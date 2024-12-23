Англия23 декабря 2024, 16:40 | Обновлено 23 декабря 2024, 16:41
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Приоритетная цель. Манчестер Юнайтед нашел замену Онана в Лидсе
Иллан Мелье заинтересовал руководство красных дьяволов
23 декабря 2024, 16:40 | Обновлено 23 декабря 2024, 16:41
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«Манчестер Юнайтед» готов приобрести вратаря «Лидса» Иллана Мелье, чтобы создать конкуренцию для основного голкипера Андре Онана.
Как сообщает издание The Sun, скаут красных дьяволов следил за французом в течение двух сезонов и уверен, что Иллан может стать важным игроком клуба.
В сезоне-2024/25 Мелье провел 22 поединка в Чемпионшипе. Лишь в 12 матчах француз смог уберечь ворота сухими.
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