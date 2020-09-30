Александр ЗИНЧЕНКО: «Не могу нормально двигаться, нужно 3 недели»

Игрок рассказал о своей травме и сроках восстановления

  • 30.09.2020 21:25
  • 1618 просмотров
  • 3 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Не могу нормально двигаться, нужно 3 недели»
© instagram.com

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своей травме, которая вынудит его восстанавливаться минимум 3 недели.

«После приезда со сборной Украины на 4-й день почувствовал дискомфорт. Скан показал, что есть повреждение и я пропустил 5-7 дней. Я вернулся к тренировкам, но боль не уходила и я прошел МРТ. Обследование показало травму приводящей мышцы, нужно 3 недели на восстановление».

«Не могу двигаться на 100%, чувствую дискомфорт. Так я не могу помочь команде, и мы приняли решение, что нужно восстановиться на 100%», - рассказал Зинченко.

Игрок пропустит ближайшие матчи сборной Украины.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 22:01
    0
    Юрий Карпенко, 30.09.2020 21:53
    Та он травмированный играет лучше чем некоторые здоровые
    Та ну, не надо добивать игрока и место занимать если когда может здоровый играть, да и когда он с травмой играл то? о_О
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 30.09.2020 21:53
    0
    Alex86 1, 30.09.2020 21:31
    Ну хоть травмированного не тянут уже + в сборную
    Та он травмированный играет лучше чем некоторые здоровые
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 21:31
    +2
    Ну хоть травмированного не тянут уже + в сборную
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 21:31
    +2
    Ну хоть травмированного не тянут уже + в сборную
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 22:01
    0
    Юрий Карпенко, 30.09.2020 21:53
    Та он травмированный играет лучше чем некоторые здоровые
    Та ну, не надо добивать игрока и место занимать если когда может здоровый играть, да и когда он с травмой играл то? о_О
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 30.09.2020 21:53
    0
    Alex86 1, 30.09.2020 21:31
    Ну хоть травмированного не тянут уже + в сборную
    Та он травмированный играет лучше чем некоторые здоровые
    Ссылка
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