Зинченко не сыграет в октябре за сборную Украины из-за травмы

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко не сможет сыграть в октябре против Франции, Германии и Испании из-за травмы..
Футбольный журналист Иван Гресько сообщил: «Срочные новости для Андрея Шевченко. Хотя на самом деле, Андрей об этом уже знает. Новости (плохие) из Манчестера.
Вчера «Сити» провел детальное медицинское обследование, а также МРТ. Выяснилось, Александр Зинченко минимум на три недели остается за пределами футбольного поля.
Травма ведущей мышцы не позволит игроку сборной Украины быть задействованным в октябрьской сессии главной команды страны. Против Франции, Германии и Испании без Зинченко».
Источник — Facebook
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С моей точки зрения, тот же Буяльский на голову сильнее Зинченка как полузащитник.
У нас достаточно талантливой и сильной молодежи.
С топовыми сборными нужны топовые скорость и интеллект.
С моей точки зрения, тот же Буяльский на голову сильнее Зинченка как полузащитник.
У нас достаточно талантливой и сильной молодежи.
С топовыми сборными нужны топовые скорость и интеллект.
Зинченко - игрок замены в МанСити с кучей понтов и регулярными провалами.
С моей точки зрения, тот же Буяльский на голову сильнее Зинченка как полузащитник.
У нас достаточно талантливой и сильной молодежи.
С топовыми сборными нужны топовые скорость и интеллект.
С моей точки зрения, тот же Буяльский на голову сильнее Зинченка как полузащитник.
У нас достаточно талантливой и сильной молодежи.
С топовыми сборными нужны топовые скорость и интеллект.
С моей точки зрения, тот же Буяльский на голову сильнее Зинченка как полузащитник.
У нас достаточно талантливой и сильной молодежи.
С топовыми сборными нужны топовые скорость и интеллект.
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