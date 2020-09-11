Первая осечка Луческу. Десна в Киеве отстояла ничью в матче с Динамо

Матч на НСК «Олимпийский» между киевским «Динамо» и черниговской «Десной» стал не только первым в чемпионате УПЛ после паузы на матчи национальных сборных, но и центральным во втором туре. Для хозяев поля это был последний экзамен перед стартом в квалификации Лиги чемпионов, но побеждать нужно на всех фронтах, а кадровая ситуация сильно усложняет жизнь команде Мирчи Луческу.

Бурда в недавнем спарринге с «Колосом» получил разрыв ахиллового сухожилия и выбыл на полгода, так что Мистеру пришлось пойти на эксперимент и в центре обороны выпустить номинальных крайних защитников - Кендзеру и Миколенко. Также вернулся в стартовый состав Циганков, справа в нападении он заменил Жерсона Родригеша.

В свою очередь, визави румынского специалиста, Александр Рябоконь, выпустил практически тот же состав, что играл в первом туре с «Зарей». Тренер «Десны» сделал только две правки: вместо травмированного Имерекова вышел Картушов, а Тотовицкого заменил Будковский.

В начале матча «Динамо» намного больше владело мячом, но вопреки этому первый голевой момент создала «Десна». На 14-й минуте Калитвинцев с правого фланга навесил на Картушова, тот сбросил в центр штрафной на Будковского, но Филипп с убойной позиции отправил мяч в штангу ударом в одно касание. Казалось, что гостям банально не повезло, но в конце тайма удача была уже на их стороне.

На 35-й минуте за «Динамо» дебютировал 18-летний защитник Илья Забарный. Но произошло это после форс-мажора: Aлександр Тымчик травмировался и не смог продолжать игру.

За 5 минут до конца первой половины игры, «Динамо» начало штурмовать ворота Паста. Сначала Кендзера головой пробил в штангу. Через минуту Мостовой едва не срезал мяч в свои ворота после навеса со штрафного от Цыганкова, но вратарь «Десны» подстраховал. А в следующем эпизоде, после навеса с углового, Де Пене удался невероятный удар в одно касание из-за пределов штрафной, и лишь крестовина помешала уругвайцу открыть счет голом-шедевром.

Следующая возможность забить была у «Динамо» на 60-й минуте. Цыганков ворвался в штрафную соперника, классно пробил с угла, но Паст продемонстрировал блестящую реакцию и отбил мяч. Киевляне продолжили атаку, последовал навес в штрафную, и Буяльский головой пробил рядом со штангой собственных ворот.

«Динамо» контролировало игру, но время шло, а на табло продолжали светиться скучные 0:0. Ничейный результат явно устраивал «Десну», которая больше старалась не пропустить, нежели забить самой. В конце поединка «северяне» и вовсе при каждом удобном случае тянули время, играли на отбой, просто вынося мяч подальше от своей штрафной. И эта тактика принесла нужный результат: команда Рябоконя увезла драгоценное очко в Чернигов.

Для Мирчи Луческу это первая потеря очков на посту главного тренера «Динамо». Киевлянам не удалось подойти к матчу с нидерландским АЗ в хорошем настроении. Теперь необходимо успеть восстановиться, ведь ответной игры на этой стадии квалификации не будет, права на ошибку просто нет.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Динамо» – «Десна» – 0:0

Илья Забарный (66) – Владислав Калитвинцев (55), Андрей Домбровский (63), Андрей Гитченко (73)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев (Беньямин Вербич, 64), Виталий Миколенко, Томаш Кендзёра, Aлександр Тымчик (Илья Забарный, 35), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков (Жерсон Родригес, 64), Виталий Буяльский, Владислав Супряга (Фран Соль, 80)

«Десна»: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов (Алексей Гуцуляк, 67), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Филипп Будковский (Андрей Тотовицкий, 75), Aлександр Филиппов (Виталий Ермаков, 67)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА