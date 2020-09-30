Зубкова довызвали в сборную Украины вместо Зинченко

Хавбек «Ференцвароша» проведет первые для себя сборы с командой Андрея Шевченко

  • 30.09.2020 16:30
  • 2841 просмотр
  • 4 комментария
Зубкова довызвали в сборную Украины вместо Зинченко
© Fradi.hu. Александр Зубков

Полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи. Он заменит в национальной команде Александра Зинченко, который получил травму.

Для Зубкова этот сбор будет первым в составе сборной Украины. Ранее он вызывался на сентябрьские матчи, однако получил травму и пропустил сборы.

Напомним, 7 октября сборная Украины проведет контрольный матч против Франции, а 10 и 13 октября – матчи Лиги наций против Германии и Испании соответственно.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(9 голосов)

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Комментарии
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 30.09.2020 17:07
    0
    Vladislav Pohily, 30.09.2020 16:59
    Чим краще?
    Это из разряда:
    - робокоп лучше, чем терминатор.
    - Чем лучше?
    - Чем терминатор!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.09.2020 16:59
    +3
    Vytas Meskauskas, 30.09.2020 16:41
    Лучше вариант чем Зинченко.
    Чим краще?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.09.2020 16:52
    +1
    Каждые три дня матч? Контрольный матч надо было бы пораньше сыграть.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 30.09.2020 16:41
    -3
    Лучше вариант чем Зинченко.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.09.2020 16:59
    +3
    Vytas Meskauskas, 30.09.2020 16:41
    Лучше вариант чем Зинченко.
    Чим краще?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.09.2020 16:52
    +1
    Каждые три дня матч? Контрольный матч надо было бы пораньше сыграть.
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
      Hasan Kurmangaliev, 30.09.2020 17:07
    0
    Vladislav Pohily, 30.09.2020 16:59
    Чим краще?
    Это из разряда:
    - робокоп лучше, чем терминатор.
    - Чем лучше?
    - Чем терминатор!
    Ссылка
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