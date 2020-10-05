ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника Теллеса из Порту

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил о трансфере бразильского защитника Алекса Теллеса из «Порту».
Контракт футболиста будет действовать 5 лет с возможностью пролонгации еще на один год.
Теллес перешел в «Порту» летом 2016 года из стамбульского «Галатасарая» за 6,5 миллионов евро.
27-летний бразилец в текущем чемпионате Португалии сыграл 3 матча и забил 2 гола.
Signed.— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020
Sealed.
Delivered.
Welcome to #MUFC, Alex Telles! 🔴 pic.twitter.com/AJl7xsSDSq
✍️ Here he 𝙞𝙨.— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020
🇧🇷 Alex Telles: our newest Red! #MUFC pic.twitter.com/Kf3DkVjdon
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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