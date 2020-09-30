Зинченко не сыграет в октябре за сборную Украины из-за травмы

Футболист Ман Сити минимум на три недели остается за пределами поля

  • 30.09.2020 13:40
  • 1340 просмотров
  • 12 комментариев
Зинченко не сыграет в октябре за сборную Украины из-за травмы
© Footboom. Александр Зинченко

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко не сможет сыграть в октябре против Франции, Германии и Испании из-за травмы..

Футбольный журналист Иван Гресько сообщил: «Срочные новости для Андрея Шевченко. Хотя на самом деле, Андрей об этом уже знает. Новости (плохие) из Манчестера.

Вчера «Сити» провел детальное медицинское обследование, а также МРТ. Выяснилось, Александр Зинченко минимум на три недели остается за пределами футбольного поля.

Травма ведущей мышцы не позволит игроку сборной Украины быть задействованным в октябрьской сессии главной команды страны. Против Франции, Германии и Испании без Зинченко».

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(9 голосов)

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Комментарии
    Vadin
    online
      Vadin, 30.09.2020 14:32
    0
    alefteev77, 30.09.2020 13:56
    В Украине сейчас достаточно сильных молодых игроков на любой позиции.
    С моей точки зрения, тот же Буяльский на голову сильнее Зинченка как полузащитник.
    У нас достаточно талантливой и сильной молодежи.
    С топовыми сборными нужны топовые скорость и интеллект.
    Шеб якби вони грали на одній позиції.. Це я про Буяльського
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    bassofon
    online
      bassofon, 30.09.2020 14:31
    0
    Травму в постели небось получил, на поле его давненько не было.
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.09.2020 14:23
    0
    Шанс для Шапаренка і Буяльського. Хоча вони б і так шанс отримали. З такою щільністю матчів без великої ротації не обійтись.
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    Tasha19
    online
      Tasha19, 30.09.2020 14:17
    -2
    alefteev77, 30.09.2020 13:56
    В Украине сейчас достаточно сильных молодых игроков на любой позиции.
    С моей точки зрения, тот же Буяльский на голову сильнее Зинченка как полузащитник.
    У нас достаточно талантливой и сильной молодежи.
    С топовыми сборными нужны топовые скорость и интеллект.
    Буяльський сильніше Зіни? Дві гри на більш менш пристойному рівні зіграв і вже сильніше? Як задовбують ці диванні експерти, які в футболі розбираються на рівні котів Леоненка
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 14:11
    0
    Ну воткакраз другие пацаны поиграют в спарках товарняках покажут себя ,а зине здоровья и давай там возращайся
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 14:08
    -3
    Андрій Некрасов, 30.09.2020 14:00
    Буяльский на голову сильнее Зинченка Рукалицо...
    Да, Буяльский - топовый игрок, лидер Динамо.
    Зинченко - игрок замены в МанСити с кучей понтов и регулярными провалами.
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.09.2020 14:02
    +1
    Шапаренко и Буяльский, ваш выход, чтобы вытеснит из основы этого безпонтового Зину
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 30.09.2020 14:00
    -2
    Буяльский на голову сильнее Зинченка Рукалицо...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 13:56
    0
    В Украине сейчас достаточно сильных молодых игроков на любой позиции.
    С моей точки зрения, тот же Буяльский на голову сильнее Зинченка как полузащитник.
    У нас достаточно талантливой и сильной молодежи.
    С топовыми сборными нужны топовые скорость и интеллект.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 13:55
    0
    жаль
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 13:47
    +1
    Шанс для Шапаренка
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 30.09.2020 13:45
    0
    Нууу пизз децццц
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.09.2020 14:02
    +1
    Шапаренко и Буяльский, ваш выход, чтобы вытеснит из основы этого безпонтового Зину
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 13:47
    +1
    Шанс для Шапаренка
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 30.09.2020 14:32
    0
    alefteev77, 30.09.2020 13:56
    В Украине сейчас достаточно сильных молодых игроков на любой позиции.
    С моей точки зрения, тот же Буяльский на голову сильнее Зинченка как полузащитник.
    У нас достаточно талантливой и сильной молодежи.
    С топовыми сборными нужны топовые скорость и интеллект.
    Шеб якби вони грали на одній позиції.. Це я про Буяльського
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 30.09.2020 14:31
    0
    Травму в постели небось получил, на поле его давненько не было.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.09.2020 14:23
    0
    Шанс для Шапаренка і Буяльського. Хоча вони б і так шанс отримали. З такою щільністю матчів без великої ротації не обійтись.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 14:11
    0
    Ну воткакраз другие пацаны поиграют в спарках товарняках покажут себя ,а зине здоровья и давай там возращайся
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 13:56
    0
    В Украине сейчас достаточно сильных молодых игроков на любой позиции.
    С моей точки зрения, тот же Буяльский на голову сильнее Зинченка как полузащитник.
    У нас достаточно талантливой и сильной молодежи.
    С топовыми сборными нужны топовые скорость и интеллект.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 13:55
    0
    жаль
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 30.09.2020 13:45
    0
    Нууу пизз децццц
    Ссылка
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