Зинченко не сыграет в октябре за сборную Украины из-за травмы

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко не сможет сыграть в октябре против Франции, Германии и Испании из-за травмы..

Футбольный журналист Иван Гресько сообщил: «Срочные новости для Андрея Шевченко. Хотя на самом деле, Андрей об этом уже знает. Новости (плохие) из Манчестера.

Вчера «Сити» провел детальное медицинское обследование, а также МРТ. Выяснилось, Александр Зинченко минимум на три недели остается за пределами футбольного поля.

Травма ведущей мышцы не позволит игроку сборной Украины быть задействованным в октябрьской сессии главной команды страны. Против Франции, Германии и Испании без Зинченко».