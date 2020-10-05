ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лидера Фиорентины Кьезу

«Ювентус» официально объявил о подписании форварда «Фиорентины» и сборной Италии Федерико Кьезы.

Чемпионы Италии взяли игрока в 2-летнюю аренду стоимостью 10 миллионов евро. Летом 2022 года «Ювентус» будет обязан выкупить Кьезу за 40 миллионов евро + 10 миллионов возможных бонусов. Эта сумма будет выплачиваться в течение 3 лет.

В нынешнем сезоне на счету Кьезы 1 гол и 1 ассист в 3 матчах Серии А за «Фиорентину». Ранее «Ювентус» отдал в аренду в «Баварию» Дугласа Косту.