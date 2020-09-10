2-й тур
Динамо Киев
:
Десна
11.09.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Украинизирующиеся и омолаживающиеся соперники

  • 10.09.2020 20:03
  • 1530 просмотров
  • 2 комментария
Динамо – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© facebook.com/fcdynamoua

Центральным, без всяких оговорок, матчем откроется второй тур УПЛ. Вывеска поединка говорит сама за себя, да и только в этой паре встретятся соперники, стартовавшие в новом сезоне с побед. Очень скоро командам предстоят еврокубковые баталии, но сейчас – время помериться силами в чемпионате.

Мирча Луческу вернулся в хорошо знакомые соревнования максимально успешно: триумф в Суперкубке и разгром в Премьер-лиге должны подарить оптимизм даже самым скептически настроенным болельщикам «Динамо». Впрочем, до примирения еще далековато, и по свежим сообщениям румынских СМИ, тренер опасается за свою жизнь в Киеве. Местная пресса пишет, что Луческу не хочет иметь дело с ультрас «Динамо», поэтому предпочел жить на окраине города, где находится тренировочная база клуба.

У «Десны» с тренером, напротив, абсолютная гармония. Александр Рябоконь, работающий в Чернигове уже более восьми лет, нынешним летом даже попал в двадцатку наиболее преданных клубам специалистов всего мира. За такой срок наставник вывел команду в сильнейший дивизион из Второй лиги, добившись права впервые в истории сыграть в Лиге Европы. По итогам сезона Рябоконь претендовал на звание «Лучший тренер УПЛ», уступив его Виктору Скрипнику, и как раз с победы над командой Скрипника «Десна» начала новый чемпионат.

Триумф против «Зари» вряд ли назовешь сенсационным, но и степень его важности также нельзя недооценивать. Тем более, «Десна» проиграла первый тайм, забив три мяча в ответ – во втором. Отмечаем решение тренера выпустить после перерыва Филиппа Будковского, в итоге заработавшего пенальти и забившего своей бывшей команде один из мячей. В очередной раз отличился голом один из самых результативных игроков УПЛ Александр Филиппов, без промахов исполнивший уже четвертый кряду 11-метровый. Стоит сказать и о дебюте в «Десне» 19-летнего воспитанника «Шахтера» Михаила Мудрика, которому доверили «понюхать порох» настоящих боев в новой команде. В пятницу возможен дебют и нападающего Максима Дегтярева, не так давно проходившего смотрины в «Динамо».

У киевлян также продолжается стратегия построения украинской команды с акцентом на молодежь, что красноречиво подтвердил стартовый тур. Вернувшийся в клуб Владислав Супряга, отыгравший прошлый сезон за «Днепр-1» и получивший звание «Лучший молодой игрок Премьер-лиги», отличился в первом же матче. Продолжили забивать уже признанные лидеры киевлян Виталий Буяльский и Виктор Цыганков, в этот раз вышедший на замену – как и свой пятничный визави, Мирча Луческу записал в свой актив результативную замену. Отмечаем и дебют в «Динамо» вернувшегося в клуб Богдана Леднева.

На прошлой неделе продолжительную паузу «Десна» заполнила спаррингами с «Полесьем» и «молодежкой» «Шахтера». Смешанные составы выставил Александр Рябоконь, и в итоге черниговская команда наиграла 0:0 c перволиговым коллективом и со счетом 5:1 разгромила «горняков». Нельзя не отметить дубль в ворота «Шахтера» U-21 как раз воспитанника «горняков» Ильи Шевцова, приглашенного в «Десну» на перспективу. «Динамо» в тот же день сыграло контрольную встречу с «Колосом», выиграв минимально: автором единственного точного удара стал вернувшийся в клуб Артем Кравец. Учитывая отсутствие целого ряда «сборников», Мирча Луческу экспериментировал еще больше, проверив в деле всех исполнителей. Не обошлось и без неприятностей – уже в первом тайме спарринга разрыв ахиллова сухожилия случился у Никиты Бурды, которому в экстренном порядке была сделана операция.

В недолгой истории взаимоотношения команд небольшой перевес – за «Динамо». Но, в двух предыдущих встречах года киевляне не побеждали «Десну», да и на «Олимпийском» черниговский коллектив проиграл только один из трех своих матчей, так что будет интересно!

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Сирота, Кендзера, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Родригес, Де Пена, Буяльский, Супряга.

«Десна»: Паст, Мостовой, Тамм, Гитченко, Имереков, Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Тотовицкий, Конопля, Филиппов.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

11 сентября, пятница

«Динамо» — «Десна»
Киев. НСК «Олимпийский». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО — ДЕСНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua — 1:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Артем Цыганенко, Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.09.2020 21:01
    -1
    dd dent, 10.09.2020 20:53
    Крепкий оппонент для дк, как раз увидим что там по состоянию накануне еврокубковых матчей, а то удивило что сурок вообще не дал усиления лучу несмотря на аппетит участия в лч возможного
    Десна посильнее будет.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 20:53
    +1
    Крепкий оппонент для дк, как раз увидим что там по состоянию накануне еврокубковых матчей, а то удивило что сурок вообще не дал усиления лучу несмотря на аппетит участия в лч возможного
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 20:53
    +1
    Крепкий оппонент для дк, как раз увидим что там по состоянию накануне еврокубковых матчей, а то удивило что сурок вообще не дал усиления лучу несмотря на аппетит участия в лч возможного
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности