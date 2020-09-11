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Десна
11.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «Не понравились паузы. Впечатление, что вернулся на 7 лет назад»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал матч против «Десны»

  • 11.09.2020 21:49
  • 8442 просмотра
  • 31 комментарий
ЛУЧЕСКУ: «Не понравились паузы. Впечатление, что вернулся на 7 лет назад»
© dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничейный матч против черниговской «Десны» (0:0) во 2-м туре УПЛ:

– Сложная игра против очень организованной команды, которая сделала все возможное, чтобы не проиграть. Мы доминировали весь матч и создали немало шансов для взятия ворот. Но нам не хватало свежести при завершении своих атак – как в движении, как и в мышлении.

К сожалению, на этой неделе мы потеряли Бурду и Попова. Кроме того, сегодня возникла проблема с Тымчиком. А еще надо учесть, что буквально лишь накануне из своих сборных приехали Кендзера и Родригес. При этом многие наши футболисты, вызванные в сборные, участия в матчах не принимали, а только тренировались. И тренировались мало. Это было видно сегодня по ходу игры.

Но я доволен тем, как команда боролась за победу, искала её. Очень сложная нас ждет игра во вторник в квалификации Лиги чемпионов. АЗ играет примерно также – агрессивно, боевито. Поэтому сейчас самая главная задача – восстановить команду, чтобы она была полностью готова ко вторнику.

Не понравились сегодня паузы в игре. Такое впечатление, что я вернулся на семь лет назад. Эти паузы останавливали нас, сбивали наше движение. Но «Десна» в любом случае заслужила этот результат. А мы должны сделать выводы из своих ошибок и не повторять их в дальнейшем.

– Каково состояние Тымчика?

– Такие травмы очень серьезны. После них футболист не быстро возвращается на поле...

– Кто его заменит в ближайших матчах?

– Большого выбора исполнителей в обороне у нас нет. Но, с другой стороны, я очень доволен дебютом Забарного. Несмотря на свою молодость, он сыграл очень хорошо.

Из-за потери Попова нам пришлось перевести в центр обороны Миколенко – он тоже хорошо сыграл на этой позиции. Но при этом мы потеряли его на левом фланге: уверен, Миколенко, действуя на своей привычной позиции, доставлял бы много мячей в штрафную площадь соперника.

Из всех наших травмированных полноценно вернулся только Миколенко. Вербичу еще надо набирать форму, он слишком долго не тренировался и не играл. Шепелев, надеемся, на следующей неделе уже будет работать в общей группе.

А то касается того, кто будет играть против АЗ, то у нас еще несколько дней, чтобы подумать над этим.

– Что не удалось сегодня выполнить из установки на матч?

– Мы создали достаточно моментов для взятия ворот соперника. Но команда не строится так быстро. Особенно, если вести речь об игре в атаке. Что-то мы неправильно делали в завершающей фазе, и эти проблемы мы будем решать в раздевалке.

Но я поздравил ребят за их отношение. Мы абсолютно доминировали. Однако при этом играли против соперника, который очень профессионально выполнял свою работу, направленную на то, чтобы не пропустить гол. «Десна» умела сбивала темп. Но это не должно было нам помешать забивать – у нас для этого было достаточно возможностей.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(44 голоса)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 22:59
    0
    viktor112007, 11.09.2020 22:46
    чувирло неадекватне, здрисни звідси і іди на кротоферму свою дрочити
    ну скажи на что ещё тебе было бы пофиг, всем очень интересно
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 11.09.2020 22:53
    0
    u6464u, 11.09.2020 22:16
    Изминения в лучшую сторону только слепой не увидит, немножко не под фартило а так поддавливали Десну моментами прилично, будем надеяться на дальнейший прогрес.
    Кроме вынужденных экспериментов не увидел ничего нового.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 22:51
    0
    BaZia, 11.09.2020 22:49
    Как же задолбали эти травмы.. Попов, Бурда, Тымчик.. Что ж такое то?
    тренер по физподготовке "просто не подфартило"
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 22:50
    -1
    viktor112007, 11.09.2020 22:46
    чувирло неадекватне, здрисни звідси і іди на кротоферму свою дрочити
    ну ты то мерило адекватности, "мне было было пофиг...", ему было было бы пофиг чувак, открою секрет, говорить чсвшную тупость это не есть адекватность, ты путаешь понятия)
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 11.09.2020 22:49
    +1
    Как же задолбали эти травмы.. Попов, Бурда, Тымчик.. Что ж такое то?
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 11.09.2020 22:48
    0
    viktor112007, 11.09.2020 22:36
    Матч як матч, не робіть кіпішу. Мені пофігу навіть якби програли, головне гарно проти АЗ зіграти
    100 пудово! Пустили пилюку в очі гейським розвідникам і тепер їх обчмаренних будемо драти, як шведів під Полтаваю! Це великий геній нашого кормчего Містера та його обміркованих помічників. Слава Героям, переможемо педрілів!
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 22:47
    0
    bolelschik, 11.09.2020 22:40
    Пока все логично, Сегодня не нужно было ложится костьми. А во вторник отступать будет некуда, Во вторник все станет ясно
    не нужно было было ложиться костьми, то есть всё, вы борьбу за чемпионство сдаёте с самого начала?) а как же золотые медали, не нуно?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 22:46
    -1
    janu0320, 11.09.2020 22:45
    так озвучиваешь своё мнение, ему бы пофиг было, как-будто кому-то не пофиг что ты там думаешь ага, хорошо сыграть против середняка и просрать, предел мечтаний для несчастных болел дырки.
    чувирло неадекватне, здрисни звідси і іди на кротоферму свою дрочити
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 22:45
    -1
    viktor112007, 11.09.2020 22:36
    Матч як матч, не робіть кіпішу. Мені пофігу навіть якби програли, головне гарно проти АЗ зіграти
    так озвучиваешь своё мнение, ему бы пофиг было, как-будто кому-то не пофиг что ты там думаешь ага, хорошо сыграть против середняка и просрать, предел мечтаний для несчастных болел дырки.
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 11.09.2020 22:40
    0
    Пока все логично, Сегодня не нужно было ложится костьми. А во вторник отступать будет некуда, Во вторник все станет ясно
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 22:36
    +5
    Матч як матч, не робіть кіпішу. Мені пофігу навіть якби програли, головне гарно проти АЗ зіграти
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 22:33
    0
    janu0320, 11.09.2020 22:31
    наврятли от Рябоконя можно услышать отмазки
    Он скажет не на камеру: Не хотели ломать динамоцев перед АЗ
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 22:32
    +2
    Норм, якщо Луч буде пускати до основи талановиту молодь і та гратиме і буде рости - я лише за. Забарний сьогодні зіграв дуже пристойно, за весь матч, може, 1-2 помилки було, не більше
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 22:31
    -1
    con clusion, 11.09.2020 22:28
    А что сказал тренер Десны?
    наврятли от Рябоконя можно услышать отмазки
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 22:28
    0
    А что сказал тренер Десны?
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 22:28
    -1
    то что во вторник другая игра будет я могу поверить, чож нет, нет предела совершенству.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 22:27
    -5
    romanchik.8409, 11.09.2020 22:25
    Это под АЗ ,100%.Во вторник другая игра от Динамо будет
    ещё хуже будет?
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 11.09.2020 22:25
    +4
    Это под АЗ ,100%.Во вторник другая игра от Динамо будет
    Ссылка
    руслан халитов
      руслан халитов, 11.09.2020 22:24
    +1
    k-maro, 11.09.2020 22:02
    Ой бл...,сейчас кроты вылезут с нор и начнут демагогию
    кроты вылезут а петухи залезут
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 22:24
    -2
    u6464u, 11.09.2020 22:16
    Изминения в лучшую сторону только слепой не увидит, немножко не под фартило а так поддавливали Десну моментами прилично, будем надеяться на дальнейший прогрес.
    немного не подфартило, не забили 1 момент из 1го, в следующий раз подфартит.
    Ссылка
    serhivan
    online
      serhivan, 11.09.2020 22:04
    +10
    Олег Тимофеюк, 11.09.2020 21:58
    Пошло нытьё.
    Як на мене, цілком виважена оцінка нинішнього стану киян. Команду за тиждень не побудуєш. Курчат рахують по осені. Тож терпіння і успіхів!
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 11.09.2020 22:01
    +10
    Адекватна розгорнута вюшка, а по факту команда не готова, паузи відсутність повноцінних зборів і сезону відпусток негативно вплинули на фіз стан гравців(не тільки Динамо, а й інших команд) цікаво як апл і ла ліга стартане по динаміці гри
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 11.09.2020 22:06
    +6
    Олег Тимофеюк, 11.09.2020 21:58
    Пошло нытьё.
    Пішло звідси,чмо бамбаське
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 22:36
    +5
    Матч як матч, не робіть кіпішу. Мені пофігу навіть якби програли, головне гарно проти АЗ зіграти
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 11.09.2020 22:16
    +5
    Изминения в лучшую сторону только слепой не увидит, немножко не под фартило а так поддавливали Десну моментами прилично, будем надеяться на дальнейший прогрес.
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 11.09.2020 22:25
    +4
    Это под АЗ ,100%.Во вторник другая игра от Динамо будет
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 22:23
    +3
    Ох и хитрый румын. Дурит мозги нидерландские. Знает что Лига это бабки, а с Десной потом разберутся...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.09.2020 22:32
    +2
    Норм, якщо Луч буде пускати до основи талановиту молодь і та гратиме і буде рости - я лише за. Забарний сьогодні зіграв дуже пристойно, за весь матч, може, 1-2 помилки було, не більше
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 11.09.2020 22:49
    +1
    Как же задолбали эти травмы.. Попов, Бурда, Тымчик.. Что ж такое то?
    Ссылка
    руслан халитов
      руслан халитов, 11.09.2020 22:24
    +1
    k-maro, 11.09.2020 22:02
    Ой бл...,сейчас кроты вылезут с нор и начнут демагогию
    кроты вылезут а петухи залезут
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 11.09.2020 22:09
    +1
    Олег Тимофеюк, 11.09.2020 21:58
    Пошло нытьё.
    Слапатыед залезь в свой в свой хлев там тебе похлёбку на лапате принесли.
    Ссылка
    k-maro
      k-maro, 11.09.2020 22:02
    +1
    Ой бл...,сейчас кроты вылезут с нор и начнут демагогию
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 22:59
    0
    viktor112007, 11.09.2020 22:46
    чувирло неадекватне, здрисни звідси і іди на кротоферму свою дрочити
    ну скажи на что ещё тебе было бы пофиг, всем очень интересно
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 11.09.2020 22:53
    0
    u6464u, 11.09.2020 22:16
    Изминения в лучшую сторону только слепой не увидит, немножко не под фартило а так поддавливали Десну моментами прилично, будем надеяться на дальнейший прогрес.
    Кроме вынужденных экспериментов не увидел ничего нового.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 22:51
    0
    BaZia, 11.09.2020 22:49
    Как же задолбали эти травмы.. Попов, Бурда, Тымчик.. Что ж такое то?
    тренер по физподготовке "просто не подфартило"
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 11.09.2020 22:48
    0
    viktor112007, 11.09.2020 22:36
    Матч як матч, не робіть кіпішу. Мені пофігу навіть якби програли, головне гарно проти АЗ зіграти
    100 пудово! Пустили пилюку в очі гейським розвідникам і тепер їх обчмаренних будемо драти, як шведів під Полтаваю! Це великий геній нашого кормчего Містера та його обміркованих помічників. Слава Героям, переможемо педрілів!
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 11.09.2020 22:47
    0
    bolelschik, 11.09.2020 22:40
    Пока все логично, Сегодня не нужно было ложится костьми. А во вторник отступать будет некуда, Во вторник все станет ясно
    не нужно было было ложиться костьми, то есть всё, вы борьбу за чемпионство сдаёте с самого начала?) а как же золотые медали, не нуно?
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 11.09.2020 22:40
    0
    Пока все логично, Сегодня не нужно было ложится костьми. А во вторник отступать будет некуда, Во вторник все станет ясно
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 22:33
    0
    janu0320, 11.09.2020 22:31
    наврятли от Рябоконя можно услышать отмазки
    Он скажет не на камеру: Не хотели ломать динамоцев перед АЗ
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 11.09.2020 22:28
    0
    А что сказал тренер Десны?
    Ссылка
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