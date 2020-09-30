Александр ЗИНЧЕНКО: «Не могу нормально двигаться, нужно 3 недели»

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своей травме, которая вынудит его восстанавливаться минимум 3 недели.

«После приезда со сборной Украины на 4-й день почувствовал дискомфорт. Скан показал, что есть повреждение и я пропустил 5-7 дней. Я вернулся к тренировкам, но боль не уходила и я прошел МРТ. Обследование показало травму приводящей мышцы, нужно 3 недели на восстановление».

«Не могу двигаться на 100%, чувствую дискомфорт. Так я не могу помочь команде, и мы приняли решение, что нужно восстановиться на 100%», - рассказал Зинченко.

Игрок пропустит ближайшие матчи сборной Украины.