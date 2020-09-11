Молодой защитник Забарный дебютировал в первой команде Динамо

В матче УПЛ «Динамо» - «Десна» повреждение получил защитник Александр Тымчик, которого заменили на 37-й минуте встречи.

Вместо него вышел 18-летний Илья Забарный, для которого это дебют за основную команду киевлян.

Ранее игрок попадал в заявку на Суперкубок Украины, а также был в заявке Мирчи Луческу на встречу 1-го тура УПЛ.

Еще весной, после того, как было принято решение не доигрывать молодежный чемпионат Украины 2019/20, Забарного привлекли к тренировкам с основной командой.