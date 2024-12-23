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Англия
23 декабря 2024, 16:40 | Обновлено 23 декабря 2024, 16:41
338
0

Приоритетная цель. Манчестер Юнайтед нашел замену Онана в Лидсе

Иллан Мелье заинтересовал руководство красных дьяволов

23 декабря 2024, 16:40 | Обновлено 23 декабря 2024, 16:41
338
0
Приоритетная цель. Манчестер Юнайтед нашел замену Онана в Лидсе
IMAGO. Иллан Мелье

«Манчестер Юнайтед» готов приобрести вратаря «Лидса» Иллана Мелье, чтобы создать конкуренцию для основного голкипера Андре Онана.

Как сообщает издание The Sun, скаут красных дьяволов следил за французом в течение двух сезонов и уверен, что Иллан может стать важным игроком клуба.

В сезоне-2024/25 Мелье провел 22 поединка в Чемпионшипе. Лишь в 12 матчах француз смог уберечь ворота сухими.

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Манчестер Юнайтед Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Чемпионшип
Андрій Вітренко Источник: The Sun
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