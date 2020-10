ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника Теллеса из Порту

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил о трансфере бразильского защитника Алекса Теллеса из «Порту».

Контракт футболиста будет действовать 5 лет с возможностью пролонгации еще на один год.

Теллес перешел в «Порту» летом 2016 года из стамбульского «Галатасарая» за 6,5 миллионов евро.

27-летний бразилец в текущем чемпионате Португалии сыграл 3 матча и забил 2 гола.

Signed. Sealed. Delivered. Welcome to #MUFC , Alex Telles! 🔴 pic.twitter.com/AJl7xsSDSq

✍️ Here he 𝙞𝙨.



🇧🇷 Alex Telles: our newest Red! #MUFC pic.twitter.com/Kf3DkVjdon