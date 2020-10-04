ВИДЕО. Яремчук оформил быстрый дубль в Бельгии

Украинец ярко вернулся в игру

  • 04.10.2020 18:36
  • 3847 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Яремчук оформил быстрый дубль в Бельгии
© kaagent.be

В матче чемпионата Бельгии «Гент» - «Беерсхот» украинский форвард хозяев Роман Яремчук оформил быстрый дубль, забив два гола за три минуты.

Несмотря на слухи о том, что клуб ведет переговоры по трансферу Яремчука, игрок вышел в основном составе.

Первый гол

Второй гол

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    cucumber
    online
      cucumber, 04.10.2020 19:27
    0
    второй гол великолепен!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 04.10.2020 19:11
    -1
    Пора Ромчику в ТОП чемпіонат ...
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 04.10.2020 19:07
    -3
    А за откровенный слив матча с Динамо шо, санкций никаких не будет?
    Ссылка
    turist86
      turist86, 04.10.2020 18:54
    +7
    Гарна новина перед матчами з німцями та іспанцями
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 04.10.2020 18:48
    +6
    Яремчуку пора в топ-чемпионат
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 18:44
    +7
    Качество видео как из прошлого века.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 18:37
    +6
    красава
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 04.10.2020 18:54
    +7
    Гарна новина перед матчами з німцями та іспанцями
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.10.2020 18:44
    +7
    Качество видео как из прошлого века.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 04.10.2020 18:48
    +6
    Яремчуку пора в топ-чемпионат
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 18:37
    +6
    красава
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 04.10.2020 19:27
    0
    второй гол великолепен!
    Ссылка
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