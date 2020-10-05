ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника Теллеса из Порту

Контракт будет действовать 5 лет с возможностью пролонгации еще на один год

  • 05.10.2020 23:57
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника Теллеса из Порту
© МЮ. Алекс Теллес

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил о трансфере бразильского защитника Алекса Теллеса из «Порту».

Контракт футболиста будет действовать 5 лет с возможностью пролонгации еще на один год.

Теллес перешел в «Порту» летом 2016 года из стамбульского «Галатасарая» за 6,5 миллионов евро.

27-летний бразилец в текущем чемпионате Португалии сыграл 3 матча и забил 2 гола.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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