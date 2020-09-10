Центральным, без всяких оговорок, матчем откроется второй тур УПЛ. Вывеска поединка говорит сама за себя, да и только в этой паре встретятся соперники, стартовавшие в новом сезоне с побед. Очень скоро командам предстоят еврокубковые баталии, но сейчас – время помериться силами в чемпионате.

Мирча Луческу вернулся в хорошо знакомые соревнования максимально успешно: триумф в Суперкубке и разгром в Премьер-лиге должны подарить оптимизм даже самым скептически настроенным болельщикам «Динамо». Впрочем, до примирения еще далековато, и по свежим сообщениям румынских СМИ, тренер опасается за свою жизнь в Киеве. Местная пресса пишет, что Луческу не хочет иметь дело с ультрас «Динамо», поэтому предпочел жить на окраине города, где находится тренировочная база клуба.

У «Десны» с тренером, напротив, абсолютная гармония. Александр Рябоконь, работающий в Чернигове уже более восьми лет, нынешним летом даже попал в двадцатку наиболее преданных клубам специалистов всего мира. За такой срок наставник вывел команду в сильнейший дивизион из Второй лиги, добившись права впервые в истории сыграть в Лиге Европы. По итогам сезона Рябоконь претендовал на звание «Лучший тренер УПЛ», уступив его Виктору Скрипнику, и как раз с победы над командой Скрипника «Десна» начала новый чемпионат.

Триумф против «Зари» вряд ли назовешь сенсационным, но и степень его важности также нельзя недооценивать. Тем более, «Десна» проиграла первый тайм, забив три мяча в ответ – во втором. Отмечаем решение тренера выпустить после перерыва Филиппа Будковского, в итоге заработавшего пенальти и забившего своей бывшей команде один из мячей. В очередной раз отличился голом один из самых результативных игроков УПЛ Александр Филиппов, без промахов исполнивший уже четвертый кряду 11-метровый. Стоит сказать и о дебюте в «Десне» 19-летнего воспитанника «Шахтера» Михаила Мудрика, которому доверили «понюхать порох» настоящих боев в новой команде. В пятницу возможен дебют и нападающего Максима Дегтярева, не так давно проходившего смотрины в «Динамо».

У киевлян также продолжается стратегия построения украинской команды с акцентом на молодежь, что красноречиво подтвердил стартовый тур. Вернувшийся в клуб Владислав Супряга, отыгравший прошлый сезон за «Днепр-1» и получивший звание «Лучший молодой игрок Премьер-лиги», отличился в первом же матче. Продолжили забивать уже признанные лидеры киевлян Виталий Буяльский и Виктор Цыганков, в этот раз вышедший на замену – как и свой пятничный визави, Мирча Луческу записал в свой актив результативную замену. Отмечаем и дебют в «Динамо» вернувшегося в клуб Богдана Леднева.

На прошлой неделе продолжительную паузу «Десна» заполнила спаррингами с «Полесьем» и «молодежкой» «Шахтера». Смешанные составы выставил Александр Рябоконь, и в итоге черниговская команда наиграла 0:0 c перволиговым коллективом и со счетом 5:1 разгромила «горняков». Нельзя не отметить дубль в ворота «Шахтера» U-21 как раз воспитанника «горняков» Ильи Шевцова, приглашенного в «Десну» на перспективу. «Динамо» в тот же день сыграло контрольную встречу с «Колосом», выиграв минимально: автором единственного точного удара стал вернувшийся в клуб Артем Кравец. Учитывая отсутствие целого ряда «сборников», Мирча Луческу экспериментировал еще больше, проверив в деле всех исполнителей. Не обошлось и без неприятностей – уже в первом тайме спарринга разрыв ахиллова сухожилия случился у Никиты Бурды, которому в экстренном порядке была сделана операция.

В недолгой истории взаимоотношения команд небольшой перевес – за «Динамо». Но, в двух предыдущих встречах года киевляне не побеждали «Десну», да и на «Олимпийском» черниговский коллектив проиграл только один из трех своих матчей, так что будет интересно!

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Сирота, Кендзера, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Родригес, Де Пена, Буяльский, Супряга.

«Десна»: Паст, Мостовой, Тамм, Гитченко, Имереков, Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Тотовицкий, Конопля, Филиппов.

11 сентября, пятница