ВИДЕО. Яремчук оформил быстрый дубль в Бельгии

В матче чемпионата Бельгии «Гент» - «Беерсхот» украинский форвард хозяев Роман Яремчук оформил быстрый дубль, забив два гола за три минуты.
Несмотря на слухи о том, что клуб ведет переговоры по трансферу Яремчука, игрок вышел в основном составе.
Первый гол
Второй гол
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Источник — Sport.ua
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