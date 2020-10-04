ВИДЕО. Яремчук оформил быстрый дубль в Бельгии

В матче чемпионата Бельгии «Гент» - «Беерсхот» украинский форвард хозяев Роман Яремчук оформил быстрый дубль, забив два гола за три минуты.

Несмотря на слухи о том, что клуб ведет переговоры по трансферу Яремчука, игрок вышел в основном составе.

Первый гол

Второй гол