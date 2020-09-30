Зубкова довызвали в сборную Украины вместо Зинченко

Полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи. Он заменит в национальной команде Александра Зинченко, который получил травму.

Для Зубкова этот сбор будет первым в составе сборной Украины. Ранее он вызывался на сентябрьские матчи, однако получил травму и пропустил сборы.

Напомним, 7 октября сборная Украины проведет контрольный матч против Франции, а 10 и 13 октября – матчи Лиги наций против Германии и Испании соответственно.