020 21:26
    Во всем виноват Алексей... Михайличенко!
    Во всё виноват Ринат Леонидович Ахметов.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 11.09.2020 21:05
    +7
    Як по мені ,то хай тут буде нічия ,а з АЗ все буде тіп-топ. І всі штанги та поперечки вигнуться в правильний бік )
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 11.09.2020 20:58
    +6
    Молодці Десна, реально незручний суперник для Динамо, сподіваюся вони це ще раз доведуть у матчі-відповіді!
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 11.09.2020 21:10
    +5
    Луческу хотел обойтись малой кровью накануне ЛЧ, тем более игроки со сборной пришли, еще и голландцы смотрят. Только во вторник станет все ясно
    Ссылка
    Miroslav1981
      Miroslav1981, 11.09.2020 21:05
    +5
    Повезло Десне с тренером.. ДК нужно подтянуть реализацию создающихся голевых моментов.. все будет хорошо.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 21:00
    +5
    Что можно сказать по игре.
    Будкивский мог забивать 2 в начале и делать игру более интересной. В конце первого тайме, ДК тоже могли забить.
    Первый тайм - равный.
    Второй тайм, Дк больше давило,но без явных моментов. Десна играла от обороны.
    На победу не наиграл никто, счет заслуженный.
    ДК надеяться , что Тымчик без серьезной травмы, а то с АЗ будут проблемы.
    Супряга 3 млн и это красная цена, он сырой, причем очень.
    Витя сдал, причина мне не ясна. Родригеш играет только на кураже? А когда команде нужен прессинг, он пешком идет, очень расхлябанно.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 21:23
    +4
    jekаfunny, 11.09.2020 21:21
    Олег, ты жалкий лох , я тебе уже говорил , но вдруг ты забыл
    Горит рагуль? Это хорошо. Скоро ещё больше будет гореть.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 21:07
    +4
    mayakovskiy1, 11.09.2020 21:05
    Дядя, ку-ку. Напомню тебе, вы кажется 4 или 5 мачтей не можете выиграть у команды из Чернигова.
    Так в Чернигове не плохая команда
    Удачи им
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 21:15
    +3
    ZAKARPATFAN, 11.09.2020 21:14
    Не ещё не вернулось, молодёжи ещё надо дать время, команда только строиться
    Да, ещё пару сезонов и обязательно всё будет, честно-честно.
    Ссылка
    Miroslav1981
      Miroslav1981, 11.09.2020 21:10
    +3
    jekаfunny, 11.09.2020 21:07
    Так в Чернигове не плохая команда
    Удачи им
    Тож так думаю.. дают бой всем, а не сливают по отмашке...
    Ссылка
    Vlato0709
    online
      Vlato0709, 11.09.2020 21:30
    +2
    jekаfunny, 11.09.2020 21:10
    Надо было Пасхалу дать два левых пенальти как в матче шахтер Колос
    Все эксперты футбольные считают, что все пенальти в матче Шахтер - Колос не были левыми, а один ты - Женька считаешь не так. Если ты причисляешь себя к великим футбольным критикам как SEMIRAMID, то ты глубоко заблуждаешься.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 21:28
    +2
    Андрей Овчаренко, 11.09.2020 21:27
    Забей, это отбитое чучело как что-то ляпнет, потом будет повторять как ребенок из вредности, его уже только ленивый куями не покормил за АЗ. Проще в игнор таких недоразвитых сразу.
    Рагуль, бедненький, не гори так, я понимаю ты на ставке проиграл 5 грн.
    Ссылка
    dimonchik22
    online
      dimonchik22, 11.09.2020 21:26
    +2
    Во всем виноват Алексей... Михайличенко!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 21:25
    +2
    Aleks04, 11.09.2020 21:23
    А чего ты так АЗ недооцениваешь? Алкмарцы или как там их называют очень хорошо выступили в Ередевизи, набрав равное количество очков с Аяксом (при этом обыграв их дважды в чемпионате). Это очень серьёзная команда, они бы и нынешний Шахтёр с дырявой обороной поимели.
    АЗ это обычный середняк, там топом и не пахнет, ты это понимаешь? Какие команды днонаме ещё нужно подавать? Если бы АЗ выиграли Шахтёр я бы первый много чего «хорошего» сказал, но такого бы не было, тем более если бы этот мачт был реально важным.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.09.2020 21:19
    +2
    Луческу: "А что вы хотели, дождь так и не пошёл"
    Ссылка
    Palych1
      Palych1, 11.09.2020 21:17
    +2
    jekаfunny, 11.09.2020 21:10

    Смешно как вы в себя поверили после первой ничьи ДК
    Не, мы очень хотим верить что Динамо не обсерятся с АЗ. А вы верите?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.09.2020 21:16
    +2
    Не выиграли, потому что дождь не падал
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.09.2020 21:14
    +2
    Супряга выдал игру максимум на сто евро,а его уже сватают в добротные европейские клубы
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 11.09.2020 21:10
    +2
    Первый тайм моментами был хорош с поперечными передачами в штрафной Десны, но потом Десна внесла коррективы в свою игру (припарковала автобус перед воротами) и какой-то конкретики в атаках Динамо уже не было.
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    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 21:09
    +2
    Удивляюсь как Рябоконь настроил команду на такую утомительную игру. На волоске были, но удержали 0:0.
    Даже хорошо, с другой стороны. АЗэшники толком ни фига не увидели, а закон сохранения везухи сыграет в следующей игре. И думаю там то Динамо что нибудь карколомное забьёт.
    На у в Чемпионате - интрига, как я и желал перед игрой. Впереди много игр.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.09.2020 21:07
    +2
    Вова Писаренко, 11.09.2020 21:06
    Надеяться на пенальти, слабоватый ожидания тогда от Динамо)
    Я не надеялся на пенальти .
    Просто игрок Десны играет рукой , что я об этом молчать должен?
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